Держаться нет больше сил: могут ли наркозависимые вернуться к нормальной жизни

Согласно статистике, в Казахстане лишь один из восьми наркозависимых получает необходимое лечение. Как проходит их реабилитация, чем отличаются частные рехабы от государственных и почему подросткам удается долго скрывать свою зависимость, в материале Zakon.kz.

По официальным данным Минздрава РК, в 2024 году в Казахстане на наркологическом учете состоят более 18 тыс. человек, но фактическое количество наркозависимых в стране может достигать 200 тыс.

По данным исследования Республиканского научно-практического центра психического здоровья, которое проводилось в 2017 году, чаще всего пациентами становились мужчины и женщины в возрасте 25-30 лет. Начиная с 2019 года произошло смещение в сторону женской половины населения – все больше наркопотребителей появлялось среди девушек-подростков в возрасте с 16-ти лет.

В зоне риска – подростки

Человека с начальной стадией наркомании распознать довольно сложно. Зачастую первый симптом – это резкие изменения в поведении. Из-за приема наркотиков человек становится не таким, как раньше: более агрессивным, раздражительным и неуравновешенным. Или же, наоборот, слишком спокойным, не реагирующим даже на серьезные проблемы. Поэтому особенно непросто вычислить наркозависимых подростков. Потому что в пубертатном периоде резко меняется стиль поведения из-за кризиса переходного возраста. При этом родители сами порой не хотят принять, что их ребенок – наркоман.

"Психика взрослого человека защищает его чувства. Родитель не верит, что их ребенок стал зависим. Даже если он не раз находил наркотик в его кармане или замечал, что юноша или девушка под "кайфом". Даже если подростка посадили в тюрьму, его родители и в этом случае успокаивают себя тем, что их сын или дочь оказался с наркотиками случайно, и это недоразумение. Тем самым упускается время и зависимость становится еще сильнее", – рассказал специалист по зависимостям, аддиктолог Антон Гордеев.

Эксперт отметил, что сейчас в тренде синтетические наркотики, такие как мефедрон. Миф о его безопасности и отсутствии привыкания наркодилеры выдумали специально, чтобы повысить лояльность к веществу. Однако психологическая зависимость от него формируется уже после нескольких употреблений.

"Очень часто пациенты реабилитационных центров утверждают, что употребляют только каннабис. Этим они как бы пытаются себя оправдать. Мол, это наркотик растительного происхождения, натуральный продукт, и вообще "травка" разрешена в некоторых странах. Но необходимо знать, что в Казахстане уже давно невозможно купить у наркодилеров марихуану без химических примесей. Весь гашиш, что продается на казахстанском "черном" рынке, разбавлен с синтетическими наркотиками. Наркоторговцы делают это для того, чтобы быстрее вызвать привыкание у потребителя", – рассказал Антон Гордеев.

Врачи-наркологи советуют: если опасения подтвердились, необходимо немедленно приступить к лечению, тактика которого определяется, исходя из типа наркотика, возраста пациента, длительности приема, сопутствующих заболеваний. Любое лечение должно переходить в реабилитацию и устойчивую ремиссию.



Как проходит реабилитация?

Важный элемент успешной реабилитации – это четкий режим. День пациентов ребцентра должен быть расписан по минутам. Важна и физическая нагрузка, а также набор рутин, наполняющих день смыслом, и постоянное общение с терапевтами. Это помогает снизить тревожность, связанную с необходимостью выбирать, как поступить.

"В Казахстане десятки как частных, так и государственных центров реабилитации. У каждого своя тактика в лечении. К примеру, я руковожу русскоязычным ребцентром, который находится на острове Бали. Наш ретриб – рехаб рассчитан всего на 8 человек. Своих пациентов мы называем гостями. К каждому индивидуальный подход. В нашей команде многие имеют не только навыки и большой стаж работы, но и успешный опыт борьбы с собственной зависимостью. Общение с равными консультантами – важная часть терапии. Благодаря небольшому числу людей в рехабе, отсутствию бытовой рутины и концентрации на главном удается быстро добиваться желаемого результата", – поделился Антон Гордеев.

Антон Гордеев отметил, что реабилитация обычно длится несколько месяцев, после чего человек должен адаптироваться к обычной жизни. Тут очень важно, чтобы ему в любой момент было к кому обратиться за помощью и поддержкой.

"Для зависимого человека нужен определенный круг людей, понимающих, что с ним происходит, и помогающих удержаться. Которые, в свою очередь, могут обратиться за поддержкой к нему, так что он тоже чувствует свою ответственность перед ними. Сформировать такую группу поддержки непросто, иногда на это уходят годы, но такая помощь обладает ни с чем не сравнимой терапевтической ценностью", – поделился аддиктолог.

Стоит обратить внимание на то, что главное отличие государственного рехаба от частного заключается в конфиденциальности. В реабилитационном центре от Министерства здравоохранения РК вы получите лечение от зависимости бесплатно, но вас обязательно поставят на учет как наркозависимого. В частном ребцентре вы сохраните эту тайну, но вам придется заплатить за процедуры немалую сумму.

Выздороветь нельзя, но лечиться нужно

Существует мнение, что бывших наркоманов не бывает, так как человек, ступивший однажды на неправильный путь, не сможет вернуться к нормальной жизни. Антон Гордеев считает, что лечить зависимость действительно тяжело, но возможно. К его мнению стоит прислушаться, потому что он сам 9 лет был зависим от героина. С зависимостью удалось справиться именно после реабилитации. С тех пор прошло 18 лет.

"Я знаю людей, которые "чисты" гораздо дольше. Но никто из них не называет себя "здоровым". Мы все – "выздоравливающие". Нам всем пришлось принять свою болезнь и изменить образ жизни, опираясь на это принятие", – сказал Антон Гордеев.

Аддиктолог Гордеев отметил, что "играя" с зависимостью, любой человек почти наверняка проиграет. Потому что она сильнее, об этом нужно помнить всегда. И чтобы выйти победителем в схватке с ней, необходимо признать свою болезнь и обратиться за помощью.

