Как встретить Новый 2026 год и притянуть благополучие и удачу, рассказала нумеролог

Наступающий 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади – символа неукротимой энергии, энтузиазма и стремительных перемен. Как правильно подготовиться к празднику, чтобы обуздать стихию и привлечь удачу на весь год, рассказала Zakon.kz казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

Преддверие Нового года – тот праздничный период, когда хочется остановиться, вдохнуть поглубже и выбрать для себя правильный настрой на весь будущий год. В помощь идут советы специалистов, которые дают рекомендации, как через цвет, ритуалы и настроение обуздать энергетику 2026 года.

Встреча Нового года-2026

Правильно подобранные цвета помогут поймать удачу за хвост. Так в каком цвете встречать Новый год, чтобы все 12 месяцев были наполнены радостью и яркими событиями?

Цвета года

В 2026-м нас ждет Красная Огненная Лошадь, а это звезда восточного календаря.

Этот символ олицетворяет все самое смелое: свободу духа, жизненную энергию и неукротимое стремление к мечте. Самым популярным цветом станет красный во всех его проявлениях.

"2026 год идет под цифрой "1" – это все алые, малиновые, винные и рубиновые тона. Многие выбирают новогодний наряд, ориентируясь на символику наступающего животного, года Огненной Лошади. И здесь мне надо внести ясность: настоящий Новый год по восточному календарю начинается в феврале, и именно тогда вступает в силу энергия Огненной Лошади. До этого момента мы продолжаем жить в энергии года Змеи, и ее цикл корректно завершается именно перед наступлением года Лошади по китайскому календарю". Айсулу Ахимова

Эта информация также важна тем, кто ждет пополнения в семье и у кого должен появиться ребенок, – следует знать, что дети, рожденные до 17 февраля 2026, в своем гороскопе будут считаться рожденными в год Змеи.

А теперь о выборе одежды в самую волшебную ночь года. Нумеролог рекомендует ориентироваться не только на будущий зодиакальный знак, но и на энергетику уходящего года и цвет дня – он влияет на состояние, настроение и общий поток энергии ночи.

Цвета новогодней ночи 31 декабря

31 декабря по "цвету дня" находится под влиянием глубоких винных оттенков: бургунди, темно-фиолетовых и цвета марсала.

"Эти цвета гармоничны как для завершения года, так и для "1", если вы сделаете уклон в сторону рубиново-гранатовых тонов, символизирующих 2026 год. Цвета несут глубину, интуитивность, благородство, мягкое завершение девятилетнего цикла, под которым шел 2025 год". Айсулу Ахимова

Ну а чтобы символически проводить энергию Змеи и использовать цвет-компаньон дня недели, а это будет среда, можно добавить древесные природные оттенки: темно-зеленые, коричневые и изумрудные.

При этом золотистый цвет также может служить символичным мостом между энергией дня, будущей Огненной Лошадью и настроением нового этапа, добавила специалист по влиянию цифр на судьбу человека.

Каких цветов лучше избегать

Существуют и представители цветовой палитры, которым не следует отдавать предпочтение в дни встречи Нового года. Так, полностью черный монохром лучше оставить для других случаев.

"Черный считается торжественным и вечерним цветом, но он также сильный, тяжелый цвет, который несет давящую энергетику. В переходные моменты он может создавать ощущение напряжения. Лучше его не использовать в такой момент", – пояснила нумеролог.

Она уточнила, что если у вас запланирован образ мероприятия в стиле total black или вы предпочитаете в своем гардеробе этот цвет за универсальность, то рекомендуется надеть новое светлое нижнее белье. Или добавить хотя бы небольшие акценты цвета дня к вашему образу. Для мужчин таким элементом может выступить новая пара носков или новое белье как символ обновления.

Также казахстанский нумеролог отметила, что, несмотря на все правила и рекомендации, главным принципом должно стать следующее:

Если вы не уверены, что вам идут "цвета дня": 31 декабря – фиолетовый, винные тона, 1 января – золотисто-желтые и шафрановые, то лучший выбор для новогодней ночи – тот цвет и тот образ, который вам подходит наилучшим образом и усиливает энергию по вашей цифре дня.

Чтобы его вычислить, необходимо сложить все цифры в вашей дате рождения до единичной, не используя "0".

"Например: ваша дата рождения 10.11.1990. В сумме выходит – 22, и, следовательно, единичная часть сводится к 4. А к примеру, у даты 27.10.1986 единичное число будет 7", – разъяснила нумеролог.

Исходя из своего цвета удачи, каждый может составить свой образ по следующей системе:

1 – от кораллового до глубоких винных и оттенков марсала;

2 – от бронзовой охры и апельсиновых тонов до шоколадно-кофейных;

3 – от золотисто-песочных до лимонно-банановых тонов;

4 – от мятно-нефритовых до хаки и древесно-зеленых;

5 – от дымчато-серых до небесно-голубых и легких серебристых цветов;

6 – от оттенков морских, ультрамарин до глубоких сапфировых и темно-джинсовых;

7 – от нежно-лавандовых, сиреневых до глубоких фиолетовых, лиловых и баклажановых цветов;

8 – от бирюзово-розовых до морской волны и цвета Тиффани;

9 – от кипенно-белых до молочно-жемчужных и цвета слоновой кости.

Также нумеролог отметила, что при всем этом следует помнить, что цвета – это не догма, а инструмент, который можно использовать для правильного завершения года и гармоничного начала нового этапа.

Что подать на новогодний стол?

Организация праздничного стола также имеет свое значение. Но важно учитывать, что 31 декабря мы все-таки провожаем Год Змеи, а не встречаем Огненную Лошадь, как многие заблуждаются. А это значит, что на столе лучше использовать древесные, природные, зеленые, натуральные продукты. Акценты Огненной Лошади можно добавить деликатно – через золото и теплые тона.

Основные продукты, которые стоит использовать:

зелень и овощи – шпинат, руккола, брокколи, огурцы, зеленые салаты;

корнеплоды и древесные продукты – свекла, морковь, батат, корень сельдерея;

рыба и легкое мясо – лосось, индейка, курица;

орехи и семечки – миндаль, грецкие, кунжут, тыквенные семечки;

злаки и крупы – рис, киноа, булгур.

По словам Айсулу Ахимовой, по энергетике эти продукты несут мудрость, заземление.

Для плавного перехода в 2026 год стоит также добавить следующие продукты теплых огненных оттенков: кукуруза, желтый и красный перец, мед, куркума, абрикос, хурма и корица.

Как украсить дом и встретить праздник?

Для того чтобы украсить квартиру, стоит обратить внимание на винные, рубиновые, марсала (насыщенный винно-бордовый цвет) акценты. Это может быть использовано в свечах, салфетках, текстиле.

Добавьте золотистые детали – подсвечники, элементы сервировки, легкие теплые оттенки в декоре, золотые свечи или золотые подставки под тарелки, желтые или золотистые салфетки или бокалы.

При этом лучше не перегружать стол "огнем" заранее – Лошадь вступит в свои права только в феврале.

"Используйте лучше маленькие акценты, чем большие "пятна". Такой переход создает ощущение логичного и мягкого завершения одного периода и начала другого", – подчеркнула нумеролог.

Также Айсулу Ахимова назвала некоторые блюда, которые идеально подходят к встрече Нового года.

Салаты:

Салат с зеленью, авокадо, огурцом и орехами.

Свекольный салат с фетой и орехами.

Зеленый салат с яблоком и оливковым маслом.

Горячие блюда:

Запеченная рыба с травами.

Индейка/курица с розмарином и лимоном.

Овощи, запеченные с медом и тимьяном.

Гарниры:

Рис с зеленью.

Запеченные корнеплоды.

Киноа с оливковым маслом.

Главное правило кулинарной подготовки к встрече 2026-го – это то, чего совершенно точно следует избегать в праздничном меню конины и всех блюд с ее присутствием.

