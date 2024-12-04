Умные города: как современная урбанистика помогает развиваться и какие решения внедряют Астана и Алматы
Европа
Практически все эти города, кроме Дубая и Сингапура, находятся в Старом Свете. А в части урбанистики Европа всегда была впереди всех, отмечает специалист.
Барселона (Испания). Фото: unsplash
Все европейские города задумывались и создавались с учетом удобства для жителей: шаговая доступность, комфортная городская среда и урбанистические "фишки".
"То есть все эти идеи пришли к нам оттуда. Несомненно, лидер – Барселона. В этом городе используется концентрическая линейная форма, которая отражает правильное мироустройство. Даже если сверху на Барселону посмотреть, все аккуратно и пропорционально расположено. Куда бы ты ни пошел, ты всегда будешь равноудален от центра. Это одна из особенностей европейских городов". Ахмет Ахметов
Лондон (Великобритания). Фото: pexels
Удачная концепция есть и в Лондонском Сити, где сосредоточены все нужные для человека места. Вам не нужно покидать эту часть города, чтобы решить личные вопросы, отмечает Ахметов.
Лондон (Великобритания). Фото: pexels
Кстати, именно Лондон был среди первых европейских городов, где столкнулись с коллапсом на дорогах и с парковочными местами. Решить эту проблему они смогли с помощью "умных" парковок, оплаты за въезд в город и других смарт-решений. К примеру, теперь в Лондоне водители платят за проезд по центральной части города в часы пик и в будние дни.
Цюрих (Швейцария). Фото: pexels
Цюрих – это город для пешеходов, соответственно, он очень удобен для местных жителей, поясняет Ахметов. В городе есть широкие пешеходные зоны, мосты, хорошо организованные тротуары, что позволяет людям безопасно и легко перемещаться по городу.
Сингапур. Фото: pexels
Азия
Если говорить об азиатских городах, то наш собеседник считает, что Сингапур, Сеул и Токио – это очень продуманные и грамотно спланированные города.
"В Сингапуре повсюду внедряются инновационные решения. Например, в городе есть порт. Поэтому они придумали беспилотные блоки для транспортировки грузов при разгрузке контейнеровозов. В целом, все городские решения зачастую создаются по потребностям города и с помощью IT-технологий", – рассказывает Ахметов.
Диагональный пешеходный переход в Токио. Фото: wikimedia
"В Азии также есть свои уникальные особенности городов из-за густонаселенности. Взять ту же самую знаменитую Токийскую гиндзу, где есть диагональный пешеходный переход. Это один из самых популярных торговых кварталов города с бутиками, барами и ресторанами, где собирается масса людей и туристов. Поэтому такой переход – очень эффективное решение, которое упрощает передвижение людей. Думаю, из таких небольших урбанистических решений и создаются функциональность и "удобность" города". Ахмет Ахметов
Ну и, наконец, Дубай – самое популярное место среди казахстанцев, которое часто называют жемчужиной Ближнего Востока. В чем особенность этого глянцевого на первый взгляд города?
Дубай (ОАЭ). Фото: pexels
По мнению Ахметова, Дубай – это город для автомобилистов, поскольку он очень удобен с точки зрения подъездных путей, коммуникаций, дублирующих и объездных дорог.
"В городе есть главная транспортная артерия – Sheikh Zayed Road, которая проходит через весь эмират. Если ты едешь по этой дороге, ты не потеряешься, всегда будешь знать, в какой части города находишься, и, завернув влево или вправо, сможешь попасть в нужный район. В этом и заключается преимущество и красота дубайской организации. Здесь правильно устроено градостроительное планирование, которое позволяет городу двигаться быстрее. А чем быстрее движется город, тем быстрее развивается жизнь в нем, а значит, стремительно развивается и экономика. Таков закон", – отмечает Ахметов.
Говоря о мировом опыте, специалист отмечает, что современные архитекторы все чаще используют цифровые модели. Они помогают спроектировать и смоделировать транспортные потоки и трафик, анализировать пиковые нагрузки на определенные участки дорог. Также учитывать функциональное зонирование в точках притяжения.
"Сейчас во всех развитых городах применяют цифровой двойник города, трехмерные карты, 3D-карты районов и отдельно взятых дворов. При планировании учитывается количество жителей и доступность социальных объектов. Чтобы можно было все это правильно запланировать и провести строительное зонирование", – говорит Ахметов.
Кроме того, используется концепция Thinking design (Дизайн-мышление), которая заключается в двух основных принципах: город без окраин и комфортная городская среда. Это значит, что все необходимые объекты, такие как аптека, поликлиника, супермаркет, мечеть, детский сад или школа, скверы и набережные, должны быть в шаговой доступности от дома.
Копенгаген (Дания). Фото: pexels
По его словам, в некоторых казахстанских городах начали применять подход швейцарского архитектора из Дании Яна Гейла. Однако строго придерживаться его концепции пока сложно, поскольку в стране еще не разработан градостроительный кодекс.
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана и Алматы
В настоящее время местные власти двух крупных мегаполисов Казахстана открывают все больше общественных пространств и мест притяжения для жителей, опираясь на принцип "город без окраин".
"Астана и Алматы – города для пешеходов, и это очевидно. Остальные областные центры также ориентированы на пешеходов, так как такая "городская планировка" досталась нам еще от Советского Союза. Но сейчас центры притяжения часто расположены далеко от самого города, и многим приходится использовать транспорт, что зачастую приводит к пробкам. С этой точки зрения нужно продумывать городскую инфраструктуру, думаю, этот вопрос решается", – отмечает Ахметов.
Если говорить о крупных смарт-решениях в Астане и Алматы, то наш собеседник отмечает систему видеонаблюдения "Сергек", которая помогла снизить смертность на дорогах. Благодаря проекту люди стали меньше нарушать правила ПДД и "лихачить" за рулем.
Также частично был решен вопрос безопасности, так как видеонаблюдение помогает полиции выявлять нарушителей и преступников.
Астана. Фото: Zakon.kz
Отметим, что в Астане создан цифровой двойник, который помогает увидеть город как сверху, так и снизу (инженерные сети), и, соответственно, планировать строительство объектов в городе. Такие же проекты планируется реализовать в Алматы и Алматинской области.
Набережная Астаны. Фото: Zakon.kz
В Астане и Алматы развита система оплаты в общественном транспорте. Также в городах страны внедряются системы iQala (центр городских услуг в одном месте) и iKomek 109 по аналогии Астаны (городской центр мониторинга и оперативного реагирования на запросы жителей во всех сферах).
Что касается создания инклюзивной и комфортной среды, то специалист считает, что для этого при проектировании новых объектов или капитальном ремонте дорог необходимо учитывать все нюансы. Предусматривать бордюры, поребрики и пандусы, удобные для детских колясок и людей с инвалидностью. А все это зависит от ответственности каждого, кто участвует в этом процессе.