Саундтреки для встречи Нового года: топ-10 самых популярных песен 2024-го у казахстанских слушателей

Нарезать оливье и "шубы" гораздо приятнее, пританцовывая под музыку. Если собственный, проверенный временем плейлист уже приелся, а новых алмазов в коллекции пока не прибавилось, Zakon.kz рекомендует ознакомиться с топом песен уходящего года, которые до дыр заслушивали соотечественники.

Misha Miller & Alex Velea – Bam Bam

Трек молдавско-румынского дуэта вышел в конце ноября 2024 года, но уже успел громко пошуметь в соцсетях, что, вероятно, и обеспечило ему первые места в чартах музыкальных платформ. Особенно высоко его оценили тиктокеры, тут же все поголовно ринувшиеся снимать очередной тренд с огромной шляпой на голове, какая была у исполнительницы в клипе.

Смысл песни стар, как сам жанр поп-музыки: "Я любила, я страдала, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, а теперь страдай ты сам, бам-бам-бам". Однако она довольно мелодична и приятна на слух, так что если хотите придаться лиричному настрою или просто поставить на фон нечто не очень навязчивое, Bam Bam – самое оно.

Stromae, Pomme – Ma Meilleure Ennemie

Помните безусловного хитмейкера 10-х годов, подарившего нам такие нетленки, как Alors on danse, Papaoutai, Formidable и Tous les mêmes? Совсем недавно этот талантливый бельгиец в дуэте с французской певицей Pomme записал композицию для второго сезона сериала "Аркейн" (по вселенной игры League of Legends. – Прим. авт.) и влетел тем самым "с ноги" во всевозможные топы.

Не будем спойлерить сюжет самого сериала и объяснять, какое отношение Ma Meilleure Ennemie имеет к его персонажам. Скажем лишь, что эта песня посвящена "лучшему врагу", отношение к которому колеблется маятником от "ты – лучшее, что случалось со мной" до "...и худшее, что со мной происходило". Микс противоречивых чувств тронет сердца как любителей вселенной "Аркейн", так и обычных меломанов.

Ирина Кайратовна – "Всем салам!"

Впрочем, что мы все о грустном да заграничном. В октябре широкий пул поклонников "Кайратовны", давно уже вырвавшийся за рамки одной страны, узнал, что "Казахстан – это то самое место, где мы съели твое транспортное средство". Но с конем или без коня, главное:

Если хоть немного грустно,

Если в кармане пусто,

Если түсінбейді туыстар,

Звук громче, делай, чувствуй.

Позитивный месседж, создающий нужное настроение в преддверии Нового года. А значит, как говорится, звук громче, делай, чувствуй!

ANNA ASTI – "Топит"

Возьмем на себя смелость предположить, что без Асти в уходящем году не обошелся ни один корпоратив или посиделка с подружками в компании полусладкого. Однако культовая "Царица" уже успела набить некоторым оскомину – и немудрено, ведь играла из "каждого утюга". "Девочка, танцуй" больше не заставляет пуститься в пляс, а "Гармония" никак не гармонирует с внутренним состоянием? Испробуйте относительно новый образчик из репертуара любимицы миллионов. Да, риторика куплетов очень схожа с предыдущими творениями певицы, но в припеве слушателя караулит неожиданная мысль о поддержке кого-то свыше в момент слабости.

Би-2 – "Не зли моих ангелов"

Маленький новогодний подарок для любителей рока. Вышедшая в октябре песня будто вобрала в себя переживания большинства людей в сегодняшнем неспокойном мире, переработала их в стихотворную форму и окрасила в цвета зыбкой, но все же искренней надежды на лучшее. Ведь ангелы, оказывается, "исповедуют добро беспощадное как вид милосердия". И злить их – идея явно ниже среднего. Посему группа задает некоему антагонисту вопрос-припев:

Кем ты себя возомнил?

Кто ты вообще такой,

Чтобы рушить мой мир

И убивать мою любовь?

Lady Gaga – Disease

"Болезнь" эпатажной американской певицы явила себя миру аккурат под Хэллоуин, и, судя по мрачноватой направленности клипа, едва ли это совпадение. Приверженцам олдскула трек явно "зайдет" – хотя бы потому, что отсылает звучанием к Judas и прочим старым композициям Леди Гаги. Вместе с тем, по мнению музыкальных критиков, Disease может знаменовать собой новую веху в творчестве исполнительницы. Здесь все: и сила любви, способная исцелять, и борьба с внутренними демонами, и необычная постановка видео, с коим тоже нелишним будет ознакомиться.

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Музыка не знает границ, языковых и культурных барьеров. Пример тому – креативный союз участницы популярной k-pop-группы "Розэ" и американского артиста Бруно Марса. Плодом отличной дружеской и творческой химии двух разных людей стала песня APT, вызвавшая восторг фанатов с обеих сторон.

Немудреный текст, честно говоря, вряд ли понравится людям, ожидающим от музыкантов, в первую очередь, высокой поэзии. А вот жаждущим танца в клубе или на кухне с легкостью "втиснется" в плейлист.

Jazzdauren – "Дарите женщинам цветы"

Хит "казахстанского Юрия Шатунова" ожидаемо "зацепил" как освоившую ретро-направление молодежь, так и тех, кто когда-то давно любил, страдал и мечтал под голос настоящего солиста "Ласкового мая".

А уж обещание "подарить ромашки и Айгульке, и Наташке" и вовсе вышло настолько метким и адресным, что обладательницы этих имен до сих пор оставляют виртуальные благодарности под видео артиста.

Секрет успеха и обожания дамами оказался до смешного прост: "Дарите женщинам цветы, без повода и без причины". Пользуйтесь, господа.

МОТ, Паша Левл – "Снегопад"

Негласный шлягер зимы 2024-2025, который приятно поставить на фон, разглядывая кружащие в небе невесомые снежинки, ловя их и легкий минор в придачу. Главное – постарайтесь не простыть, как это сделал герой-рассказчик в песне. Романтика романтикой, но здоровье тоже нужно поберечь.

РУКИ ВВЕРХ! – "Студент"

Завершить хотелось бы на светлой ноте. Специально для тех, кто хочет вернуться назад в прошлое, но все же под соусом чего-то новенького, "Руки вверх" отправили привет из 90-х. Как сказано в описании к клипу, с помощью ИИ-технологий Сергей Жуков "встречается" с самим собой из 1985 года и накануне 30-летия "Студента" записывает "в дуэте" свежую версию легендарной песни. Готовьтесь ностальгировать!