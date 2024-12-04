Умные города: как современная урбанистика помогает развиваться и какие решения внедряют Астана и Алматы

По словам специалиста по созданию инфраструктуры "умного города" Ахмета Ахметова, в топ-8 городов с продуманной "планировкой" и новыми технологиями вошли Барселона (Испания), Сингапур, Дубай (ОАЭ), Сеул (Южная Корея), Токио (Япония), Лондон (Великобритания), Цюрих (Швейцария) и Копенгаген (Дания).





Европа Практически все эти города, кроме Дубая и Сингапура, находятся в Старом Свете. А в части урбанистики Европа всегда была впереди всех, отмечает специалист.

Барселона (Испания). Фото: unsplash

Все европейские города задумывались и создавались с учетом удобства для жителей: шаговая доступность, комфортная городская среда и урбанистические "фишки".

"То есть все эти идеи пришли к нам оттуда. Несомненно, лидер – Барселона. В этом городе используется концентрическая линейная форма, которая отражает правильное мироустройство. Даже если сверху на Барселону посмотреть, все аккуратно и пропорционально расположено. Куда бы ты ни пошел, ты всегда будешь равноудален от центра. Это одна из особенностей европейских городов". Ахмет Ахметов

К слову, облик современной Барселоны создал архитектор Антонио Гауди. Его здания не только красивы, но и функциональны. За счет особенностей конструкции они занимают небольшие площади и не загромождают улицы.

Лондон (Великобритания). Фото: pexels

Удачная концепция есть и в Лондонском Сити, где сосредоточены все нужные для человека места. Вам не нужно покидать эту часть города, чтобы решить личные вопросы, отмечает Ахметов.

Лондон (Великобритания). Фото: pexels

Кстати, именно Лондон был среди первых европейских городов, где столкнулись с коллапсом на дорогах и с парковочными местами. Решить эту проблему они смогли с помощью "умных" парковок, оплаты за въезд в город и других смарт-решений. К примеру, теперь в Лондоне водители платят за проезд по центральной части города в часы пик и в будние дни.

Цюрих (Швейцария). Фото: pexels

Цюрих – это город для пешеходов, соответственно, он очень удобен для местных жителей, поясняет Ахметов. В городе есть широкие пешеходные зоны, мосты, хорошо организованные тротуары, что позволяет людям безопасно и легко перемещаться по городу.

Сингапур. Фото: pexels

Азия

Если говорить об азиатских городах, то наш собеседник считает, что Сингапур, Сеул и Токио – это очень продуманные и грамотно спланированные города.

"В Сингапуре повсюду внедряются инновационные решения. Например, в городе есть порт. Поэтому они придумали беспилотные блоки для транспортировки грузов при разгрузке контейнеровозов. В целом, все городские решения зачастую создаются по потребностям города и с помощью IT-технологий", – рассказывает Ахметов.

Диагональный пешеходный переход в Токио. Фото: wikimedia

"В Азии также есть свои уникальные особенности городов из-за густонаселенности. Взять ту же самую знаменитую Токийскую гиндзу, где есть диагональный пешеходный переход. Это один из самых популярных торговых кварталов города с бутиками, барами и ресторанами, где собирается масса людей и туристов. Поэтому такой переход – очень эффективное решение, которое упрощает передвижение людей. Думаю, из таких небольших урбанистических решений и создаются функциональность и "удобность" города". Ахмет Ахметов

Ну и, наконец, Дубай – самое популярное место среди казахстанцев, которое часто называют жемчужиной Ближнего Востока. В чем особенность этого глянцевого на первый взгляд города?

Дубай (ОАЭ). Фото: pexels

По мнению Ахметова, Дубай – это город для автомобилистов, поскольку он очень удобен с точки зрения подъездных путей, коммуникаций, дублирующих и объездных дорог.

"В городе есть главная транспортная артерия – Sheikh Zayed Road, которая проходит через весь эмират. Если ты едешь по этой дороге, ты не потеряешься, всегда будешь знать, в какой части города находишься, и, завернув влево или вправо, сможешь попасть в нужный район. В этом и заключается преимущество и красота дубайской организации. Здесь правильно устроено градостроительное планирование, которое позволяет городу двигаться быстрее. А чем быстрее движется город, тем быстрее развивается жизнь в нем, а значит, стремительно развивается и экономика. Таков закон", – отмечает Ахметов.

Говоря о мировом опыте, специалист отмечает, что современные архитекторы все чаще используют цифровые модели. Они помогают спроектировать и смоделировать транспортные потоки и трафик, анализировать пиковые нагрузки на определенные участки дорог. Также учитывать функциональное зонирование в точках притяжения.

"Сейчас во всех развитых городах применяют цифровой двойник города, трехмерные карты, 3D-карты районов и отдельно взятых дворов. При планировании учитывается количество жителей и доступность социальных объектов. Чтобы можно было все это правильно запланировать и провести строительное зонирование", – говорит Ахметов.

Кроме того, используется концепция Thinking design (Дизайн-мышление), которая заключается в двух основных принципах: город без окраин и комфортная городская среда. Это значит, что все необходимые объекты, такие как аптека, поликлиника, супермаркет, мечеть, детский сад или школа, скверы и набережные, должны быть в шаговой доступности от дома.