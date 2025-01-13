Усть-Каменогорск снова накрыл смог: что предлагают экологи

Усть-Каменогорск уже третий день подряд страдает от густого серого смога. В департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО заявляют о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В областном центре активно обсуждаются экологические проблемы. При Общественном совете города было создано Бюро экологической защиты "Өскемен тынысы", которое должно ускорить реализацию экопроектов для улучшения качества жизни устькаменогорцев.

Однако на данный момент идеи, озвученные представителями бюро, подвергаются критике со стороны пользователей в соцсетях. Конкретные шаги для решения проблем пока не предпринимаются.

Фото: Zakon.kz/Асем Кайратбек

Как сообщил и. о. руководителя департамента экологии ВКО Азамат Тауырбеков, ежегодно в Усть-Каменогорске фиксируется 80-90 дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, которые связаны с безветрием.

Фото: Zakon.kz/Асем Кайратбек

Основными веществами, превышающими допустимые нормы в атмосферном воздухе, являются диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества и хлороводород. Это связано с деятельностью крупных предприятий в энергетической и металлургической отраслях региона.

"Вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит негативное воздействие промышленных предприятий и частного сектора. Вместе с Бюро экологической защиты мы планируем инициировать вопрос центрального теплоснабжения частного сектора, жители которого отапливаются твердым топливом". Исполняющий обязанности руководителя департамента экологии ВКО Азамат Тауырбеков

Фото: Zakon.kz/Асем Кайратбек

Важно отметить, что к работе департамента экологии ВКО у жителей города всегда было много вопросов, а после недавних коррупционных скандалов доверие к ведомству сильно пошатнулось. Дело в том, что экс-руководитель ведомства Данияр Алиев оказался на скамье подсудимых. Он обвиняется в получении взятки. Суд признал его вину и на днях приговорил к четырем годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Еще одно дело заместителя руководителя департамента экологии ВКО также недавно было рассмотрено в суде. Подсудимый Т. был приговорен к семи годам лишения свободы за получение взятки, также ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Фото: Zakon.kz/Асем Кайратбек

После того, как в ноябре 2024 года из-за неблагоприятных метеорологических условий городских школьников впервые перевели на дистанционный формат учебы, масштаб экологических проблем был признан официально. Об этом Zakon.kz писал здесь.

Поэтому внимание общественности сейчас сосредоточено на недавно созданном Бюро экологической защиты. Жители, уставшие от многолетнего отсутствия диалога с госструктурами и экологами, скептически, но все же ожидают реальных действий. Однако идеи, обсуждаемые членами бюро, пока выглядят недостаточно эффективными.

Руководитель бюро Елена Березинская-Абилова подчеркнула, что в план мероприятий, составленных общественностью, вошли краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты, которые отрабатываются совместно с акиматом Усть-Каменогорска.

В числе предложений – запуск дронов с газоанализаторами, а также установка башни Smog Free Tower, разработанной инженером из Нидерландов. Это 8-метровая урбанистическая башня, фильтрующая 30 тыс. кубометров воздуха в час в режиме реального времени, прокачивая его через свою конструкцию. По словам Елены Березинской-Абиловой, система потребляет всего 1,4 киловатт энергии, которую сама же и вырабатывает. Она отметила, что такие башни действуют в Роттердаме и Китае, кроме того, планируется ее установка в Алматы.

Фото: Zakon.kz/Асем Кайратбек

"На данный момент вопросы находятся в стадии проработки. Мы получаем много предложений, но есть ряд организационных проблем, которые требуют решения. Департамент экологии нужно укомплектовать, лабораторный потенциал должен быть высоким, но мы сталкиваемся с хроническим недофинансированием. Конечно, ситуация не улучшится мгновенно, но начался конструктивный диалог, и экологи активизировались. Мы слышим критику от населения, что работаем на бюджетной основе, но наш бюджет нулевой, и мы функционируем как проектный офис, о котором недавно говорил президент страны". Елена Березинская-Абилова

Утром 13 января в социальных сетях появилось видео оранжевого дыма, зафиксированного на территории промзоны, что значительно прибавило оживленных дискуссий в социальных сетях наряду со смогом, окутавшим город. Однако в департаменте экологии сообщили, что в тот период специалисты ведомства находились на месте и не зафиксировали подобной картины.

"Либо к моменту прибытия экспертов дым рассеялся, либо это монтаж, мы проведем расследование", – сказал исполняющий обязанности руководителя департамента экологии ВКО Азамат Тауырбеков.

Вместе с тем он подчеркнул, что по итогам затяжных неблагоприятных метеоусловий с конца ноября по начало декабря 2024 года департаментом экологии была инициирована проверка одного из крупных предприятий региона, которая стартовала сегодня, 13 января 2025 года.

"Проверка комплексная. По результатам проверочных мероприятий будут приняты меры", – подытожил Азамат Тауырбеков.

По его словам, в 2025 году департаментом экологии ВКО планируется инициировать аналогичные проверки в отношении всех крупных промышленных предприятий Усть-Каменогорска.

Ранее Zakon.kz писал, что безветрие, туман и почти полная неподвижность воздуха не только стали причиной многочисленных жалоб на здоровье со стороны жителей этого города, но даже, по признанию устькаменогорцев, ухудшили видимость.

Автор: Асем Кайратбек