Как новый президент США Трамп поможет Казахстану

С января 2025 года США войдут в зону "глубокой перестройки", главными трендами которой станут дерегулирование экономики, возрождение американской промышленности и как следствие – приток иностранных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

У многих аналитиков возникает вопрос: повторит ли Трамп свои "экономические маневры", предпринятые во время своего первого президентского срока, или во многих случаях постарается не наступать "два раза на те же грабли"?

Пока определенно сказать ничего нельзя, считает казахстанский экономист Тулеген Аскаров, но то, что в мире уже начались усиленные спекуляции с американскими ценными бумагами, это очевидно.

"Хотя Трамп еще не стал президентом, его победа уже отразилась на глобальной экономике. Это, прежде всего, необъяснимо феноменальный рост биткоина и чрезвычайно окрепший индекс доллара". Тулеген Аскаров

О непредсказуемости будущей политики Трампа говорит и глава Evelyn Partners (британская инвестиционная и финансовая компания. – Прим. ред.) Адриан Стюарт Лоукок (Adrian Stuart Lowcock). Он считает, что Трамп может использовать угрозу торговых тарифов как средство добиться того, чтобы китайцы больше инвестировали в Соединенные Штаты. Так что вероятен "большой сюрприз", если новая администрация США заключит с Китаем торговое соглашение.

"Главные цели тарифов, которые Трамп хочет ввести, – это поощрение международных инвестиций, особенно из Китая. Мы ожидаем, что они могут быть использованы для переговоров о торговой сделке с Китаем, которая будет поддерживать азиатские акции". Evelyn Partners

Тем не менее пока, как говорится, "суть да дело", в США зафиксирован рекордный за всю историю приток иностранного капитала.

Минфин США в отчете TIC (Treasury International Capital – набор ежемесячных и квартальных статистических отчетов, измеряющих все потоки портфельного капитала в США и из США. – Прим. ред.) зафиксировал приток иностранного капитала на 263 млрд долларов в сентябре 2024 года, который обновил исторический рекорд июня 2023 года в 240 млрд долларов.

При этом приток капитала был распределен следующим образом:

трежерис ( государственные долговые ценные бумаги. – Прим. ред. ): 77 миллиардов долларов,

): 77 миллиардов долларов, бумаги агентств и MBS ( MBS – разновидности ценных бумаг, которые формируются путем объединения ипотечных кредитов. – Прим. ред. ): 22 миллиарда,

): 22 миллиарда, корпоративные облигации: 43 миллиарда,

акции: 121 миллиард.

Такое положение дел говорит о том, что инвесторы понимают: при всей непредсказуемости Трампа будет сохранен главный вектор – на дерегулирование. А там, где начинается дерегулирование, начинается и комфорт для инвесторов, пусть даже сопряженный с некоторым риском.

Что касается Казахстана, то оживление американской экономики для нашей страны очень выгодно по нескольким пунктам.

Как известно, правительство Казахстана через инструменты Национального банка активно инвестирует в американские ценные бумаги. Туда вкладываются и деньги Нацфонда, и пенсионные средства. Чем выше будет доходность ценных активов США, тем больше мы получим в виде дивидендов.

"Эти дивиденды особо важны, потому что скоро будет выплата второго транша по программе "Нацфонд – детям". Тулеген Аскаров

Также при активизации промышленности США следует ожидать расширения торгово-экономических отношений США и Казахстана и, возможно, усиления американских инвестиций в нашу экономику.

Сегодня в Казахстане работают более 500 американских компаний, а объем американских инвестиций за 30 лет приближается к 50 миллиардам долларов, а в структуре валового притока ИПИ по странам США стоят на втором месте (18,2% от валовых поступлений ИПИ), подчеркивает эксперт.

Наконец, последнее. Если при помощи Трампа удастся завершить конфликт в Украине или хотя бы перевести его из военной плоскости в дипломатическую, для Казахстана снимутся многие экономические риски и ограничения.

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