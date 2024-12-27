Водитель-санитар рассказал о первых минутах работы медиков на месте авиакатастрофы в Актау

Водитель-санитар бригады Центра медицины катастроф Кожабек Аллабергенов рассказал о первых минутах работы медиков ЦМК МЧС на месте авиакатастрофы в Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Они оперативно начали оказывать помощь пострадавшим, своевременно доставив их в медицинское учреждение.

В числе тех, кто проявил особую самоотверженность, был водитель-санитар бригады Центра медицины катастроф Кожабек Аллабергенов, который незамедлительно транспортировал пострадавших в больницу.

"Как только я увидел дым, я попытался опередить всех и первым добраться до места аварии, так как моя машина была быстрее. Мы с врачом первыми приступили к оказанию помощи. Фельдшер продолжал оказывать дальнейшую помощь извлеченным из под обломков людям. Мы вытащили женщину, зажатую в кресле. Затем врач дал указание нам продолжать выносить людей, и сам зашел внутрь салона, убедиться на случай, если там находились беременные женщины или дети, которым нужна помощь. В этот же момент прибыли пожарные, которые вместе с ними оказывали помощь пострадавшим и доставили их в больницу". Кожабек Аллабергенов

Как отметили в министерстве, работа спасателей и медиков в экстренной ситуации позволила минимизировать последствия трагедии и спасти множество жизней.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с заявлением по катастрофе в Актау.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.