Сколько стоили выборы в США и кто их финансировал
Как выяснила газета Financial Times, Камала Харрис привлекла на избирательную кампанию более 2,3 млрд долларов, из которых потратила 1,9 миллиарда. Дональд Трамп сумел привлечь 1,8 млрд долларов и потратил 1,6 миллиарда. При этом большая часть денег ушло на рекламу и административные расходы.
Издание отмечает, что Дональд Трамп также потратил более 100 млн долларов (14% от всех средств) на покрытие судебных издержек, поскольку в отношении него проводилось и проводится несколько судебных разбирательств.
Интересно также, что Республиканская и Демократическая партии потратили около свыше 1,5 млрд долларов на рекламу в семи "колеблющихся" штатах — речь идет об Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине. Так, только в штате Пенсильвания, где всего 19 голосов выборщиков, на предвыборную компанию было потрачено более 400 млн долларов.
Если же сравнить бюджеты некоторых кандидатов в президенты в конце XX и начале XXI века, то, по данным Forbes, получится такая картина:
- Джо Байден смог привлечь и истратить на свою предвыборную кампанию 1,15 млрд долларов,
- Хиллари Клинтон – 768 млн долларов,
- Барак Обама – 721 млн долларов,
- Митт Ромни – 449 млн долларов,
- Джордж Буш-младший — 367,2 млн долларов,
- Билл Клинтон — 116 млн долларов
- Рональд Рейган – 40 млн долларов (97,6 млн в ценах 2020 года).
Откуда же берутся такие деньги?
По закону кандидаты в президенты США могут финансировать свои кампании из собственных средств, пожертвований физических и юридических лиц, за счет партийных фондов и средств, собранных через различные фонды поддержки.
Помимо партийных бюджетов и личных средств, в США существует и внешнее финансирование выборных кампаний. Так, в стране существуют Комитеты политического действия (Political Action Committee — PAC).
PAC – это структуры, позволяющие как физическим, так и юридическим лицам расходовать деньги во имя реализации тех или иных политических задач – от принятия новых законов по защите лесов до увеличения бюджетного финансирования космических исследований.
Есть еще и Супер-комитеты по политической активности (Super PAC). Это организации, не связанные напрямую с предвыборным штабом кандидата, но которым закон позволяет собирать и тратить неограниченные суммы на его поддержку (или на атаки против его соперников). Суперкомитеты не могут направлять средства напрямую партиям или кандидатам, но могут осуществлять на собранные средства деятельность в их поддержку — например, проводить рекламные кампании.
Есть и другие негосударственные организации, относимые Налоговой службой США к разряду социальных, в основном местного уровня и значения. Они освобождены от налогов, и им разрешено участвовать в политике, если политика не становится их основным направлением деятельности.
Ну и, наконец, есть внешние доноры – богатые люди Америки. Возглавляет список из более чем 100 богачей Джордж Сорос (Soros Fund Management), а замыкает Грэг Таллман (7wireVentures).
Так, в 2017 году The Daily Telegraph утверждало, что Сорос являлся сторонником кандидата от демократов Хиллари Клинтон и пожертвовал ей около 25 миллионов долларов.
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