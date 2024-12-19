Сколько стоит отметить новогодний корпоратив в 2024 году

Пора новогодних корпоративов уже в самом разгаре. Во сколько обойдется праздник в компании коллег и какую программу предлагают увеселительные заведения в этом году, в материале Zakon.kz.

Новогодний корпоратив – одно из самых ожидаемых событий декабря для многих компаний. При подготовке такого праздника важно учесть много нюансов – от выбора подходящего места до праздничной программы и артистов. Проанализировав рынок, мы выяснили, какие цены на новогодние корпоративы в среднем предлагают кафе и рестораны в сезоне 2024 года и что влияет на стоимость мероприятия.

Раннее планирование

По словам председателя Ассоциации Клуба рестораторов Казахстана Гульнары Катибаевой, сезон новогодних корпоративных мероприятий традиционно начинается в октябре-ноябре, но некоторые компании начинают планировать и резервировать даты еще в сентябре. Как правило, на октябрь приходится начало активного поиска мест для проведения мероприятий, самая горячая пора предновогодних бронирований это ноябрь, а в декабре найти подходящее заведение становится уже довольно сложно.

Гульнара Катибаева отмечает, что в Казахстане в сезоне 2023-2024 годов наблюдается рост стоимости новогодних компаний по сравнению с прошлым годом. Среди основных причин удорожания эксперт называет увеличение цен на аренду технических помещений, обеспечение, а также рост расходов на питание, декор и услуги артистов.

"По данным опросов ивент-агентств, стоимость выросла в среднем на 10-20%, а в некоторых случаях – и до 30%. Например, корпоративы с активными программами и питанием могут начаться от 20 тыс. тенге на человека, особенно если речь идет о выездных мероприятиях или полноформатном отдыхе, включая проживание и дополнительную активность". Гульнара Катибаева

Бюджет мероприятия

Праздничные программы, которые сегодня предлагают рестораны и кафе, существенно различаются. Условно их можно разделить на бюджетные 10-20 тыс. тенге за человека, средний сегмент – 30-40 тыс. тенге и премиум – от 50 тыс. тенге на одну персону. К слову, отдельные предложения могут достигать 75 тыс. тенге на человека и даже выше.

Многие рестораны предлагают выбрать программу в зависимости от бюджета. В одном и том же месте можно отдохнуть как на сумму 15 тыс. тенге, так и более чем на 30 тыс. На цену влияет состав меню, наличие шоу-программы и ведущего, музыка, различные конкурсы, активности и т.д.

Наиболее дешевые варианты, как правило, рассчитаны на небольшие компании, они не включают алкоголь и развлекательную программу. К примеру, отметить новогодний корпоратив по спецпредложению можно даже в некоторых пиццериях.

В Клубе рестораторов также поясняют, что спрос на более бюджетные варианты растет, особенно на фоне повышения цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости.

"Высокая инфляция подталкивает клиентов к выбору более экономичных решений, что отражается на популярности доступных по цене мероприятий. Для ресторанного бизнеса это означает постепенное изменение современных реалий, включая разработку бюджетных мероприятий". Гульнара Катибаева

Гульнара Катибаева уточнила, что в экономных вариантах алкоголь и напитки в заведения гости также могут приносить с собой.

В среднем сегменте заведения, помимо разнообразия блюд, предлагают базовую шоу-программу. Зачастую такие мероприятия проводятся в модных ресторанах и кафе, либо в залах торжеств с декором в классическом стиле. К слову, интерьер и оформление играют не последнюю роль в формировании стоимости. Иногда в стоимость включены выступления живых музыкантов и услуги ведущего.

Что касается банкетного меню, то в стандартный набор входят 2-4 салата, холодные и горячие закуски, одно или два горячих, фруктовые десерты и безалкогольные напитки. Некоторые заведения могут добавить к базовому предложению алкоголь и шоу-программу за дополнительную плату, которая может быть как фиксированной на одну персону, так и рассчитываться индивидуально.

Премиум сегмент включает обширную праздничную программу с ведущим, живую музыку, выступления артистов и танцоров, тематические конкурсы, эксклюзивные шоу, и конечно, более изысканное и обширное банкетное меню. В большинстве случаев это известные, фешенебельные рестораны.



Отметим, что самые дорогие предложения отличаются большим наличием горячих и холодных блюд, а также возможностью выбрать полностью рыбное или мясное меню в зависимости от предпочтений заказчика.

В заведениях также можно изменить меню под конкретный бюджет организации. Кроме этого, в кафе и ресторанах может быть организована праздничная фотозона, либо предлагается возможность установить свою. Дополнительные опции также могут включать подготовку фуршета или вынос праздничного торта за отдельную плату.

В целом, по данным Клуба рестораторов, для проведения новогодних корпоративов в Казахстане компании часто заказывают аренду зала и кейтеринг. Наиболее классический вариант – проведение корпоратива в ресторанах или на специальных площадках с банкетным меню. Также стали набирать популярность различные активности, а также добавление игровых элементов в новогоднюю праздничную программу.