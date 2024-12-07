Самые популярные звездные пары 2024 года выбрала известная соцсеть

ВКонтакте подвела итоги года и вместе с Brand Analytics выбрали семейные пары, который чаще всех упоминались в соцсети в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг собран на основе 31,5 миллиарда публикаций и упоминаний во ВКонтакте. Так, например, среди российских знаменитостей самыми обсуждаемыми стали Джиган и Оксана Самойлова. В конце октября они вызвались помочь бутовским козам.

Вторую строчку заняли Татьяна Ким и Владислав Бакальчук: в соцсети говорили про их развод.

Фото: Telegram/Владислав Бакальчук

Павел Дуров и Ирина Болгар оказались на третьем месте.

Фото: Instagram/missbolgar

Среди иностранных звезд больше всего упоминаний в соцсети у Канье Уэста и Бьянки Цензори. За ними следуют Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, о расставании которых стало известно в августе этого года.

Фото: Instagram/jlo

Замыкают топ-3 Джастин и Хейли Бибер. Пользователи обсуждали не только саму пару, но и рождение их ребенка.

Фото: ВКонтакте

На днях стало известно, что дочь всемирно известного певца Майкла Джексона, 26-летняя Пэрис Джексон, выходит замуж за своего бойфренда Джастина Лонга.