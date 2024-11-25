Оставить записку и следовать маршруту: как безопасно ходить в горы зимой

Уже в эти выходные наступает зима. А алматинские горы привлекают туристов круглый год. В чем особенность холодного сезона и как безопасно устраивать походы, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Эксперты посчитали, что каждую неделю в алматинские горы поднимаются как минимум 5000 пеших туристов. Зимой к ним присоединяются отдыхающие на горнолыжных курортах.

Безусловно, то, что люди любят горы и число путешественников растет, только радует, признается казахстанский альпинист Максут Жумаев. Он знает свой предмет не по учебникам, матчасть от А до Я. Отмечает, что иной раз в неприятные приключения попадают даже профессионалы. Поэтому новичкам нужно еще бдительнее относиться к экспедициям.

"Альпинизм – это безопасное хождение по горам. Но для нас самое главное — возвращение домой живыми и здоровыми. Конечно, мы рады, что у большинства людей вожделенные взгляды обращены к горам. Однако практика показывает, что многие новички сами создают нештатные ситуации и порой расплачиваются за ошибку собственной жизнью". Максут Жумаев

Спасатель, гид и инструктор альплагеря Туюк-Су Александр Голованов считает, что для безопасного хождения в горы самое важное – подготовка. К любому походу нужно готовиться. Он тезисно поделился главными советами, добавив, чем больше вопросов решишь дома, тем меньше они возникают на верху. А начинать нужно с изучения и планирования маршрута.

"Что мы должны знать о маршруте? Прежде всего, его среднее время прохождения. Расстояние в горах измеряется временем их преодоления. Неким усредненным между самыми длинными и короткими. Сейчас многие маршруты маркируются, устанавливаются указатели, есть информационные щиты. Однако люди в целом в силу своей квалификации не могут правильно считать эти сведения. Они обращают внимание на расстояние в километрах. Среднестатистический человек знает, за сколько проходит километр на равнине. Но при этом он не представляет, за какое время это может проходиться в горах. Среднее время – величина, складываемая из километража вертикального набора высоты и рельефа, по которому проходит маршрут. Одно дело идти на Кок-Жайляу, другое – подниматься выше 3000 метров, где тропа на сложном рельефе". Александр Голованов

Сейчас актуальным вопросом является, в какое время стоит отправляться в горы. Из-за того, что крайне рано темнеет, даже подготовленной группе с хорошими гидами лучше выходить в путь совсем рано – с первыми лучами солнца.

"Недавно у меня группа ходила в малую кругосветку сверху вниз Шымбулака. Мы прям вычитывали время. И все равно получилось, что в сумерках вышли на Медеу. А движение в темноте – это в целом негативная история". Александр Голованов

Стоит заранее определить опасные места на маршруте. Даже в самых простых направлениях в определенный сезон возникает угроза.

"Элементарный переход ручья. Зимой он становится обленившим, а значит, скользким, и это несет вероятность падения и получения травмы. Поэтому нужно продумать, как вы его перейдете". Александр Голованов

Помните, что в горах мобильная связь ловит не везде. Заблаговременно позаботьтесь об этом нюансе. На такие случаи Александр Голованов рекомендует достаточно доступные и удобные спутниковые гаджеты, которые помогут в любом месте всегда быть в коммуникации. Мало ли, вдруг придется связываться с коллегами, базовым лагерем или же спасателями.

Далее должен быть составлен детальный план. Старайтесь отказаться от спонтанных походов.

"Эту идею взяли из альпинизма и горного туризма, где восхождение не происходит просто так, что люди договорились между собой и пошли. Это целая процедура выпуска. Составляется план экспедиции, заполняется маршрутный лист с максимумом подробностей. Для этого туристы должны попросить помощи специально обученного гида, который выпускает их на маршрут или сопровождает их в пути". Александр Голованов

Маршрутный лист, в котором расписано, как туристы намерены подниматься на вершину и спускаться обратно, нужно оставить кому-то из близких. В случае чрезвычайных ситуаций специалистам удастся быстрее отыскать пострадавших и оказать им необходимую помощь.

В дальнейшем изучайте прогноз погоды, думайте о своих силах, насколько готовы к маршруту, а также правильно экипируйтесь.

"Одевайтесь по сезону. Всегда берите запасную теплую одежду, даже летом. Часто у людей возникает иллюзия, что в хорошей экипировке заложен успех. На самом деле это лишь инструмент. Он помогает справляться с негативными климатическими явлениями, скользким рельефом и прочим. Я требую от клиентов, чтобы у них были трекинговые палки и обувь. Но попадаются те, которые уверяют, что все время ходят в горы в своих кроссовках и ничего с ними не происходило. Если они не следуют советам, я им просто отказываю в походе, потому что речь идет прежде всего про их безопасность". Александр Голованов

Гид также перечислил, что входит в аварийный комплект снаряжения, который может пригодиться, и даже спасти жизнь в сложной ситуации: спасательное одеяло, фонарик, свисток, пауэрбанк и зажигалка.

"Не факт, что все эти вещи вам пригодятся, но тем не менее. Например, спасательное одеяло в течение недолгого времени будет сохранять ваше тепло. Зажигалкой можно разжечь огонь и обеспечить себе тепло. Фонарик, чтобы двигаться в темноте. Свисток – эффективнее свистеть, нежели кричать. Еще не забудьте про солнцезащитный крем и очки". Александр Голованов

По словам спасателя, не стоит отправляться в дорогу одному. Важно понимать, что, когда идешь в горы, надеяться нужно только на себя, даже если рядом с вами гид. Потому что он тоже человек, и с ним может произойти все что угодно.

Крайне важным правилом является не менять маршрут в процессе похода.

"Если вы оставили о себе информацию, то вас будут искать по тому плану, который вы составили. Часто в процессе похода путешественники доходят до нужного места, а потом решаются еще куда-нибудь сходить. Это тоже рискованно. Иногда, видя огни, допустим Медеу, туристы хотят срезать путь. Считая, что как будто так будет легче спуститься. Всегда лучше надейтесь на карту и компас, нежили на интуицию. Самый короткий путь – известный, тот, по которому вы пришли. А если вы заблудились, поворачивайтесь и идите к той точке, где что-то пошло не так". Александр Голованов

Не забывайте о еде и том, что нужно пить. Отмечайте места, где была связь. Намечайте ориентиры, как выделяющуюся часть окружающего ландшафта: поваленное дерево, речка и так далее. Это может помочь, когда будете возвращаться. Всегда здоровайтесь с прохожими, спрашивайте, как там дорога и так далее. Если чувствуете себя плохо – возвращайтесь.

В качестве примера Александр Голованов привел историю, как в службу спасения позвонила женщина и сообщила, что пропали парень с девушкой.

"Ничего они, кроме того, что идут в горы, о маршруте не оставили. Сотрудники РОСО и ДЧС отправились на поиски. Единственной зацепкой была машина. Почти во все ущелья от Аксайского до Талгара были отправлены поисковые группы. Машину нашли в Кимасаре. Начали поиск по основным тропам. В итоге выяснилось, что они не совсем корректно начали спускаться в сторону Бутаковки чуть ниже качели. Сами спровоцировали лавину, попали в нее. Парень был травмирован, у него нога была сломана. Он выбрался из лавины, откопал девушку так, что дал ей возможность дышать, остальное ее тело оставалось в снегу. Он пытался выползти обратно наверх, на гребень, наверное, чтобы встретить каких-то людей. Но не смог, скатился вниз. Их нашли через 14 часов с момента звонка. Их тела были еще теплые. Если бы они оставили о себе подробную информацию, то их можно было бы спасти". Александр Голованов

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Таких примеров, когда можно было спасти, но не успели, – множество. В случае чего службы обязательно отправятся на помощь, но для этого потребуется время. Поэтому лучший способ безопасности – все продумать наперед и прежде всего рассчитывать на свои силы.