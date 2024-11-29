Без эмоций, но соблюдая ритуалы: врачи Павлодарского центра медицины катастроф рассказали о своей работе

В Казахстане работают необычные медицинские бригады. Именно их ждут во время дорожных и техногенных аварий, пожаров, стихийных бедствий. Это врачи Центров медицины катастроф, или, сокращенно, ЦМК. С врачами Павлодарского ЦМК познакомился корреспондент Zakon.kz.

Казахстанские ЦМК, которые входят в структуру министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана, часто называют медицинскими кризис-менеджерами. Почему так говорят?

"Нас могут призвать выполнять долг в условиях крупных ЧС в стране и за пределами страны. Но и в регионах свои беды. В нашей области это чаще автоаварии, пожары, паводки, здесь много промышленных предприятий, так что мы всегда начеку. Вот представьте: авария на дороге или пожар в доме, есть пострадавшие. Мы как можно быстрее прибываем на место. И сразу становимся руководителями ликвидации ситуации по медицинской линии. Помимо непосредственного оказания медпомощи, в наши функции входят определение масштаба бедствия, сбор информации о количестве пострадавших, проведение сортировки по степени тяжести травм. Это нужно, чтобы минимизировать человеческие потери и понять, сколько необходимо привлечь сил и средств для оказания помощи". руководитель отдела по оказанию экстренной медицинской помощи Павлодарского ЦМК Игорь Колесниченко

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Между жизнью и смертью

Оценить состояние человека эти специалисты могут за считанные минуты. Даже внешний вид пострадавшего может многое им рассказать. Попутно сотрудники ЦМК определяют пути эвакуации в медучреждения, связываясь с соответствующими госорганами. И тогда бригадам службы "скорой помощи" сразу поступает необходимая информация о состоянии людей. Цель – соблюсти правило "золотого часа", в течение которого эффективность процедур максимальная. Далее она снижается.

"Врач, фельдшер, водитель, психолог, диспетчер работают, как единый механизм. Медики в ЦМК, как правило, это специалисты с многолетним опытом работы в системе "скорой помощи", в реанимации, в травматологии. Ведь мы практически не занимаемся ОРВИ или хроническими больными. Кроме того, в системе ЦМК трудятся люди, способные работать в экстремальных условиях. Это значит – быстро принимать правильные решения, отсекать эмоции. Последнее качество приходит с опытом и временем. Да, человек такое существо, которое привыкает ко всему: к виду крови, к погибшим, к остаткам транспорта после ДТП. Но мы неизменно радуемся каждой спасенной жизни и переживаем, когда сделать ничего нельзя. А в моменте, когда перед тобой человек в коме и он вот-вот может уйти, нужно сосредоточиться. И эмоции в виде слез здесь ни к чему. Мой первый выезд на крупную железнодорожную аварию я помню до сих пор. Была она не здесь и очень давно, но перевернутые вагоны, пожар, человеческие тела помню до сих пор детально". Игорь Колесниченко

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Сжав зубы, медики бригад экстренной помощи следуют алгоритму медицинской сортировки по категории травм. Ведь, к сожалению, есть и среди пострадавших и те, кого уже спасти нельзя.

"Если есть хоть один шанс спасти человека, мы его используем. Некоторым невозможно помочь, это состояние мы, как специалисты, определяем почти сразу. Умирающих не оставляем, оказываем паллиативную помощь, чтобы минимизировать мучения. Но не тратим основное время, например, проводя бесполезные реанимационные мероприятия. Они могут понадобиться другим, тех, кого можно еще спасти". Игорь Колесниченко

Чудес не бывает, но…

Нужно брать на себя ответственность, приняв любое решение. Игорь Колесниченко вспоминает крупную автодорожную аварию в нескольких десятках километрах от Павлодара. Два разбитых автомобиля и два человека в критическом состоянии.

"У одного пострадавшего диагностировали перелом основания черепа, травму головного мозга. Помогая коллегам, мы приняли его на себя, повезли в Павлодар. Уже в городе, недалеко от больницы, произошла остановка дыхательно-сердечной деятельности, и мы "заводим" сердце. В городской больнице №1 нас встречают реаниматологи, травматологи, поднимают в отделение. Казалось бы, надежды мало. Но мужчина выкарабкался и сегодня радуется жизни", – улыбается врач.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Сухая статистика Павлодарского центра медицины катастроф за 2023 год. Более 500 выездов, в различных происшествиях пострадали 384 человека, погибли 29. Оказана помощь 283 пострадавшим, из них 49 – дети.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Эти профессионалы всегда готовы отправиться к месту ЧП. Но больше всего каждый из них желает, чтобы смены проходили без происшествий и не было жертв. Пусть они готовы к любым ситуациям и являются абсолютными реалистами, но на всякий случай соблюдают некоторые негласные правила и ритуалы.

Например, начальник отдела экстренной медпомощи никогда не кладет головной убор на стол. А еще в Павлодарском филиале ЦМК никогда не желают друг другу спокойной смены или спокойной ночи. Замечено, что после этих фраз дежурство бывает особенно сложным.