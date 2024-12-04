Полицейский с соловьиным голосом: история популярности многодетной мамы из Караганды

Главный статус жизни Меруерт Тойбековой – она многодетная мама. Родительница считает, что детям нужно лично подавать пример. Поэтому она успешно совмещает службу, творчество и быт. Zakon.kz поинтересовался, как сотрудница полиции и оперная певица из Караганды находит на все время.

39-летняя Меруерт Тойбекова капитан полиции. Она работает инспектором видеонаблюдения в Центре оперативного управления УП Караганды.

"В органах я работаю 15 лет. Сейчас моя деятельность заключается в том, чтобы выявлять и пресекать преступления по городу. Если правонарушение установлено, то мы незамедлительно отправляем на место сотрудников полиции. Приведу один из случаев: была зима, три часа ночи, по камерам видеонаблюдения я заметила, как мужчина угрожал человеку ножом и насильно отнял у него сотовый телефон. Благодаря своевременному реагированию злоумышленника задержали по горячим следам, а мобильник возвращен хозяину. Такие простые примеры помогают восстановить справедливость и обеспечивать гражданам безопасность". Меруерт Тойбекова

Плюсов в профессии сотрудница полиции видит множество: помогать людям, давать им чувство безопасности, владеть происходящим по городу. А самое главное – ощущать себя супергероем.

"Ты всегда собран. Если происходят какие-то трудности, можно абсолютно с холодной головой обдумать и решить все вопросы без паники и накручивания. Минусы только в том, что на работе время очень быстро пролетает, а вместе с ней наша жизнь". Меруерт Тойбекова

У Меруерт Тойбековой огненно-рыжие длинные волосы, она предпочитает всегда выглядеть потрясающе, а также у нее прекрасный голос. Она исполняет произведения мировой классики, покоряя сердца слушателей своей искренностью и талантом. Недавно жительница Караганды выпустила новый клип.

"Люблю петь с детства. Я дипломированный артист академического театра, вокалистка. Пою разные песни: эстраду, попсу, классику, джаз и так далее. Очень нравится ария "Царица ночи" Амадея Моцарта, еще "Любовь уставших лебедей" Игоря Крутого, танго "Por una cabeza" из кинофильма "Запах женщины". Меруерт Тойбекова

У певицы около десяти авторских песен с клипами. Некоторые из них она сняла за рубежом. Ее творчество набирает особую популярность в Instagram. Из-за звонкого голоса поклонники прозвали красавицу соловьем.

"Самый первый выдался очень сложным. Снимали его в горах, пошел первый снег, а у меня на руках был четырехмесячный малыш. Мы со съемочной командой выложились, как могли, потому что рано темнело, времени было в обрез. Еще в горы умудрились взять пианино. После этого стала заранее обдумывать каждый шаг, так все стало легко получаться". Меруерт Тойбекова

Карагандинка признается, что сцена исцеляет и придает ей мощный поток энергии. Так она даже снимает стресс, ведь ее служение обществу – работа не из простых.

"Я люблю петь про любовь и красоту. Очень радуюсь, когда выступаю на сцене и слышу аплодисменты. Нравится зрителям, а это мне дарит невероятные эмоции. На сцене я забываю обо всем. Было, что я заболела, у меня была ангина, высокая температура, но нужно было выступать с оркестром. За кулисами я едва поднимала голову. Однако, выйдя на сцену, исполнила, как будто ничего и не было". Меруерт Тойбекова

Самое большое богатство женщины – семья. Ее супруг Арман Бегалиев тоже является сотрудником полиции. Пара познакомилась на работе.

"На нашем знакомстве мы с супругом сильно поругались. Я даже на него рапорт написала. Из-за этого скандала он приехал поговорить со мной. Но, взглянув в мои глаза, влюбился. Но мы не сразу были вместе. Было время, когда мы дружили. Но наши семьи запретили нам быть вместе. Мы расстались со слезами. Но недолго это длилось, и вопреки всему мы снова были вместе, а сейчас за нас все рады". Меруерт Тойбекова

Фото: из личного архива Меруерт Тойбековой

Меруерт Тойбекова считает, что успехов на службе и в творчестве достигла именно благодаря поддержке мужа. Ведь есть семьи, где женщина – хранительница очага и должна исключительно заниматься бытом. А близкие карагандинки считают, что человек должен заниматься тем, что приносит ему удовольствие, так будут счастливы все.

"Замуж нужно выходить только по любви. Два любящих сердца будут друг другу поддержкой во всем. И все в жизни будет даваться легко. Мой супруг – моя опора. Ему нравится мое творчество. Он даже пишет мне песни. Совместно мы написали строки про Родину, Новый год, разлуку, любовь, моду, и даже о великой Анракайской битве". Меруерт Тойбекова

Фото: из личного архива Меруерт Тойбековой

У супругов четверо детей. Дочке– 20 лет, она окончила медицинский вуз и работает в Астане. Старшему сыну – 18 лет. В этом году он ушел служить в армию. Служит в пограничных войсках в Зайсане. Среднему сыну – четыре года, а младшему – всего 1,6.

"Чтобы успевать со всем, приходится жертвовать сном, потому что очень рано встаю и поздно ложусь. А всем остальным заниматься мне только в удовольствие. По знаку зодиака я Телец, а Тельцы очень любят вкусно поесть и хорошо готовят. Стараюсь, чтобы дома всегда был порядок. Ответственно подхожу к работе. А благодаря творчеству я самовыражаюсь. Еще я увлекаюсь астрологией. Мне интересно читать и изучать знаки зодиака, характер и поведение людей". Меруерт Тойбекова

Фото: из личного архива Меруерт Тойбековой

Карагандинка считает, что жизнь – она ваша, и только вы знаете, как лучше вам жить. И если вам хочется оранжевый цвет волос – покрасьте. Пойте, как соловей. Дарите людям позитивные эмоции и сами храните в своем сердце радость. Вокруг полно чудес, и вы тоже для кого-то чудо.