Сотням детей в Казахстане установили импланты для восстановления слуха

В Казахстане детям с глубокой потерей слуха проводят кохлеарную имплантацию и последующую слухоречевую реабилитацию. В Минздраве рассказали, как проходит лечение и почему важно как можно раньше выявлять нарушения слуха у ребенка, сообщает Zakon.kz.

За первое полугодие 2026 года в Казахстане провели 225 операций по кохлеарной имплантации. Большинство пациентов – дети: импланты установили 169 несовершеннолетним, в том числе 124 детям младше пяти лет. На операции в рамках государственных гарантий направили 1,81 млрд тенге, сообщили в Минздраве.

Кохлеарную имплантацию проводят при глубокой потере слуха, когда обычные слуховые аппараты не дают необходимого результата. В ведомстве отмечают, что особенно важно выявить нарушения слуха как можно раньше: в первые годы жизни активно формируются слуховое восприятие и речь.

Сама операция – только первый этап. Примерно через месяц имплант активируют и настраивают, после чего начинается длительная слухоречевая реабилитация с участием сурдологов и сурдопедагогов. Родителей также обучают занятиям, которые необходимо продолжать дома.

В Минздраве советуют проверить слух ребенка, если он не реагирует на голос и привычные звуки, перестал откликаться на обращение или у него заметно задерживается развитие речи.

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