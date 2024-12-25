Казахстанские эксперты назвали главные общественные тренды в уходящем году

Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК (КИСИ) на брифинге 25 декабря подвел итоги года в общественно-политической, экономической и международной сферах, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных трендов стало укрепление доверия к президенту, что отражает готовность граждан поддерживать лидера и его решения. Согласно данным КИСИ, уровень доверия Касым-Жомарту Токаеву составляет 80,5%. За последние годы этот показатель оставался неизменно высоким даже в условиях социально-экономических вызовов.

Графика: КИСИ

В качестве еще двух трендов эксперты выделили поддержку политического курса руководства страны, которая, по данным социологического опроса, проведенного в ноябре, составляет 77,7%, и укрепление гражданской идентичности и базовых ценностей казахстанцев.

"Как показывают данные соцопроса, подавляющее большинство населения понимает Казахстан как единую нацию", – отметила главный эксперт отдела политических исследований КИСИ при президенте Айгерим Абдрашитова.

Графика: КИСИ

Эксперты КИСИ поделились оценками казахстанцев итогов уходящего года – личных и на уровне страны. Как показывают результаты соцопроса, казахстанцы выражают позитивную оценку итогов уходящего года на личном уровне. Для четверти населения (25,1%) год был "очень удачным", для половины граждан год стал "в целом хорошим" (52,3%). Для 13,4% он оказался "скорее трудным", а для 7,3% – "плохим, очень тяжелым".

Графика: КИСИ

"В ожиданиях наступающего 2025 года общество более оптимистично на личном уровне (77,4%). Позитивные ожидания отмечаются среди молодежи, занимающейся домашним хозяйством, и тех, у кого высокий уровень материального достатка", – сказала главный научный сотрудник КИСИ при президенте Айгуль Забирова.

Среди топ-3 наиболее значимых событий внутриполитической сферы эксперты КИСИ назвали внедрение единого легитимного института онлайн-петиций, криминализацию бытового насилия и усиление правовой защиты женщин и детей, а также проведение 6 октября 2024 года общенационального референдума о строительстве АЭС.

В числе топ-3 достижений в экономике эксперты назвали создание новых "экономических лифтов" для бизнеса. Принята Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, утверждены Правила осуществления государственных закупок, а также подписан указ президента "О мерах по либерализации экономики".

Двумя другими значимыми событиями в экономической сфере, по мнению экспертов КИСИ, стали принятие Национального инфраструктурного плана до 2029 года, нового Бюджетного кодекса и разработка нового Налогового кодекса, срок введения которого запланирован на 2026 год.

Три наиболее значимых события внешнеполитической сферы – успешное завершение председательства Астаны в ШОС, Организации Тюркских государств и ОДКБ, а также утверждение Казахстана в качестве "средней державы" в глазах международного экспертного сообщества и зарубежные визиты главы государства в Катар, Францию, Монголию, Россию, Узбекистан, Китай и Азербайджан.

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