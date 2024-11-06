Сколько стоили выборы в США и кто их финансировал

Прошедшие выборы 47-го президента США стали самыми дорогими в истории - кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп вместе потратили больше 3,5 миллиардов долларов на проведение предвыборных кампаний, сообщает Zakon.kz.

Как выяснила газета Financial Times, Камала Харрис привлекла на избирательную кампанию более 2,3 млрд долларов, из которых потратила 1,9 миллиарда. Дональд Трамп сумел привлечь 1,8 млрд долларов и потратил 1,6 миллиарда. При этом большая часть денег ушло на рекламу и административные расходы.

Издание отмечает, что Дональд Трамп также потратил более 100 млн долларов (14% от всех средств) на покрытие судебных издержек, поскольку в отношении него проводилось и проводится несколько судебных разбирательств.

Интересно также, что Республиканская и Демократическая партии потратили около свыше 1,5 млрд долларов на рекламу в семи "колеблющихся" штатах — речь идет об Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине. Так, только в штате Пенсильвания, где всего 19 голосов выборщиков, на предвыборную компанию было потрачено более 400 млн долларов.

Если же сравнить бюджеты некоторых кандидатов в президенты в конце XX и начале XXI века, то, по данным Forbes, получится такая картина:

Джо Байден смог привлечь и истратить на свою предвыборную кампанию 1,15 млрд долларов,

Хиллари Клинтон – 768 млн долларов,

Барак Обама – 721 млн долларов,

Митт Ромни – 449 млн долларов,

Джордж Буш-младший — 367,2 млн долларов,

Билл Клинтон — 116 млн долларов

Рональд Рейган – 40 млн долларов (97,6 млн в ценах 2020 года).

Откуда же берутся такие деньги?

По закону кандидаты в президенты США могут финансировать свои кампании из собственных средств, пожертвований физических и юридических лиц, за счет партийных фондов и средств, собранных через различные фонды поддержки.

Помимо партийных бюджетов и личных средств, в США существует и внешнее финансирование выборных кампаний. Так, в стране существуют Комитеты политического действия (Political Action Committee — PAC).

PAC – это структуры, позволяющие как физическим, так и юридическим лицам расходовать деньги во имя реализации тех или иных политических задач – от принятия новых законов по защите лесов до увеличения бюджетного финансирования космических исследований.

Есть еще и Супер-комитеты по политической активности (Super PAC). Это организации, не связанные напрямую с предвыборным штабом кандидата, но которым закон позволяет собирать и тратить неограниченные суммы на его поддержку (или на атаки против его соперников). Суперкомитеты не могут направлять средства напрямую партиям или кандидатам, но могут осуществлять на собранные средства деятельность в их поддержку — например, проводить рекламные кампании.

Есть и другие негосударственные организации, относимые Налоговой службой США к разряду социальных, в основном местного уровня и значения. Они освобождены от налогов, и им разрешено участвовать в политике, если политика не становится их основным направлением деятельности.

Ну и, наконец, есть внешние доноры – богатые люди Америки. Возглавляет список из более чем 100 богачей Джордж Сорос (Soros Fund Management), а замыкает Грэг Таллман (7wireVentures).

Так, в 2017 году The Daily Telegraph утверждало, что Сорос являлся сторонником кандидата от демократов Хиллари Клинтон и пожертвовал ей около 25 миллионов долларов.

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