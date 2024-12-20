Новогодние обещания: как поставить реалистичные цели и достичь их в 2025 году

Крылатое выражение: "Как корабль назовешь, так он и поплывет" актуально и для постановки целей. Ведь чем они яснее, тем выше шансы их достижения. Но как не "загнать" себя в угол и не перейти грань в "достигаторстве", разбирался Zakon.kz.

Я хочу, я буду

В последние годы в Сети популярно мнение, что нужно только захотеть – и Вселенная поможет тебе. Однако в этом вопросе есть и масса нюансов. Те, кто придерживается позитивного мышления, считают, что при постановке целей ни в коем случае нельзя использовать частицу "не", а формулировать все запросы в положительном ключе с позитивными аффирмациями.

При этом не рекомендуется использовать в разговоре "Я хочу", так как слова в первую очередь влияют на подсознание и передачу энергии в пространство. К примеру, фразу "Я хочу скинуть лишний вес" понять сложно, то же самое касается и других вещей. В этом случае рекомендуется ставить более понятные цели. Слово "хочу", следует заменять на "буду" и "нужно", таким образом не нужно просто хотеть, нужно идти и делать, чтобы результат давался без проблем, а особенно с физическим телом и здоровьем.

Реальные цели

У психолога Дины Жапаровой более приземленное мнение на этот счет. Она считает, что при постановке целей всегда нужно опираться на настоящее и реально оценивать ситуацию. В частности, учитывать внешние факторы: в какой стране вы живете, что происходит с экономикой, где я работаю, какие у меня расходы и что я могу. Такой подход позволяет установить цели, которые будут не только амбициозными, но и достижимыми в условиях реальности.

"Сейчас много рассказов про позитивное мышление. Но иногда оно заходит в неразумные рамки. Разве кофе с корицей может изменить положение вокруг и улучшить финансовое состояние? Или, например, если вы хотите сбросить лишний вес, и каждое утро будете говорить себе: 'Я стройная, и Вселенная мне это дает", но при этом не будете предпринимать никаких конкретных шагов – не измените рацион питания и не добавите физической активности, то результат будет сомнительным. Конечно, как достигать целей – это личное решение каждого. Если, к примеру, аффирмации и кофе по четвергам помогают вам настроиться на позитив и реализовать цели, их можно использовать. Главное – все это должно сочетаться с реальными действиями". Дина Жапарова

При этом она отмечает, что при постановке целей нельзя ставить перед собой слишком строгие рамки или устанавливать нереальные сроки исполнения. Эксперт подчеркивает, что не стоит упрекать себя, если не удалось достичь поставленных целей.

"Прежде чем поставить цели на следующий год, нужно поблагодарить себя и простить за ошибки. Усвоить пройденные уроки, прожить и посмотреть, в чем вы хотите быть лучше в следующем году. При этом цели нужно обязательно ставить реалистичные. Например, "Я хочу похудеть на 25 кг за месяц, на 20 кг за год, и что самое важное, прописать, что за этот год я буду делать". А срывы и неудачи – это естественная часть процесса, и важно не останавливаться, а продолжать идти к своей цели, несмотря на трудности". Дина Жапарова

Еще один пример: человек зарабатывает фиксированно 300 тыс. тенге в месяц и за год хочет закрыть все кредиты. Ставит цель на следующий год зарабатывать больше. Для начала ему следует посчитать расходы, поискать варианты, можно ли зарабатывать дополнительно, или, если это невозможно, рассмотреть возможность смены работы.

Итоги года

Психолог напомнила о тенденции, которая была в Сети несколько лет назад.

"Раньше в соцсетях многие подводили итоги года. Сейчас практически никто это не делает. Кричать в Сети о своих достижениях отходит на второй план. Мне кажется, это здоровый подход. В гештальт-терапии это называется постконтакт. Мы уже ассимилируем опыт сами, наедине с собой, присваиваем его, благодарим себя за все – и это сугубо личное дело", – считает Жапарова.

По словам Дины Жапаровой, когда не удается достичь поставленных целей, всегда нужно проанализировать, почему так произошло, а не обвинять себя. Поскольку иногда существуют внешние факторы, которые не зависят от человека и могут повлиять на результат.

"Порой можно самому обесценить весь свой труд. Но на самом деле за год всегда есть моменты, когда вам удалось достичь чего-то. И важно подходить к этому вопросу не с критикой себя, а с анализом. Нужно рассматривать, что удалось – это прекрасно, а что не получилось – попробовать другим способом. Ведь сама цель не имеет особой ценности, и это важно понимать. Ценность имеет тот путь, который вы проходите, и то, как вы его проходите, стремясь к своей цели", – говорит психолог.

Четыре главных совета

Специалист считает, что к целям нужно относиться легко, а к их реализации – ответственно и дисциплинированно.

Психолог дала четыре совета перед постановкой реалистичных целей в новом году: Поблагодарить себя за то, что уже выполнил и сделал успешно.

Если что-то не удалось, проанализировать, почему не удалось.

Если не хватило знаний и опыта, не стесняться обращаться к знающим людям.

Понять, что вы на самом деле хотите, и расписать пошагово, что вы должны сделать для этого.

Психолог отмечает, что реализация целей и так называемое "достигаторство" не должно выходить за пределы разумного. Нужно понимать, что жизнь проходит здесь и сейчас. И помнить, что нужные слова и аффирмации – это выбор подхода к достижению целей, который включает работу над внутренними состояниями и действиями в реальной жизни. А цели – это всего лишь ориентиры, которые напоминают вам о том, что действительно важно.