Как Большой Алматинский канал спас регион от засухи и как выглядит сейчас

Говоря о работе объекта, Искакова подчеркнула, что Большой Алматинский канал не предназначен для подачи питьевой воды, его основная функция – орошение сельскохозяйственных земель.

БАК был построен и сдан в эксплуатацию в 1983 году. В состав канала входит более 400 различных по назначению гидротехнических сооружений: головной водозаборный узел, отстойник с периодическим удалением наносов, туннель длиной 1400 м, два быстротока с перепадом высотой 40 метров, 24 дюкера, 78 водовыпусков, 117 переездов и мостов, 126 перепусков оросительной воды, зона отдыха и пляжи на территории города Алматы.

А уже в 1964 году по заданию Минводхоза СССР институтом "Казгипроводхоз" была начата разработка проекта Бартогайского водохранилища и Большого Алматинского канала. Тогда к реализации проекта были привлечены высококвалифицированные специалисты, и процесс находился под строгим контролем.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, в те годы Кунаев добился выделения внушительной для такого проекта суммы в более чем 270 млн советских рублей .

По словам Айгуль Искаковой, в 1963 году институтом "Гидропроект" была разработана "Генеральная схема водообеспечения Казахской ССР", в которой рассмотрен вопрос о строительстве Бартогайского водохранилища и канала переброски. В то время проект инициировал бывший председатель Совета Министров Казахской ССР Динмухамед Кунаев.

Маршрут сооружения пересекает территории трех районов Алматинской области: Енбекшиказахского, Талгарского, Карасайского, и непосредственно Алматы. Канал берет свое начало в реке Шелек (ранее Чилик) и тянется до реки Шамалган (ранее Чемолган). Как ранее отмечалось, забор воды осуществляется из Бартогайского водохранилища, куда вода поступает из реки Шелек. Искакова отмечает, что в то время инженеры проделали кропотливую работу по определению района для строительства Бартогайского водохранилища (БАК).

Основной деятельностью БАКа является эксплуатация Бартогайского водохранилища, откуда, собственно, и идет подача поливной воды. Она используется для орошения полей, а также питает крупные промышленные, мелкие хозяйственные предприятия.

К слову, воду из канала фермеры берут не ежегодно, а в определенное время. Как пояснила Искакова, филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева" дает воду с апреля до конца августа. С сентября канал закрывается на текущий ремонт, чтобы сооружение было готово к следующему вегетационному периоду. И естественно, начинается процесс наполнения Бартогайского водохранилища.

"С фермерами мы работаем по заявкам. Они подают их по декадам, к примеру, сообщают нам, что есть необходимость поливать сельхозкультуры в период с 1 по 20 апреля. И затем мы открываем водовыпуски. Воду мы не продаем, а предоставляем услуги по ее подаче. Стоимость без НДС составляет 0,956 тенге за кубометр. Функционирование канала разделено на шесть участков (по 30-50 км), каждый из которых обслуживают начальник участка, гидротехники и механики", – говорит Искакова.

По ее словам, вода в канале идет самотеком, то есть без использования насосов и давления. Она течет из верхней части канала. Чтобы вода не выходила за его пределы, предусмотрены специальные дюкеры, шлюзы, водовыпуски и другие сооружения, которые контролируют распределение воды по каналу.

Демонтаж на участке. Фото: предоставлено филиалом "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева"

Айгуль Искакова поясняет, что благодаря Большому Алматинскому каналу жители Южного региона получают урожай, особенно его дают Енбекшиказахский и Талгарский районы. А вот Карасайский уже не обслуживается, так как эта территория застроена и ушла под индивидуальное жилищное строительство.

"Если не было бы БАКа, урожай практически не был бы возможен. На Бартогайском водохранилище круглосуточно работают сотрудники, которые каждые два часа фиксируют уровень воды. Эти данные передаются в Комитет водного хозяйства МВРИ РК и МЧС РК для предупреждения о чрезвычайных ситуациях", – отмечает Искакова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Что касается трассы канала, проходящего через Алматы, то сейчас там нет воды. По словам инженера-гидротехника, в последние годы заявка на пропуск воды в город не поступает, поэтому приток воды по этому участку и за пределами города приостановлен.

Специалист пояснила, что 40 лет назад, пока большая часть пригородной зоны Алматы не присоединилась к городу, вода там использовалась для орошения сельскохозяйственных культур. Сейчас же канал может быть больше применен в качестве зоны отдыха с пляжами для жителей.