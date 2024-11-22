Как Большой Алматинский канал спас регион от засухи и как выглядит сейчас
Zakon.kz узнал у инженера-гидротехника на пенсии филиала "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева" в городе Талгар Айгуль Искаковой, с какой целью был создан БАК и как изменилась его роль с течением времени.
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Фото: gov.kz
"Динмухамед Кунаев лично инициировал строительство объекта, чтобы Казахстан мог самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией и с эффективностью использовать водные ресурсы страны. Он добился согласия через Москву, так как все финансирование поступало именно через нее". Айгуль Искакова
БАК был построен и сдан в эксплуатацию в 1983 году. В состав канала входит более 400 различных по назначению гидротехнических сооружений: головной водозаборный узел, отстойник с периодическим удалением наносов, туннель длиной 1400 м, два быстротока с перепадом высотой 40 метров, 24 дюкера, 78 водовыпусков, 117 переездов и мостов, 126 перепусков оросительной воды, зона отдыха и пляжи на территории города Алматы.
Говоря о работе объекта, Искакова подчеркнула, что Большой Алматинский канал не предназначен для подачи питьевой воды, его основная функция – орошение сельскохозяйственных земель.
"То есть фермеры берут воду из канала для полива своих угодий. По пути канала более 2800 владельцев хозяйств используют водовыпуски для полива своих территорий. В дальнейшем они обеспечивают овощами и фруктами практически весь регион". Айгуль Искакова
Фото: kunayev.kz
К слову, воду из канала фермеры берут не ежегодно, а в определенное время. Как пояснила Искакова, филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева" дает воду с апреля до конца августа. С сентября канал закрывается на текущий ремонт, чтобы сооружение было готово к следующему вегетационному периоду. И естественно, начинается процесс наполнения Бартогайского водохранилища.
"С фермерами мы работаем по заявкам. Они подают их по декадам, к примеру, сообщают нам, что есть необходимость поливать сельхозкультуры в период с 1 по 20 апреля. И затем мы открываем водовыпуски. Воду мы не продаем, а предоставляем услуги по ее подаче. Стоимость без НДС составляет 0,956 тенге за кубометр. Функционирование канала разделено на шесть участков (по 30-50 км), каждый из которых обслуживают начальник участка, гидротехники и механики", – говорит Искакова.
По ее словам, вода в канале идет самотеком, то есть без использования насосов и давления. Она течет из верхней части канала. Чтобы вода не выходила за его пределы, предусмотрены специальные дюкеры, шлюзы, водовыпуски и другие сооружения, которые контролируют распределение воды по каналу.
Демонтаж на участке. Фото: предоставлено филиалом "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева"
Айгуль Искакова поясняет, что благодаря Большому Алматинскому каналу жители Южного региона получают урожай, особенно его дают Енбекшиказахский и Талгарский районы. А вот Карасайский уже не обслуживается, так как эта территория застроена и ушла под индивидуальное жилищное строительство.
"Если не было бы БАКа, урожай практически не был бы возможен. На Бартогайском водохранилище круглосуточно работают сотрудники, которые каждые два часа фиксируют уровень воды. Эти данные передаются в Комитет водного хозяйства МВРИ РК и МЧС РК для предупреждения о чрезвычайных ситуациях", – отмечает Искакова.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Что касается трассы канала, проходящего через Алматы, то сейчас там нет воды. По словам инженера-гидротехника, в последние годы заявка на пропуск воды в город не поступает, поэтому приток воды по этому участку и за пределами города приостановлен.
Специалист пояснила, что 40 лет назад, пока большая часть пригородной зоны Алматы не присоединилась к городу, вода там использовалась для орошения сельскохозяйственных культур. Сейчас же канал может быть больше применен в качестве зоны отдыха с пляжами для жителей.
Фото: Zakon.kz
К слову, по информации акимата Алматы, в БАКе, который проходит по территории города, по проекту реконструкции в ближайшее время планируется благоустройство территории: озеленение, создание пешеходной и прогулочной зон, а также установка малых архитектурных форм (МАФ), детских и спортивных площадок.
В настоящее время проект реконструкции получил положительное заключение комплексной государственной экспертизы. Теперь будет подана бюджетная заявка на проведение строительно-монтажных работ. И уже скоро гости и жители Алматы смогут насладиться новой парковой зоной близ Большого Алматинского канала.