Ходят в джинсах и переоценивают свои силы: почему туристы гибнут в алматинских горах
Юрий Сергеев отмечает, что поток туристов в алматинских горах становится все больше. Еженедельно там отдыхают более 5000 пеших туристов, а в зимний сезон к ним присоединяются посетители горнолыжных курортов.
"60-70% людей, которые без подготовки идут в горные районы, делают все, чтобы не вернуться оттуда живыми и здоровыми. Они нарушают правила безопасности, начиная от экипировки и заканчивая тактическим планом своего похода. Пострадавшим оказывают помощь сотрудники РОСО и ДЧС. У нас в горах есть два контрольно-спасательных пункта. Один расположен между Шымбулаком и альплагерем Туюк-Су – это контрольно-спасательный пункт в Малом Алматинском ущелье. А также недалеко от экопоста в Большом Алматинском ущелье находится второй спасательный пункт".Юрий Сергеев
Учитывая богатый опыт Юрия Сергеева, спасательных операций у него было множество. К сожалению, немало и тех, которые не увенчались счастливым концом. Он рассказывает один из случаев, когда пара пошла погулять после обильного снегопада в одно из ущелий рядом с плотиной Медеу. Сошла лавина, и они остались под снегом. Девушка оказалась на поверхности и чудом смогла дозвониться в службу спасения. Спасателям удалось сохранить ей жизнь. А вот парня хоть и откопали, но реанимировать не смогли.
В другой истории спасатель обратился к неподготовленным людям, которые идут на категорийные маршруты.
"Есть такой контингент туристов, которые получают где-либо первоначальную подготовку и считают свой уровень достаточно высоким, чтобы штурмовать в одиночку. Два друга пошли на пик Октябренок, никого не предупредив об этом. По какой-то красивой и известной только им линии. В итоге один из них сорвался. Связи там нет. Чтобы позвать на помощь, приятелю пришлось оставить друга на маршруте и спуститься вниз. А когда подоспела экстренная служба, у человека жизнь прекратилась в горах".Юрий Сергеев
Собеседник делится, что каждый год в горах близ Алматы гибнет несколько человек, хотя многие из них находились в 20 минутах от кофеен, где есть еда, связь и тепло.
"Помните случай с австралийцем, когда он замерз на третьем водопаде Аюсая? Это 20 минут вниз. Не сказать, что серьезным темпом. Есть возможность аккуратно спуститься до визит-центра, где можно отогреться горячим напитком, вызвать такси и уйти живым. Инцидент произошел в конце мая. Почти июнь, а человек умер от переохлаждения".Юрий Сергеев
Последний пример ярко описывает типичное поведение людей в горах. Но для ясности, пожалуй, стоит упомянуть и это ЧП.
"Среднестатистический житель Алматы решил посетить самую популярную вершину – пик Фурманова. Несложный маршрут. Парню 20 лет. Он вышел из дома, думая, что в горах так же тепло, как в городе. На нем были джинсы, без перчаток, но с шапкой. Ему бы хватило резервов и сил, чтобы дойти и спуститься. Но на пике он встретил знакомого, который был одет получше и предложил ему прогуляться на пик Панорама. Дойдя до места, приятель ему говорит: "Ну раз мы сюда пришли, давай заглянем и на пик Башуты, он тоже рядом". Юноша хоть и чувствовал упадок сил, но решил поддержать инициативу знакомого. Однако, учитывая, что он раньше совсем не поднимался так далеко, силы у него были на исходе. На Башуты он понимает, что не осилит обратный путь. Поэтому решает срезать путь через Чимбулачку на Шымбулак. В итоге он, видя огни склона горнолыжного комплекса, спускается в его сторону по самой логичной для него линии – самой короткой и прямой. Но там тоже нужно знать хороший путь. В итоге они попадают на сброс. Вызывают спасателей, потому что не могут спуститься без специальных снаряжений. Мы спустили их, однако через четыре часа тот, что был в джинсах, умер в реанимации из-за переохлаждения".Юрий Сергеев
Юрий Сергеев уверен, что трагедию можно не допустить, если основательно готовиться к каждому походу, независимо от того, горы это или степь. Неуместно сравнивать городскую обстановку с условиями дикой природы. Тем более пренебрегать мерами безопасности. Спасатель делится ценными советами, чтобы любители гор насладились прекрасными видами и вернулись домой здоровыми.
"В связи с переводом часов световой день у нас слишком короткий. Если вы хотите благополучно сходить в горы, надо выходить рано утром. Нужно учитывать тот факт, что в 16:00 начинаются сумерки, а в 17:00 там выключают свет. Мы очень часто сопровождаем людей, которые просто остались в горах с наступлением темноты и не знают, как выйти из этой ситуации. Тропу не видно, маршрут не знают, навигационными приложениями пользоваться не умеют. Только спасите да помогите".Юрий Сергеев
Снежный покров – очень серьезный фактор, который может обернуться лавиной. Не менее важна низкая температура.
"Примерно до 16:00 еще есть солнышко, оно согревает. После заката становится холодно. Это с городскими температурами не сравнить. Особенно касается высоких точек, как пик Фурманова и Панорама, где сейчас температура ночью достигает -10 градусов Цельсия. Учитывая, что многие на маршрутах ходят в обычной одежде, и если в процессе они вспотели, то переохлаждение наступает очень быстро".Юрий Сергеев
Не стоит сразу покорять высокие пики. Нужно начинать с небольших высот, чтобы организм прошел акклиматизацию.
"Потому что с набором высоты возрастает гипоксия и начинаются первые признаки горной болезни. То есть проявляются такие симптомы, как головокружение, головные боли, страдают желудочно-кишечный тракт, центральная нервная система и так далее. В зависимости от той высоты, которую вы набрали, и как долго вы не были на этой вершине, или это ваш начальный опыт. Этот фактор мало кто воспринимает. Хотя это напрямую влияет на общую выносливость организма. И вся эта ситуация, как порочный круг начинает нарастать и приводит к аварийным ситуациям".Юрий Сергеев
Опасна солнечная радиация. В горах ходить без солнечных очков и солнцезащитного крема нельзя.
"Если будете без солнечных очков, то получите ожог роговицы и солнечную слепоту. Причем нужно учитывать, что альберта свежевыпавшего снега достигает 95%. То есть солнце бьет сверху и снизу. И козырьком кепки свое лицо не спасти от загара. Причем он ложится сразу красным цветом".Юрий Сергеев
Также рискованна неправильная установка биваков. Для тех, кто ходит с ночевкой в горы, места нужно выбирать достаточно осторожно. Там должна быть поблизости вода, укрытие от ветра, не должно быть лавинной опасности.
Эксперт подчеркивает, что 90% людей, которые хотят сходить в горы, совершают ошибку, строя неправильные тактические планы.
"Прежде чем пойти в горы, нужно узнать, какая там обстановка, погода, световой день, что на себя надеть. Если у вас нет опыта, лучше не составлять план самостоятельно, а посоветоваться с профессиональным гидом, который учтет ваши силы, сколько вам идти, когда вам разворачиваться".Юрий Сергеев
Сюда же специалист относит и неправильную экипировку.
"В горах можно часто встретить поток туристов, которые ходят в кедах, обычных куртках, без перчаток, в джинсах и так далее. Я допускаю, что человек спокойно спустится в такой экипировке. Но любая нестандартная ситуация, изменение погоды, ухудшение самочувствия – и все, неправильная экипировка приводит к печальным последствиям. Поэтому тоже желательно посоветоваться с опытным специалистом, как одеваться в горах, какие слои одежды носить, какие запасные вещи брать и так далее. Люди в основном черпают информацию из соцсетей. Смотрят на фото, как турист стоит в футболке на пике Фурманова, они думают, что могут так же сходить. Другие выставляют как достижение, что дошли до определенного пика без подготовки, еды, снаряжений. Это должно порицаться обществом".Юрий Сергеев
Будьте в хорошей физической форме. Исключите дикое поведение, такое как катание на пакетах, купание в снегу на склоне, кидание камней вниз – все это может привести к печальным последствиям.
"Запрета ходить в горы нет, но начинайте с малого, есть круговые простые маршруты. Сейчас визит-центром маркируются тропы, указывается их сложность. Помните, что если у вас есть какое-либо недомогание, в горах оно будет только усиливаться, и даже свежий горный воздух вас там не вылечит. Изучайте специфику района. Рельеф, камнепады, лавины, обвал льда, трещины на ледниках, селевые потоки, осыпи и морены – это не абстрактные вещи, а реальная угроза, существующая в горах".Юрий Сергеев
Юрий Сергеев подчеркнул, что если все эти факторы принять во внимание, то экспедиция подарит вам лучшие эмоции и воспоминания.