Ходят в джинсах и переоценивают свои силы: почему туристы гибнут в алматинских горах

Ежегодно в горах Алматы погибает несколько человек. Спасатель Юрий Сергеев считает, что трагедий можно избежать, если туристы будут ответственно относиться к экспедициям. Zakon.kz выяснил, какие факторы стоить учесть любителям активного отдыха.

Юрий Сергеев отмечает, что поток туристов в алматинских горах становится все больше. Еженедельно там отдыхают более 5000 пеших туристов, а в зимний сезон к ним присоединяются посетители горнолыжных курортов.

"60-70% людей, которые без подготовки идут в горные районы, делают все, чтобы не вернуться оттуда живыми и здоровыми. Они нарушают правила безопасности, начиная от экипировки и заканчивая тактическим планом своего похода. Пострадавшим оказывают помощь сотрудники РОСО и ДЧС. У нас в горах есть два контрольно-спасательных пункта. Один расположен между Шымбулаком и альплагерем Туюк-Су – это контрольно-спасательный пункт в Малом Алматинском ущелье. А также недалеко от экопоста в Большом Алматинском ущелье находится второй спасательный пункт". Юрий Сергеев

Учитывая богатый опыт Юрия Сергеева, спасательных операций у него было множество. К сожалению, немало и тех, которые не увенчались счастливым концом. Он рассказывает один из случаев, когда пара пошла погулять после обильного снегопада в одно из ущелий рядом с плотиной Медеу. Сошла лавина, и они остались под снегом. Девушка оказалась на поверхности и чудом смогла дозвониться в службу спасения. Спасателям удалось сохранить ей жизнь. А вот парня хоть и откопали, но реанимировать не смогли.

В другой истории спасатель обратился к неподготовленным людям, которые идут на категорийные маршруты.

"Есть такой контингент туристов, которые получают где-либо первоначальную подготовку и считают свой уровень достаточно высоким, чтобы штурмовать в одиночку. Два друга пошли на пик Октябренок, никого не предупредив об этом. По какой-то красивой и известной только им линии. В итоге один из них сорвался. Связи там нет. Чтобы позвать на помощь, приятелю пришлось оставить друга на маршруте и спуститься вниз. А когда подоспела экстренная служба, у человека жизнь прекратилась в горах". Юрий Сергеев

Собеседник делится, что каждый год в горах близ Алматы гибнет несколько человек, хотя многие из них находились в 20 минутах от кофеен, где есть еда, связь и тепло.

"Помните случай с австралийцем, когда он замерз на третьем водопаде Аюсая? Это 20 минут вниз. Не сказать, что серьезным темпом. Есть возможность аккуратно спуститься до визит-центра, где можно отогреться горячим напитком, вызвать такси и уйти живым. Инцидент произошел в конце мая. Почти июнь, а человек умер от переохлаждения". Юрий Сергеев

Последний пример ярко описывает типичное поведение людей в горах. Но для ясности, пожалуй, стоит упомянуть и это ЧП.

"Среднестатистический житель Алматы решил посетить самую популярную вершину – пик Фурманова. Несложный маршрут. Парню 20 лет. Он вышел из дома, думая, что в горах так же тепло, как в городе. На нем были джинсы, без перчаток, но с шапкой. Ему бы хватило резервов и сил, чтобы дойти и спуститься. Но на пике он встретил знакомого, который был одет получше и предложил ему прогуляться на пик Панорама. Дойдя до места, приятель ему говорит: "Ну раз мы сюда пришли, давай заглянем и на пик Башуты, он тоже рядом". Юноша хоть и чувствовал упадок сил, но решил поддержать инициативу знакомого. Однако, учитывая, что он раньше совсем не поднимался так далеко, силы у него были на исходе. На Башуты он понимает, что не осилит обратный путь. Поэтому решает срезать путь через Чимбулачку на Шымбулак. В итоге он, видя огни склона горнолыжного комплекса, спускается в его сторону по самой логичной для него линии – самой короткой и прямой. Но там тоже нужно знать хороший путь. В итоге они попадают на сброс. Вызывают спасателей, потому что не могут спуститься без специальных снаряжений. Мы спустили их, однако через четыре часа тот, что был в джинсах, умер в реанимации из-за переохлаждения". Юрий Сергеев

Юрий Сергеев уверен, что трагедию можно не допустить, если основательно готовиться к каждому походу, независимо от того, горы это или степь. Неуместно сравнивать городскую обстановку с условиями дикой природы. Тем более пренебрегать мерами безопасности. Спасатель делится ценными советами, чтобы любители гор насладились прекрасными видами и вернулись домой здоровыми.

"В связи с переводом часов световой день у нас слишком короткий. Если вы хотите благополучно сходить в горы, надо выходить рано утром. Нужно учитывать тот факт, что в 16:00 начинаются сумерки, а в 17:00 там выключают свет. Мы очень часто сопровождаем людей, которые просто остались в горах с наступлением темноты и не знают, как выйти из этой ситуации. Тропу не видно, маршрут не знают, навигационными приложениями пользоваться не умеют. Только спасите да помогите". Юрий Сергеев

Снежный покров – очень серьезный фактор, который может обернуться лавиной. Не менее важна низкая температура.

"Примерно до 16:00 еще есть солнышко, оно согревает. После заката становится холодно. Это с городскими температурами не сравнить. Особенно касается высоких точек, как пик Фурманова и Панорама, где сейчас температура ночью достигает -10 градусов Цельсия. Учитывая, что многие на маршрутах ходят в обычной одежде, и если в процессе они вспотели, то переохлаждение наступает очень быстро". Юрий Сергеев

Не стоит сразу покорять высокие пики. Нужно начинать с небольших высот, чтобы организм прошел акклиматизацию.

"Потому что с набором высоты возрастает гипоксия и начинаются первые признаки горной болезни. То есть проявляются такие симптомы, как головокружение, головные боли, страдают желудочно-кишечный тракт, центральная нервная система и так далее. В зависимости от той высоты, которую вы набрали, и как долго вы не были на этой вершине, или это ваш начальный опыт. Этот фактор мало кто воспринимает. Хотя это напрямую влияет на общую выносливость организма. И вся эта ситуация, как порочный круг начинает нарастать и приводит к аварийным ситуациям". Юрий Сергеев

Опасна солнечная радиация. В горах ходить без солнечных очков и солнцезащитного крема нельзя.

"Если будете без солнечных очков, то получите ожог роговицы и солнечную слепоту. Причем нужно учитывать, что альберта свежевыпавшего снега достигает 95%. То есть солнце бьет сверху и снизу. И козырьком кепки свое лицо не спасти от загара. Причем он ложится сразу красным цветом". Юрий Сергеев

Также рискованна неправильная установка биваков. Для тех, кто ходит с ночевкой в горы, места нужно выбирать достаточно осторожно. Там должна быть поблизости вода, укрытие от ветра, не должно быть лавинной опасности.

Эксперт подчеркивает, что 90% людей, которые хотят сходить в горы, совершают ошибку, строя неправильные тактические планы.

"Прежде чем пойти в горы, нужно узнать, какая там обстановка, погода, световой день, что на себя надеть. Если у вас нет опыта, лучше не составлять план самостоятельно, а посоветоваться с профессиональным гидом, который учтет ваши силы, сколько вам идти, когда вам разворачиваться". Юрий Сергеев

Сюда же специалист относит и неправильную экипировку.

"В горах можно часто встретить поток туристов, которые ходят в кедах, обычных куртках, без перчаток, в джинсах и так далее. Я допускаю, что человек спокойно спустится в такой экипировке. Но любая нестандартная ситуация, изменение погоды, ухудшение самочувствия – и все, неправильная экипировка приводит к печальным последствиям. Поэтому тоже желательно посоветоваться с опытным специалистом, как одеваться в горах, какие слои одежды носить, какие запасные вещи брать и так далее. Люди в основном черпают информацию из соцсетей. Смотрят на фото, как турист стоит в футболке на пике Фурманова, они думают, что могут так же сходить. Другие выставляют как достижение, что дошли до определенного пика без подготовки, еды, снаряжений. Это должно порицаться обществом". Юрий Сергеев

Будьте в хорошей физической форме. Исключите дикое поведение, такое как катание на пакетах, купание в снегу на склоне, кидание камней вниз – все это может привести к печальным последствиям.

"Запрета ходить в горы нет, но начинайте с малого, есть круговые простые маршруты. Сейчас визит-центром маркируются тропы, указывается их сложность. Помните, что если у вас есть какое-либо недомогание, в горах оно будет только усиливаться, и даже свежий горный воздух вас там не вылечит. Изучайте специфику района. Рельеф, камнепады, лавины, обвал льда, трещины на ледниках, селевые потоки, осыпи и морены – это не абстрактные вещи, а реальная угроза, существующая в горах". Юрий Сергеев

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Юрий Сергеев подчеркнул, что если все эти факторы принять во внимание, то экспедиция подарит вам лучшие эмоции и воспоминания.