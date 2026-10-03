Сотням детей в Казахстане установили импланты для восстановления слуха
За первое полугодие 2026 года в Казахстане провели 225 операций по кохлеарной имплантации. Большинство пациентов – дети: импланты установили 169 несовершеннолетним, в том числе 124 детям младше пяти лет. На операции в рамках государственных гарантий направили 1,81 млрд тенге, сообщили в Минздраве.
Кохлеарную имплантацию проводят при глубокой потере слуха, когда обычные слуховые аппараты не дают необходимого результата. В ведомстве отмечают, что особенно важно выявить нарушения слуха как можно раньше: в первые годы жизни активно формируются слуховое восприятие и речь.
Сама операция – только первый этап. Примерно через месяц имплант активируют и настраивают, после чего начинается длительная слухоречевая реабилитация с участием сурдологов и сурдопедагогов. Родителей также обучают занятиям, которые необходимо продолжать дома.
В Минздраве советуют проверить слух ребенка, если он не реагирует на голос и привычные звуки, перестал откликаться на обращение или у него заметно задерживается развитие речи.
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