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Общество

Как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах

Флаги США, Соединённых Штатов Америки и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 12:39 Фото: Министерство обороны РК
Замминистра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса 29 января 2025 года ответил, как новая миграционная политика США может повлиять на казахстанцев, которые там находятся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что ни в МИД, ни в посольство Казахстана на сегодняшний день никто не обращался.

"Посольство держит вопрос на контроле. Буквально на днях посольство опубликовало обращение к каждому казахстанцу, находящемуся на территории США. Все знают, что миграционное законодательство США ужесточается, и наши граждане предупреждены. Как правило, под эту норму попадают граждане, которые нарушают визовый режим. Были ли подобные нарушения ранее? Да, были. Это нормальная практика, когда по ряду объективных или субъективных обстоятельств люди приезжают в США по туристической визе, не обращают внимания на сроки пребывания и нарушают их. Существуют определенные меры и механизмы, позволяющие таким гражданам вернуться на родину", – дополнил он.

По его словам, в США насчитывается порядка 25 тыс. казахстанцев, которые состоят на консульском учете. Но он является необязательным. Также он отметил, что на сегодняшний день не поступала информация о выдворении граждан Казахстана из США.

Ранее американский иммиграционный чиновник Томас Хоман заявил, что незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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