Казахстанцам раскрыли основные признаки финансовой пирамиды
Граждан в агентстве предупреждают, что участие в финансовых пирамидах практически всегда приводит к утрате вложенных средств. Несмотря на "привлекательность" таких схем, они не имеют реальной экономической основы и нарушают законодательство.
"Финансовые пирамиды постоянно эволюционируют, используя цифровые технологии, социальные сети, психологические манипуляции и профессиональную риторику для вовлечения граждан. Однако их базовый принцип остается неизменным – выплаты старым участникам производятся за счет денег новых вкладчиков, а не за счет реальной предпринимательской деятельности".Пресс-служба АРРФР
Основные признаки финансовой пирамиды
Гражданам следует насторожиться при наличии следующих характерных признаков:
1. Завышенные обещания доходности
Если предлагаемый доход существенно превышает рыночные показатели и преподносится как "гарантированный", это почти всегда свидетельствует о мошеннической схеме. Реальные инвестиции не дают фиксированной и аномально высокой прибыли без риска.
2. Обязательное привлечение новых участников
Ключевой источник выплат – деньги новых вкладчиков. Без постоянного притока средств схема быстро разрушается. Часто участникам обещают дополнительные бонусы за привлечение знакомых.
3. Отсутствие лицензии и прозрачности
Организаторы не могут подтвердить наличие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. В договорах отсутствует четкая ответственность за сохранность вложений, а финансовая отчетность вовсе не раскрывается.
4. Агрессивная реклама в интернете
Активное продвижение через мессенджеры, социальные сети и закрытые чаты, навязчивые призывы к оплате наличными или через электронные кошельки, обход официальных банковских каналов.
5. Маскировка под "легальные проекты"
В наименовании организации используются вводящие в заблуждение названия: "инновационный фонд", "инвестиционный клуб", "финансовый центр", "долговая программа", "онлайн-бизнес", "стартап с гарантированной прибылью".
6. Небольшие стартовые взносы
Низкий порог входа создает ложное чувство безопасности и постепенно подталкивает к более крупным вложениям.
Как пирамиды маскируются под другие виды деятельности
Псевдобукмекеры. Мошенники обещают "гарантированные выигрыши", не имея лицензии. Часто присылают фиктивные чеки в мессенджерах, тогда как легальные букмекеры выдают официальные электронные или кассовые чеки.
Псевдоинвестиции. Гражданам предлагают вложиться в "перспективные онлайн-проекты" или криптостартапы с обещанием сверхдоходов после запуска. На практике деньги собираются и затем организаторы исчезают. В таких схемах даже не всегда требуется привлечение новых участников.
Чем финансовая пирамида отличается от сетевого маркетинга
В сетевом маркетинге доход формируется за счет реальной продажи товаров или услуг. В финансовой пирамиде единственным источником дохода остаются деньги новых участников, это ключевое отличие.
Что делать, если вы подозреваете мошенничество:
- Немедленно обратиться в полицию и Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ).
- Подать официальное заявление как можно раньше, так как это повышает шансы на возврат средств.
- Сохранить все переписки, договоры, чеки и доказательства переводов.
- Предупредить родственников и знакомых, чтобы они не стали следующими жертвами финансовой пирамиды.
Как защитить себя от финансового мошенничества:
- Проверяйте наличие лицензии на сайте АРРФР.
- Не переводите деньги через сомнительные кошельки и наличные расчеты.
- Не доверяйте обещаниям о "гарантированной прибыли".
- Избегайте закрытых чатов и предложений "только для своих".
"Важно: Создание и распространение финансовых пирамид является уголовным преступлением. По ст. 217 УК РК предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненный запрет на занятие определенной деятельностью", – подчеркнули в пресс-службе АРРФР.
