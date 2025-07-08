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Редкая хищница покрасовалась перед камерой на Чарыне

рысь, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:36 Фото: pexels
Редкие дикие животные попадают в объективы фотоловушек в нацпарках Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, 11 июня в 2025 года в фотоловушку в Государственном национальном природном парке "Шарын" попалась Туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus), занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.

"Рысь относится к хищникам семейства кошачьих. Его жизнедеятельность обычно отслеживается с помощью фотоловушек. Такие кадры имеют большое значение для сохранения природного биоразнообразия Казахстана", – рассказали 8 июля в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

А на Кольсайских озерах камеры запечатлели снежного барса.

"Снежный барс занесен в Красную книгу Республики Казахстан и относится к исчезающим видам. Его появление свидетельствует о стабильном состоянии экосистемы и высокой эффективности проводимых природоохранных мероприятий", – отметили в комитете.

В июне в Государственном лесном природном резервате "Ертіс Орманы" в кадр попали рысята. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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