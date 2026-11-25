Ежегодно 1 декабря в мире отмечается День борьбы со СПИДом – поздней стадией ВИЧ, при которой иммунитет не может справиться с инфекциями. Ежедневно врачи и пациенты борются за право на нормальную жизнь, в том числе и в нашей стране. Zakon.kz расскажет, каково это – противостоять смерти.

По состоянию на 31 октября 2026 года, в Казахстане зарегистрировано 39 693 человека, живущих с ВИЧ. Такие данные приводит Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний.

Вот еще немного сухой статистики – мужчины среди них составляют 63,6%, женщины – 36,4%.

А анализ путей передачи инфекции показывает преобладание полового гетеросексуального – около 80% зарегистрированных случаев. На парентеральный путь передачи, связанный с употреблением инъекционных наркотиков, приходится 10,2%.

За этими цифрами из отчетности стоят реальные судьбы реальных людей, которые так же, как все, просыпаются по утрам, варят себе кофе, ходят на работу и стоят на остановках. С одной-единственной разницей – однажды они услышали диагноз, до сих пор вызывающий ужас у большинства.

"Мы не называем их "больными" – это просто люди, живущие с ВИЧ. Потому что, если они проходят антиретровирусную терапию, их качество жизни особо не изменяется. На антиретровирусной терапии продолжительность жизни практически не отличается от продолжительности жизни человека без ВИЧ", – рассказали нам в Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний.

Антиретровирусная терапия (АРТ) – это регулярный прием комбинации препаратов, подавляющих размножение вируса иммунодефицита человека в организме и, соответственно, предотвращающих развитие СПИДа.

В Казахстане она предоставляется бесплатно в региональных центрах ВИЧ. Пожизненно, потому что препараты, к сожалению, не могут уничтожить вирус – лишь держат его под контролем, а пропуски приема снижают эффективность терапии.

Медицина давно шагнула вперед и подарила людям с ВИЧ возможность оставаться живущими, радоваться новому дню и не представлять никакой опасности для окружения. Однако многие по сей день думают, что...

"ВИЧ и СПИД – одно и то же"

Нет. Первое – возбудитель, вирус, разрушающий отвечающие за иммунный ответ клетки. Второе – синдром приобретенного иммунодефицита, поздняя и тяжелая стадия инфекции. Наличие первого не означает автоматически наличия второго. Более того, как уже было сказано, современная терапия попросту не допускает развития СПИДа.

"Признак беспорядочных связей и зависимостей"

100-процентной гарантии защиты не даст даже презерватив – ее даст разве что добровольный целибат. Хотя и при этом не исключено инфицирование, к примеру, в больнице ввиду нарушения санитарных норм. Выходит, не застрахованы и самые благообразные граждане.

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"Опасно общаться"

"Важно помнить, что ВИЧ не передается при рукопожатии, кашле, чихании, посещении бассейна, сауны, туалетов, укусах насекомых, поцелуях, через посуду, одежду, белье, при контакте с домашними животными или через продукты питания", – отмечают в центре.

Передается он половым путем, через кровь или от матери к ребенку. Да и то, многократно упомянутая в данном материале терапия позволяет практически исключить риски для сексуальных партнеров и наследников.

Важное о профилактике

К наиболее эффективным методам относятся:

1. Использование презервативов – оно все же значительно снижает вероятность передачи ВИЧ половым путем.

2. Доконтактная профилактика (ДКП) – прием специальных антиретровирусных препаратов ВИЧ-отрицательными людьми до возможного контакта с вирусом.

3. Постконтактная профилактика (ПКП) – краткосрочный курс антиретровирусных препаратов, назначаемый после потенциально опасного контакта с ВИЧ. Его необходимо начать не позднее 72 часов после контакта. Обратитесь в региональный центр по профилактике ВИЧ. Специалист оценит ситуацию и подскажет дальнейшие действия.

4. Раннее выявление ВИЧ и своевременное начало антиретровирусной терапии. Люди, живущие с ВИЧ и регулярно принимающие лечение, могут достичь неопределяемой вирусной нагрузки. При ее устойчивом сохранении ВИЧ не передается половым путем. Этот принцип известен как "Н=Н" – "Неопределяемый = Непередающий".

5. Безопасное использование медицинских и косметологических инструментов. Все инструменты, способные повредить кожу или слизистые оболочки, должны проходить надлежащую обработку и стерилизацию. При инъекциях необходимо использовать только стерильные одноразовые инструменты.

6. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку. Своевременное выявление ВИЧ у беременной женщины, назначение антиретровирусной терапии и медицинское сопровождение беременности и родов позволяют свести риск передачи инфекции ребенку к очень низкому уровню.

Да и в целом, не откладывайте тестирование на вирус иммунодефицита человека – этот шаг позволяет не только узнать собственный статус и вовремя начать лечение при необходимости, но и защитить близких, подытожили в Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний.