#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
Общество

Казахстанцам раскрыли основные признаки финансовой пирамиды

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 11:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 28 мая 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

Граждан в агентстве предупреждают, что участие в финансовых пирамидах практически всегда приводит к утрате вложенных средств. Несмотря на "привлекательность" таких схем, они не имеют реальной экономической основы и нарушают законодательство.

"Финансовые пирамиды постоянно эволюционируют, используя цифровые технологии, социальные сети, психологические манипуляции и профессиональную риторику для вовлечения граждан. Однако их базовый принцип остается неизменным – выплаты старым участникам производятся за счет денег новых вкладчиков, а не за счет реальной предпринимательской деятельности".Пресс-служба АРРФР

Основные признаки финансовой пирамиды

Гражданам следует насторожиться при наличии следующих характерных признаков:

1. Завышенные обещания доходности

Если предлагаемый доход существенно превышает рыночные показатели и преподносится как "гарантированный", это почти всегда свидетельствует о мошеннической схеме. Реальные инвестиции не дают фиксированной и аномально высокой прибыли без риска.

2. Обязательное привлечение новых участников

Ключевой источник выплат – деньги новых вкладчиков. Без постоянного притока средств схема быстро разрушается. Часто участникам обещают дополнительные бонусы за привлечение знакомых.

3. Отсутствие лицензии и прозрачности

Организаторы не могут подтвердить наличие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. В договорах отсутствует четкая ответственность за сохранность вложений, а финансовая отчетность вовсе не раскрывается.

4. Агрессивная реклама в интернете

Активное продвижение через мессенджеры, социальные сети и закрытые чаты, навязчивые призывы к оплате наличными или через электронные кошельки, обход официальных банковских каналов.

5. Маскировка под "легальные проекты"

В наименовании организации используются вводящие в заблуждение названия: "инновационный фонд", "инвестиционный клуб", "финансовый центр", "долговая программа", "онлайн-бизнес", "стартап с гарантированной прибылью".

6. Небольшие стартовые взносы

Низкий порог входа создает ложное чувство безопасности и постепенно подталкивает к более крупным вложениям.

Как пирамиды маскируются под другие виды деятельности

Псевдобукмекеры. Мошенники обещают "гарантированные выигрыши", не имея лицензии. Часто присылают фиктивные чеки в мессенджерах, тогда как легальные букмекеры выдают официальные электронные или кассовые чеки.

Псевдоинвестиции. Гражданам предлагают вложиться в "перспективные онлайн-проекты" или криптостартапы с обещанием сверхдоходов после запуска. На практике деньги собираются и затем организаторы исчезают. В таких схемах даже не всегда требуется привлечение новых участников.

Чем финансовая пирамида отличается от сетевого маркетинга

В сетевом маркетинге доход формируется за счет реальной продажи товаров или услуг. В финансовой пирамиде единственным источником дохода остаются деньги новых участников, это ключевое отличие.

Что делать, если вы подозреваете мошенничество:

  • Немедленно обратиться в полицию и Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ).
  • Подать официальное заявление как можно раньше, так как это повышает шансы на возврат средств.
  • Сохранить все переписки, договоры, чеки и доказательства переводов.
  • Предупредить родственников и знакомых, чтобы они не стали следующими жертвами финансовой пирамиды.

Как защитить себя от финансового мошенничества:

  • Проверяйте наличие лицензии на сайте АРРФР.
  • Не переводите деньги через сомнительные кошельки и наличные расчеты.
  • Не доверяйте обещаниям о "гарантированной прибыли".
  • Избегайте закрытых чатов и предложений "только для своих".

"Важно: Создание и распространение финансовых пирамид является уголовным преступлением. По ст. 217 УК РК предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненный запрет на занятие определенной деятельностью", – подчеркнули в пресс-службе АРРФР.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 11:52
"Срочно оплатите свет, газ и воду": стало известно, кто массово рассылает казахстанцам SMS

Ранее ЕНПФ сделал срочное предупреждение для казахстанцев из-за звонков о "перерасчете пенсий".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Астана, интернет-мошенничество, АФМ
18:33, 02 декабря 2024
Как распознать финансовую пирамиду: три основных признака назвал эксперт
Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, сетевой маркетинг
11:03, 03 марта 2025
Признаки, характеризующие финансовую пирамиду: важная информация для казахстанцев
Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг
12:01, 18 марта 2026
Простые ошибки, из-за которых казахстанцы рискуют потерять деньги в мобильном банкинге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на РГ
12:05, Сегодня
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Этиноса Олиха
11:51, Сегодня
IBF назначила бой за вакантный титул, которого был лишён Алимханулы из-за допинга
&quot;Кайрат&quot; далёк от лучшей формы, &quot;Ордабасы&quot; сейчас дерзкий: в России дали описание матчу
11:29, Сегодня
"Кайрат" далёк от лучшей формы, "Ордабасы" сейчас дерзкий: в России дали оценку матчу тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: