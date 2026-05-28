Казахстанцам раскрыли основные признаки финансовой пирамиды

Сегодня, 28 мая 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

Граждан в агентстве предупреждают, что участие в финансовых пирамидах практически всегда приводит к утрате вложенных средств. Несмотря на "привлекательность" таких схем, они не имеют реальной экономической основы и нарушают законодательство.

"Финансовые пирамиды постоянно эволюционируют, используя цифровые технологии, социальные сети, психологические манипуляции и профессиональную риторику для вовлечения граждан. Однако их базовый принцип остается неизменным – выплаты старым участникам производятся за счет денег новых вкладчиков, а не за счет реальной предпринимательской деятельности". Пресс-служба АРРФР

Основные признаки финансовой пирамиды

Гражданам следует насторожиться при наличии следующих характерных признаков:

1. Завышенные обещания доходности

Если предлагаемый доход существенно превышает рыночные показатели и преподносится как "гарантированный", это почти всегда свидетельствует о мошеннической схеме. Реальные инвестиции не дают фиксированной и аномально высокой прибыли без риска.

2. Обязательное привлечение новых участников

Ключевой источник выплат – деньги новых вкладчиков. Без постоянного притока средств схема быстро разрушается. Часто участникам обещают дополнительные бонусы за привлечение знакомых.

3. Отсутствие лицензии и прозрачности

Организаторы не могут подтвердить наличие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. В договорах отсутствует четкая ответственность за сохранность вложений, а финансовая отчетность вовсе не раскрывается.

4. Агрессивная реклама в интернете

Активное продвижение через мессенджеры, социальные сети и закрытые чаты, навязчивые призывы к оплате наличными или через электронные кошельки, обход официальных банковских каналов.

5. Маскировка под "легальные проекты"

В наименовании организации используются вводящие в заблуждение названия: "инновационный фонд", "инвестиционный клуб", "финансовый центр", "долговая программа", "онлайн-бизнес", "стартап с гарантированной прибылью".

6. Небольшие стартовые взносы

Низкий порог входа создает ложное чувство безопасности и постепенно подталкивает к более крупным вложениям.

Как пирамиды маскируются под другие виды деятельности

Псевдобукмекеры. Мошенники обещают "гарантированные выигрыши", не имея лицензии. Часто присылают фиктивные чеки в мессенджерах, тогда как легальные букмекеры выдают официальные электронные или кассовые чеки.

Псевдоинвестиции. Гражданам предлагают вложиться в "перспективные онлайн-проекты" или криптостартапы с обещанием сверхдоходов после запуска. На практике деньги собираются и затем организаторы исчезают. В таких схемах даже не всегда требуется привлечение новых участников.

Чем финансовая пирамида отличается от сетевого маркетинга

В сетевом маркетинге доход формируется за счет реальной продажи товаров или услуг. В финансовой пирамиде единственным источником дохода остаются деньги новых участников, это ключевое отличие.

Что делать, если вы подозреваете мошенничество:

Немедленно обратиться в полицию и Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Подать официальное заявление как можно раньше, так как это повышает шансы на возврат средств.

Сохранить все переписки, договоры, чеки и доказательства переводов.

Предупредить родственников и знакомых, чтобы они не стали следующими жертвами финансовой пирамиды.

Как защитить себя от финансового мошенничества:

Проверяйте наличие лицензии на сайте АРРФР.

Не переводите деньги через сомнительные кошельки и наличные расчеты.

Не доверяйте обещаниям о "гарантированной прибыли".

Избегайте закрытых чатов и предложений "только для своих".

"Важно: Создание и распространение финансовых пирамид является уголовным преступлением. По ст. 217 УК РК предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненный запрет на занятие определенной деятельностью", – подчеркнули в пресс-службе АРРФР.

