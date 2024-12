Музыка по-нашему: астанчанин исполняет мировые хиты на казахском языке

Житель Астаны Досымхан Нормат придумал необычный способ признания в любви родному языку. Он переделывает известные песни и саундтреки из зарубежного кино и мультфильмов под наш лад, демонстрируя, как прекрасно они звучат по-казахски. Zakon.kz расскажет, почему у парня возникла такая идея.

23-летний Досымхан Нормат живет и работает радиоведущим в Астане. Сюда он переехал из Узбекистана еще ребенком. Тогда кандас столкнулся с буллингом из-за языкового барьера.

"Я – казах, родился в маленьком ауле Шаукеншек Узбекистана. Два года мои родители, с 2006 по 2008, работали в Астане, затем мы переехали сюда. Сначала нам было очень трудно, потому что практически 70% местных жителей говорили по-русски. А в селе, в котором я рос, общались на казахском. Пойдя в школу, я ощутил, насколько здесь сильная образовательная программа. Испытывая трудности с общением, столкнулся с травлей со стороны сверстников". Досымхан Нормат

Со временем он адаптировался, выучил русский язык, обрел друзей. Обучился актерскому мастерству и вокалу. Решил, что творчество делает его счастливым. Как-то устроился консультантом в музыкальный магазин, там у него возник интерес к инструментам. Теперь он играет на пианино, гитаре, укулеле. Да, в принципе, на всем, что попадет в руки, говорит собеседник.

"К музыке я пришел достаточно поздно – 5-6 лет назад. Но осознанно выбрал эту сферу и ни капли не жалею. Наибольший опыт получил, выступая на Арбате. Мой наставник по вокалу привил мне хороший вкус. Это позволило мне зарабатывать в разных заведениях". Досымхан Нормат

С 2021 года творчество музыканта в соцсетях стало настолько востребованным, что его стали приравнивать к блогеру. Его бархатное исполнение песен, виртуозная игра на разных музыкальных инструментах, харизма собирают миллионные просмотры и восторженные комментарии.

"С тех пор, как начал делиться своими видео в соцсетях, многое изменилось. Я не только развился как музыкант, но и стал лучше разбираться в себе, мире и жизни. А еще значительно улучшил свои знания родного языка, особенно в его литературном контексте. Вообще, когда я начинал петь, никогда не думал, что буду писать песни для себя и других певцов. На разных платформах есть четыре мои авторские песни, они достаточно популярные, люди слушают их с удовольствием. Одна из них называется "Өзің", которая набрала миллионные прослушивания". Досымхан Нормат

Не меньший интерес пользователи соцсетей проявили к известным хитам, перепетым Досымханом Нормат по-казахски.

"Я сидел в ТiкТок, мне попался популярный хит, я просто подумал, а как, интересно, эта песня будет звучать на казахском? Перевел ее, выучил текст, спел на видео и пульнул. Мне самому понравился процесс и людям это залетело". Досымхан Нормат

Любопытство переросло в настоящее креативное творчество. Так один за другим легендарные треки зазвучали на казахском языке. Например, каково было услышать колыбельную из мультфильма "Тайна Коко", трек "Fly Me to the Moon" Каунта Бейси и Фрэнка Синатра, хит "Стыцамэн" Ивана Дорна и многое другое. К слову, новый взгляд на звучание получили не только песни, но и стихи, например, Абая Кунанбаева. Музыкант на его строки наложил свой мотив, получилась отличная песня с глубоким смыслом.

"Вначале у меня была цель – просто показать широкой аудитории свое творчество. Но потом я осознал, что могу в массы продвигать родной язык и доказать то, что казахский язык тоже может прекрасно звучать". Досымхан Нормат

Популярная рождественская песня Майкла Бубле "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" недавно попала в поле зрения астанчанина. Его видео подарило казахстанцам праздничное настроение и мгновенно обрело популярность. Комментаторы отметили качество перевода, а также душевное исполнение парня. Также они признались, что не думали, как красиво могут звучать иностранные песни на нашем языке.

"Песню выбираю по желанию. Совсем скоро Новый год, хотелось чего-то праздничного, а этот сингл – ежегодная традиция. Из моих переводов самой любимой и одновременно сложной работой стала "Just The Two of Us" исполнителей Билла Уизерс и Гровера Вашингтон. Она словно испытание: каждое слово нужно было пропустить через себя, прочувствовать и найти такие казахские эквиваленты, которые не утратили бы магии оригинала". Досымхан Нормат

Досымхан Нормат не считает себя каким-то новатором. Говорит, что просто занимается любимым делом своеобразно и искренне, поэтому это находит отклик в сердцах людей.

"Не все песни можно перевести на казахский язык – и дело тут не только в словах. Особенности языка, диалекты, уникальные выражения или даже игра слов иногда делают перевод почти невозможным. Каждая песня – это не просто текст, а своя атмосфера, которая должна быть передана максимально точно, и далеко не всегда это удается". Досымхан Нормат

Да, это сложно, но выручает опыт за плечами. В среднем на весь процесс у парня уходит два дня: выбор песни, перевод, монтаж и выгрузка трека на музыкальную платформу. Съемка проходит в домашних условиях, которые он оснастил оборудованием. Главное – быть полезным и дарить людям хорошее настроение, считает музыкант.