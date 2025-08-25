Течение времени: что происходит с Большим Алматинским каналом – фоторепортаж

Раньше здесь бурлила жизнь. Сегодня стоячая вода, лягушки и пластиковые бутылки. Таким мы увидели Большой Алматинский канал в Алматинской области. Одна из важнейших ирригационных артерий региона местами в удручающем состоянии. Корреспондент Zakon.kz решил прогуляться вдоль канала.

Как выглядит канал вдали от административного надзора

На некоторых участках Большого Алматинского канала складывается ощущение, что сюда давно никто не заглядывал. Вода здесь стоит неподвижно, без малейшего движения. Она мутная, зеленоватая от водорослей и покрыта пленкой, похожей на машинное масло. В этом застое беззвучно плавают пластиковые бутылки, обрывки пакетов, ржавые жестяные банки.

Фото: Zakon.kz

Где-то на дне угадываются силуэты автомобильных шин, утонувших, обросших илом, словно памятники равнодушию.

Фото: Zakon.kz

"Я с детства живу в поселке Бесагаш, через который проходит Большой Алматинский канал. В детстве вся жизнь кипела у БАКа. Мы часто ходили туда играть, и какую только картину я не наблюдала. Кто-то купался, другие стирали ковры, были и те, кто топил там в мешках щенков или котят. Постоянно привозили мусор и спускали в воду. Сама вода была чистая, но течение резкое из-за большого потока. Склон из бетона был крутой и скользкий. Мы не раз слышали, что там кто-то утонул. Даже попала в момент рейда, когда к нам, маленьким, подошли сотрудники и объясняли, что это опасная территория и не предназначена для развлечений. Воду периодически жители использовали для орошения огородов. Часто ее прокачивали в сторону полей, где росла кукуруза. Все это было лет 20 назад", – делится своей историей Зухра Хакимова.

С берега в воду свисают заросли сухостоя и камыша. Рядом старый мусор, пакеты, оставленные, похоже, еще в прошлом сезоне.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В жаркий день воздух здесь стоит плотный, затхлый. Иногда всплеск нарушает тишину: вялое движение лягушки или звук чего-то тяжелого, падающего в воду с берега.

Фото: Zakon.kz

"Сейчас в БАКе воды нет. Купаться туда никто не приходит, дети не играют, все пусто. Но проблема с мусором осталась, часто приезжают машины и просто оставляют отходы прямо у канала. Я лично видела, как туда спускались тракторы и очищали дно. Раньше канал выручал не только для полива. Когда шли сильные дожди, он помогал спасать поселок от подтоплений. Многие арыки были направлены прямо в БАК. Сейчас этих арыков уже нет. И воды в самом канале нет уже давно, точно больше пяти лет". Зухра Хакимова

Пейзаж производит гнетущее впечатление: некогда мощная оросительная система, одно из главных наследий Динмухамеда Кунаева, по которому в советское время шли потоки живой воды, сегодня в этих местах больше напоминает заброшенный водоем.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Местами даже сложно понять, действующий ли это канал или забытый ливневый сток.



"Вместе с опустошением БАКа пропало и массовое растениеводство, уже на месте полей появляются ЖК", – рассказывает Зухра Хакимова.

Фото: Zakon.kz

Свет в конце русла: реконструкция у рощи Баума

Контраст ощущается особенно остро, когда мы переезжаем в район рощи Баума, ближе к городской черте. Здесь началась долгожданная реконструкция канала.

"Участок канала в районе рощи Баума сейчас в активной фазе ремонта. Рабочие очищают русло, возводят временную дамбу, ведется мобилизация техники", – сообщили нам в Управлении экологии и окружающей среды города Алматы.

Фото: Zakon.kz

По данным акимата, проект капитального ремонта БАКа получил положительное заключение госэкспертизы. Бюджет проекта – 12,5 млрд тенге. Работы начались в июне 2025 года, подрядчиком выступает АО "Павлодарский речной порт".

Воды в канале нет уже много лет, но акимат обещает, что заполнение канала водой планируется после завершения ремонтных работ и подписания акта ввода в эксплуатацию.

Фото: Zakon.kz

В области ремонтные работы тоже начались.

"На участке филиала БАК в Енбекшиказахском районе ведется реконструкция протяженностью 1,5 км. Работы планируем завершить до конца текущего года. Разрабатывается проект бетонирования 19 км русла, модернизации шлюзов и автоматизации системы распределения воды. Все мероприятия направлены на снижение потерь и повышение эффективности подачи воды для нужд сельского хозяйства", – сообщил и.о. директора филиала "БАК им. Д. Кунаева" Кайрат Бисембаев.

Большой Алматинский канал остается технически функционирующим объектом. Подача воды осуществляется согласно заявкам и договорам. Но визуальное состояние, особенно в Алматинской области, говорит само за себя: необходима не только модернизация, но и систематическое обслуживание.

Фото: Zakon.kz

Немного истории

Большой Алматинский канал – один из крупнейших ирригационных объектов юга Казахстана. Построен в 1983 году, в эпоху, когда ставка делалась на масштабные инфраструктурные проекты, призванные кормить страну. Вода в нем движется с горных отрогов в сторону степей через туннели, шлюзы, отстойники и десятки инженерных сооружений.

Канал создавался не ради города, он был спроектирован для полей. Его главная функция – подавать поливную воду сельхозпроизводителям Талгарского, Карасайского и Енбекшиказахского районов. И до сих пор он остается ключевой артерией аграрной экономики региона.

Фото: Zakon.kz

В 1996 году по постановлению правительства каналу было присвоено имя Динмухамеда Ахмедовича Кунаева как дань уважения человеку, при котором активно развивались инженерные и мелиоративные системы Казахстана.

БАК построен на века, но как это часто бывает с инфраструктурой, созданной десятилетия назад, без регулярного внимания она начинает сдавать. Сегодня картина неоднородна, как мы писали выше. Там, где раньше бурлила жизнь, сегодня застой.

Сейчас в Алматы и Алматинской области запущены параллельные проекты по восстановлению канала. Речь идет не только о капитальном ремонте, но и о модернизации всей системы автоматизации водораспределения, установке новых шлюзов и снижении потерь.

Фото: Zakon.kz

Прошлое у БАКа, безусловно, есть. Это десятилетия работы, когда вода из гор по бетонному руслу шла на поля, питала землю, кормила людей. Но будет ли у него будущее, вопрос открытый. Все зависит не только от планов и проектов, но и от того, когда за сухой технической документацией появится настоящая системная забота.

Большой Алматинский канал – один из ключевых элементов аграрной инфраструктуры региона. Без него трудно представить себе устойчивое сельское хозяйство Алматинской области. Однако сегодня его облик неоднозначен: в одном месте техника, реконструкция, обновление. В другом – тишина, мусор и застойная вода, в которой живут свою лучшую жизнь лягушки.

Фото: Zakon.kz

Канал словно застыл между двумя эпохами: позади время, когда он был в центре внимания, а впереди будущее, пока существующее лишь в виде обещаний и проектных смет.