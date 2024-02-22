Между жизнью и смертью: история девушки-следователя из Щучинска

Миф о том, что служба в полиции - не женское дело, опровергла Зарина Ахильгова, которая работает в числе других женщин в силовых структурах. Уроженка Щучинска за 7 лет службы стала одним из самых результативных сотрудников в органах следствия Акмолинской области.

Как и зачем перспективный IT-специалист решила надеть погоны, девушка рассказала кореспонденту Zakon.kz.

Зарине Ахильговой 27 лет. В 2017 году она приступила к работе в органах внутренних дел. До этого момента девушка была IT-специалистом и в этом деле очень преуспевала. Но детская мечта и стремление помогать людям оказались сильнее.

"Во мне с детства было стремление рассуждать "по справедливости". С годами оно не ушло. Будучи увлеченной литературой, больше всего интересовалась криминальными произведениями. Повесть Гоголя "Шинель" в школьные годы повлияла на меня. Судьба бедного Акакия Акакиевича, единственная радость, которого заключалась в приобретении шинели, захватила меня и вызвала сочувствие. У героя произведения грабители отняли, нажитую большим трудом, вещь. Высокомерие, черствость и бездушие окружающих убили его. Так случается и в наши дни", - поделилась Зарина Ахильгова.

Поэтому выбор Зарина сделала именно в пользу органов следствия. Ведь их главная задача – торжество справедливости.

"Сложность работы заключается в том, что, увы, не все придерживаются норм морали и нравственности. В моей практике было много случаев, когда люди пытались ложно обвинить кого-то в преступлении. Они не понимают, что на кону их амбиций или личных обид стоит судьба человека. Наша задача объективно разрешить обстоятельства по делу, как подтверждающие, так и опровергающие чью-то вину", - отметила сотрудник полиции.

Правильный подход и глубокие знания новоиспеченного сотрудника оценило руководство. Молодому специалисту доверяли расследовать самые громкие и резонансные преступления в регионе.

"Мое первое уголовное дело было по многоэпизодному мошенничеству, а второе - в отношении организованной преступной группы", - вспоминает девушка.

Одно из самых громких и резонансных преступлений, оказавшихся в руках девушки, стало дело о халатности руководства одной из горнолыжных баз в Акмолинской области. Из-за многочисленных нарушений правил безопасности там умер 16-летний подросток.

Это расследование и оказалось самым сложным и тернистым за 7 лет работы. Стоит отметить, что в Казахстане аналогичные преступления не рассматривались раньше.

"У нас отсутствовали специалисты по проверке технологической безопасности на производственных объектах. Осложняло ситуацию и бездействие ряда госорганов… Изначально приняв это дело, я удивилась бесчеловечности виновных, которые после всего планировали остаться безнаказанными. По результатам расследования выявлен ряд нарушений со стороны госорганов, которые по своему служебному долгу были обязаны принять меры еще задолго до трагедии. Я обоснованно пришла к выводу, что из-за несоответствующих условий травм было не избежать", - рассказала следователь.

Не секрет, что работа правоохранителей не только сложная, но и весьма опасная. За недолгие годы службы Зарине Ахильговой приходилось не раз бывать в опасных для жизни ситуациях.

"По одному из поступивших дел нужно было осмотреть место преступления. Это была заброшенная золотодобывающая шахта на уровне более тысячи метров под землей. Я спускалась с шахтером, имеющим многолетний опыт. В одной руке были тяжелые приборы для подачи кислорода, в другой камера. В клети мы спустились на 1390 метров. Когда прибыли, из-за отсутствия кислорода уровень слуха упал на 50-70%, координация движения была потеряна. Но пришлось идти дальше – 1800 метров вперед. А в конце пути произошел обвал", - в ужасе вспоминала собеседница.

Фото из личного архива героини

Девушка получила травмы и осталась одна под грудой камней. Чудом ей удалось выбраться.

"В голове была только одна мысль: родители не перенесут моей смерти", - поделилась она.

Этот случай оставил сильный отпечаток в памяти молодого сотрудника и даже заставил задуматься о смене профессии. Но, несмотря на это, она продолжила нести службу. В шестидневной рабочей неделе она с трудом находит время для семьи и творческих увлечений.

"Я люблю писать картины, занимаюсь кройкой одежды, изучаю психологию… К работе подхожу творчески. Для меня важно, чтобы каждый составленный документ был правильно оформлен", - отметила она.

Девушка признает, что женщинам в погонах приходится сложнее. Ведь помимо служебного долга, есть еще быт. Но тяжелый график работы, опасные ситуации, угрожающие жизни, и другие сложности не заставили ее отказаться от призвания.

"Я очень люблю свою работу. Она стала по-настоящему родной для моей души", - заверила героиня.

Девушка отметила, что не жалеет о том, что служит в органах. Как бы ни сложилась судьба, она всегда будет гордиться своей работой.