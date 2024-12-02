Как распознать финансовую пирамиду: три основных признака назвал эксперт

Руководитель Управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов рассказал, как распознать финансовую пирамиду и защитить свои деньги, сообщает Zakon.kz.

Выступая на конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация", Андрей Давыдов рассказал, как АФМ проводит мониторинг интернет-пространства.

"У нас есть свои инструменты. С их использованием мы получаем ссылки на сайты и аккаунты с признаками финансовой пирамиды. После чего принимаем меры по их нейтрализации. В этом году ликвидировано 28 финансовых пирамид, закрыто почти 300 чатов и аккаунтов, где насчитывалось почти 2 млн участников. С использованием системы "Кибернадзор" мы заблокировали порядка 12 тыс. ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовой пирамиды. Чтобы не попасть в финансовую пирамиду, гражданам нужно знать основные признаки. В первую очередь, это, конечно, легкий пассивный доход, нереально высокие проценты, там доходит до 1000% в год. Во вторую очередь, это активная массированная реклама в соцсетях, в интернете. В третьих, на что нужно обращать внимание, это на то, что фактически с организатором проекта общаешься только онлайн, то есть физически ты его не видишь. Зачастую и офиса нигде нет, все их обещания юридически никак не оформляются. Если и оформляются, то эти договора формальные и если внимательно почитать, то видно, что нет никаких обязательств, нет никаких моментов, которые позволили бы нивелировать риски потери финансовых средств", – отметил спикер.

Фото: Zakon.kz

Чтобы минимизировать риски вовлечения граждан в финансовую пирамиду, ее стараются ликвидировать на ранней стадии "жизненного цикла", рассказал Андрей Давыдов. По выявленным пирамидам проводятся расследования с привлечением организаторов к уголовной ответственности. Только за этот год осуждено 35 лиц в среднем к пяти-шести годам лишения свободы.

"Важным моментом профилактики является повышение финансовой грамотности населения. Чтобы не попасть в "ловушки" мошенников, гражданам нужно знать основы экономики и финансов, а также обладать базовыми цифровыми навыками. Мы стараемся проводить большие форумы, куда приглашаем медийные личности и популярных блогеров. Через них можно максимально донести населению информацию об используемых мошенниками схемах, предупредить об их рисках и угрозах", – пояснил Давыдов.

Чтобы сфокусировать превентивную работу на конкретных объектах, в АФМ используют аналитический модуль "Финансовые пирамиды". Его данные сформированы на основании уголовных дел по ст. 217 УК. Он помогает установить активистов и очаги распространения финпирамид в трудовых коллективах.

Андрей Давыдов поделился результатами анализа, что один участник может состоять в девяти финансовых пирамидах, а в отдельных организациях работает свыше 50 вкладчиков. По таким объектам проводятся точечные профилактические мероприятия, лекции, семинары.

Фото: Zakon.kz

Кроме того ведомством ведется активная работа с банками второго уровня.



"Безусловно, с банками проводится активное взаимодействие. Почему? Потому что они с самого начала видят финансовые потоки от вкладчиков финпирамид и информируют нас. Для этого мы разработали и передали им специальные критерии подозрительности финпирамид, так называемые "типологии". Это, например, когда лицу или компании поступают одинаковые суммы от множества граждан, часть денег возвращается, а основные средства обналичиваются без использования на предпринимательскую деятельность", – резюмировал руководитель Управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов.

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