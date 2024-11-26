Мужчина-воспитатель из Акмолинской области покорил сердца казахстанцев

Арман Досмагамбетов из мини-центра "Болашак" города Щучинск удивил казахстанцев своей профессией воспитателя, сообщает Zakon.kz.

17 лет Арман Досмагамбетов посвятил педагогической профессии, из них со дня открытия 12 лет работает в мини-центре. Сейчас он единственный мужчина-воспитатель в регионе, передает телеканал "24kz".

По словам Армана Карибаевича, на выбор профессии педагога его вдохновила мама. Помимо дошкольного воспитания детей педагог-эксперт и отец троих детей участвует в общественной жизни региона. В 2022 году он стал лучшим отцом в районном конкурсе, а в 2023 году организовал семинар для воспитателей дошкольных организаций района на тему "Работа с родителями".

С 2024 года возглавляет "Союза отцов" Бурабайского района. Имеет награды, среди которых:

благодарственное письмо аппарата президента РК в 2023 году;

грамота союза отцов Акмолинской области в 2024 году.

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