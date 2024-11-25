"Усатый нянь" из Щучинского мини-центра для детей: чувствую себя по-настоящему счастливым

В одном из мини-центров Акмолинской области вот уже 13 лет работает воспитатель-мужчина. Арман Досмагамбетов занимается с детьми 3-4 лет. С уникальным "усатым нянем" познакомилась корреспондент Zakon.kz.

В регионе это уникальный случай: других представителей сильного пола, готовых посвятить свою карьеру уходу и воспитанию за чужими детьми, даже за достойную зарплату, на сегодня не имеется. Арман Досмагамбетов поделился с Zakon.kz своим видением специфики профессии, особенностях современной малышни и секретах подхода к ней.

Фото: из личного архива Армана Досмагамбетова

Арман Досмагамбетов родом из исконно казахского аула – Сарыадыр Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Рос под ласковым крылом любимой аже.

"Я родился в очень простой семье, где папа – скотник, ухаживал за лошадьми и баранами, а мама мыла полы. Четверо детей. По тем временам – многодетные. Мечтал выучиться на врача, но мама хотела видеть меня учителем. Вот я им и стал, и честное слово, ни минуты не жалел. Может, и правда, родителям видней, что для нас лучше?", – улыбается педагог.

Школу он окончил в 1996 году – времена, кто помнит, были непростые. Дома не сразу смогли снарядить сына на учебу, пару лет пришлось поработать в селе. На педагога начальных классов Арман выучился в Щучинском педагогическом колледже. Вернувшись с дипломом, паренек застал родной аул в плачевном состоянии: не было работы, электричества, а покинутые хозяевами дома зияли пустыми глазницами окон.

Вот и его семье пришлось перебраться в более-менее стабильный населенный пункт – Успено-Юрьевка Бурабайского района. Начинающий педагог загорелся идеей открыть казахские классы, которых здесь никогда не было, но директор школы в соседнем – Урумкайском – сельском округе перехватила молодого специалиста.

Фото: из личного архива Армана Досмагамбетова

"Я до сих пор считаю, что это огромное везение – начать карьеру под руководством Тамары Анатольевны Колесниковой. Невероятная самодисциплина, нацеленность постоянно учиться, возведенная в культ справедливость и уважение к личности детей – эти принципы учителя она воспитала в нас собственным примером", – тепло вспоминает Досмагамбетов.

Через четыре года Арман женился, еще через два молодая семья переехала в райцентр – город Щучинск. К слову, сегодня Арман Карибаевич и его супруга Фатима – родители трех девочек, старшая из которых – студентка в Алматы, а младшая учится в 7 классе гимназии.

Фото: из личного архива Армана Досмагамбетова

Но вернемся в 2007 год. В Щучинске молодой специалист устроился учителем в Центр развития языков, потом переводчиком в Центр внешкольной работы. Вскоре при нем открыли мини-центр, с тех пор Арман Карибаевич работает там воспитателем.

"Конечно, многие удивляются: мол, мужчины не любят долго возиться даже с родными детьми. Но, как говорится, на руке пять пальцев, и все разные. Так же и с нами, мужчинами. Еще часто спрашивают: не устаешь ли, не мальчик все-таки. Мне 45, и я не устаю. Наоборот, моя малышня заряжает меня энергией, заставляет быть быстрым, активным, оставляет со мной этот детский взгляд на мир. Им по три-четыре года – сладкий, вкусный возраст. Невозможно не любить, не спешить к ним по утрам. А когда любишь, легко работается", – с улыбкой признается собеседник.

В Управлении образования области, в свою очередь, подчеркнули: Арман Досмагабетов – один из сильнейших их кадров. По информации ведомства, все педагоги и воспитатели регулярно проходят как аттестацию, так и другие виды тестирований.

Арман Карибаевич занимается исключительно воспитанием и развитием малышей. Непосредственный уход – переодеть, умыть, сводить на горшок – задача помощницы-няни. Также с ребятишками работают психолог и медицинский работник.

"Мы преподаем математику, развитие речи, музыку, рисование, конструирование, лепку. Учим правильно держать ручку, читать, вырезать, петь и танцевать, обслуживать себя, объясняем, как вести себя в школе. Одним словом, в первый класс выпускаем малышей самостоятельными, полностью готовыми к учебе. Мы уже выпустили порядка 600 детей – родители довольны качеством", – отметил воспитатель.

Есть, конечно, и свои трудности.

"Современные малыши – это новое поколение человечества, со своими "заводскими" настройками, – улыбается Арман Карибаевич. – К примеру, они неусидчивые, им быстро наскучивает одно и то же занятие. Урок, кстати, длится 20 минут. Нужно постоянно менять виды деятельности, чтобы ребятишки не уставали и не теряли интерес. Поэтому информацию я стараюсь подавать динамично, легко, и разнообразно".

Меняются и родители. Как педагога Армана Карибаевича беспокоит, что дома они уделяют мало внимания детям – меньше говорят с ними, меньше демонстрируют окружающий мир, реже обсуждают предметы и события. Чего уж греха таить – интернет, соцсети, гаджеты отнимают у нас самое важное – роскошь общения друг с другом.

Фото: из личного архива Армана Досмагамбетова

"Честно скажу, внимания малышам чаще мало, чем достаточно. Проще включить ребенку мультик на YouTubе, чем отвечать на его многочисленные "как?" да "почему?". В большинстве семей даже едят с телефоном. В итоге у многих детей нет речевых навыков, в сад они приходят со скудным речевым запасом: разве что "да", "нет", "дай". Не умеют играть друг с другом, игрушками – берут одну, другую: неинтересно", – вздыхает собеседник.

В целом, каждый ребенок – сердце своей семьи, баловник,"еркешка". Каждому важно внимание, и воспитатель старается дать им в полной мере.

"Для меня очень важно быть в тесном контакте с родителями. Мы должны быть партнерами, союзниками. В течение дня я регулярно шлю им короткие видеоролики о том, чем занимаются их крохи, как их настроение. В начале сентября, когда начинается новый учебный год, я даю малышам неделю-другую на адаптацию. Потом провожу Дни открытых дверей, мамы и папы имеют возможность присутствовать на занятиях, общаться и играть вместе с детьми. Бывает, вместе выезжаем на природу. Такие порядки очень нравятся ребятишкам, они все время в азарте и как будто быстрее все схватывают. Дети развиваются стремительно, и этот момент до трех-четырех лет важно не упустить", – убежден педагог.

Фото: из личного архива Армана Досмагамбетова

Будучи воспитателем мини-центра, он идет дальше и воспитывает не только ребят, но и их родителей. Проводит с ними разные тренинги – неудивительно, что те в "усатом няне" души не чают.

"Был у меня мальчик четырех лет. На контакт не шел, сидел насупив брови, часто раздражался. Оказалось, дома ему бесконтрольно дают телефон. Постепенно раскрылся, как цветочек. Стал общаться, активничать на уроках. И наступил тот день, когда малыш выступил вместе с папой на утреннике с песней. Это большой прогресс, я в тот момент чувствовал себя по-настоящему счастливым", – растроганно делится Арман Карибаевич.

К слову, Арман Досмагамбетов возглавляет Совет отцов Бурабайского района. Он проводит форумы, диалоговые площадки, тренинги для открытых при клубных школах отцов.

"В нашем обществе в силу менталитета главная роль в сохранении семейных ценностей отводится женщине, супруге, матери. А это ведь не только почет и лавры, но и ответственность. Я считаю, не совсем правильно. Мужчина, муж, отец в ответе за сохранность и благополучие семьи. У нас же как часто бывает? Главное – обеспечить финансы, а воспитание детей целиком ложиться на плечи жены. Хотя она тоже работает, и нередко несет еще и какую-то общественную нагрузку. К счастью, я знаю и много прекрасных, внимательных, активных отцов. И моя задача – чтобы таких становилось все больше", – заключил Арман Карибаевич.

Первые его выпускники-школьники уже создали свои семьи. А "садиковские" учатся в 9 классе. Он часто видит их в городе, ребята подходят, здороваются. А значит, помнят своего "усатого няня" – по-детски цепкой, благодарной памятью.