Сколько стоит новогодний корпоратив в 2025 году и какие программы предлагают организаторы

Казахстанцы стали экономить на новогодних корпоративах. Многие выбирают бюджетные варианты празднования, а кто-то от вечеринок вообще отказывается. Специалисты подсчитали: мероприятия подорожали в среднем на четверть. Сколько стоит отметить зимний праздник с коллегами, выяснял Zakon.kz.

Сезон новогодних корпоративов сейчас в самом разгаре. Торжество обычно подразумевает застолье в увеселительном заведении, развлекательную программу и, конечно, большие траты. Раскошеливаться на пышные гуляния готовы не все. Некоторые компании решили обойтись без привычных вечеринок.

Житель Алматинской области Сабыржан Асхатов и его коллеги ежегодно в декабре сами собирают деньги и ходят в кафе. В прошлом году каждый из них сдавал по 15 тысяч тенге, а в этот раз одно место в ресторане стоит больше 20 тысяч. Такая сумма Сабыржана не устроила, и он идти на мероприятие отказался.

"В 2024-м мы отмечали в недорогом ресторане в Конаеве. Мы заказали горячее, салаты, сладкое и напитки. В этом году в ресторане за тот же набор блюд с каждого гостя попросили 22 тысячи тенге. Для меня это слишком дорого. Тем более что премию не дали, а все оплачивать приходится из своего кармана, компания материально не помогает. Кто смог, отложил нужную сумму с зарплаты. Присутствовать на посиделках было необязательно, это по желанию. У нас в коллективе, по-моему, 30 человек. И если в прошлом году было большинство, то в этом собралось где-то человек 15-18", – рассказал мужчина.

А у алматинца Егора Королева история друга. Парень работает логистом в транспортной компании. В этом году руководители сообщили сотрудникам, что корпоратива не будет. Не скрывают: долгожданный банкет отменили в целях экономии.

"Шеф нам объявил, что компания решила оптимизировать расходы, поэтому решили новогодний корпоратив не проводить. Зато дали премию – а это у нас редкость. Мы даже возмущаться не стали, потому что перед Новым годом лучше получить деньги и купить подарки или что-то себе в дом, чем один вечер погулять, поесть, попить и все забыть", – сказал Егор.

Руководитель сети ресторанов в Алматы Гульнар Тасыгожина говорит: люди ищут места для новогодних корпоративов, как правило, с сентября. Ноябрь – самая горячая пора, именно тогда поступает максимальное количество заявок. А в декабре найти свободное заведение – невероятное везение.

"Бронирование на корпоративы у нас началось поздно. Обычно в сентябре уже резервировали, а в этом году первые заявки мы получили в ноябре. Мы, рестораторы, вначале, конечно, были встревожены, почему нет обращений. Подготовили программу, меню, лучших ведущих, разработали дизайн интерьера на новогодние праздники. Наши ожидания оправдались, сейчас гостей очень много", – отмечает Гульнар Тасыгожина.

По ее словам, за год стоимость корпоративов выросла как минимум на 20%. Главные причины – подорожание продуктов, аренды помещений и услуг артистов. Некоторые рестораны, чтобы не потерять клиентов, сдерживают цены, как могут.

"В 2025-м мы повысили зарплаты сотрудникам, на корпоративы подняли проценты официантам. Цены мы, естественно, подняли, но сразу ощутили, что заявки стали поступать реже. Для клиентов те расценки были высокими. Мы быстро сориентировались и оставили цены прошлогодние. Сейчас, конечно, большая конкуренция, тем не менее, видно, что люди корпоративы ждут, у нас много постоянных гостей. Мероприятия проходят очень весело, народ гуляет и радуется". Управляющая сетью ресторанов Гульнар Тасыгожина

Со слов представителей индустрии, самые высокие цены на корпоративы в Алматы: от 30 тысяч тенге с человека. Премиальные варианты порой превышают 100 тысяч. В Астане расценки аналогичные. Самый доступный прайс в регионах, там за сытный ужин и праздничное настроение просят от 10 тысяч тенге с персоны.

В зависимости от бюджета организаторы предлагают выбрать программу. В одном и том же заведении можно отдохнуть и на 20 тысяч тенге, и на 60. На цену непосредственно влияет состав меню, наличие ведущего и шоу-программы. Музыкальное сопровождение и конкурсы тоже сказываются на сумме.

В целом, программы корпоративов в ресторанах существенно различаются. Условно их можно разделить на три вида: бюджетные, средние и премиальные.

Бюджетные: 10-30 тысяч тенге за человека.

Средние: 30-50 тысяч тенге с гостя.

Премиальные: от 50 тысяч тенге на одну персону.

Экономичные варианты зачастую не включают развлекательную программу и алкоголь. Правда, иногда заведения разрешают гостям приносить с собой напитки.

В среднем сегменте предлагают салаты, закуски, одно или два горячих, фрукты, десерт и безалкогольные напитки. Щедрые рестораны могут добавить бонусом к базовому минимуму роскошный максимум – алкоголь и шоу-программу. Такие мероприятия часто проводят в залах торжеств, украшенных в классическом стиле. К слову, оформление интерьера играет немаловажную роль в формировании стоимости. Иногда в нее входят услуги ведущего и перформансы музыкантов или танцоров.

Премиум-класс включает обширную программу с более изысканными блюдами, известным конферансье, живой музыкой, выступлениями певцов и танцоров, конкурсами, салютом и даже эксклюзивными шоу. Подобные вечеринки проходят в шикарных ресторанах, расположенных в красивых местах на природе или в центре города. Кроме этого, может быть установлена тематическая фотозона. Опциями за отдельную плату являются фуршет и вынос торта.

В стандартный пакет обычно входят банкет, услуги ведущего и диджея, а также фото- и видеосъемка.

Рестораторы заметили, что молодежь редко экономит на профессиональном конферансье и алкогольных напитках, их считают неотъемлемыми элементами праздника.

Для проведения корпоративов в офисах чаще всего заказывают кейтеринг. В последние годы в новогодние программы добавляют игры. Особенно актуальны росписи свечей и елочных игрушек. А еще пользуются популярностью аппликации. Люди своими руками делают на сцене композиции из подручных средств, которыми потом украшают дома. Все необходимое для поделок вам предоставят организаторы праздников, если договориться с ними об этом заранее.

Новогодние корпоративы – не просто тусовка навеселе, а возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и узнать об окружающих много интересного.