Новогодний стол – 2025: что приготовить для всей семьи

Новый год для многих – это долгожданный повод приготовить самые любимые блюда. Ведь в этот особенный день вся семья собирается вместе за общей трапезой, чтобы встретить грядущий год. Чем в этом году можно порадовать родных и близких, в материале Zakon.kz.

Пока одни предпочитают пробовать новые блюда и экспериментировать с меню, другие продолжают готовить традиционные блюда, которые напоминают им о детстве. Так, классические оливье, сельдь под шубой и манты, вероятно, всегда будут актуальны на новогоднем столе, ведь именно с этой едой ассоциируется новогодний праздник для многих из нас.

Однако, по словам шеф-повара Руслана Ибрагимова, в последние годы и международная кухня активно внедряется в кулинарные традиции нашей страны. Этот процесс, естественно, происходит из-за глобализации, развития соцсетей, открытия новых ресторанов, путешествий и обмена кулинарными рецептами.

"Раз в году многим хочется приготовить что-то особенное, что не сделаешь в будни. И мы начинаем думать, чем удивить своих близких. Ведь так приятно приготовить что-то интересное и подойти к этому творчески. К тому же одна из главных традиций зимнего праздника – встречать Новый год за вкусным застольем. А после его наступления ходить в гости друг к другу и поздравлять. В предновогодней суете из года в год замечаю, что казахстанцы все больше сочетают традиционную кухню с современными трендами, блюдами, которые они видят в социальных сетях и пробуют в ресторанах". Руслан Ибрагимов

Шеф-повар отмечает, что на новогоднем столе можно органично сочетать европейские салаты с традиционной кухней. Он предлагает такие варианты: "Цезарь", "Панцанелла", оливье, сельдь под шубой, крабовый салат, рукколу с креветками, при этом рекомендует использовать побольше зелени, миксуя листья салата с другими ингредиентами.

Советы закусок от шефа: брускетты с копченой кониной (сур ет), тунцом, вялеными помидорами, тарталетки с куртом, катыком, икрой и зеленью, рыбное ассорти и сырные нарезки с орехами и медом.

Говядина Веллингтон. Фото: freepik

Ибрагимов предлагает рассмотреть в меню популярные международные блюда, которые многие хотели бы попробовать.

"На основное блюдо к новогоднему столу многие сейчас готовят: говядину Веллингтон, утку по-пекински, утку целиком, гуся, красную рыбу (семгу), ну и, конечно, традиционные манты с тыквой. При этом международная кухня совместима и с казахской, например, с бешбармаком. На случай если в гости придут взрослые люди". Руслан Ибрагимов

Также спикер предлагает поэкспериментировать с национальными блюдами, например, подать маленькие баурсаки с медом, сгущенкой или ягодами, создавая тем самым новые вкусовые сочетания.

При этом он отмечает, что сейчас многие отдают предпочтение минимализму и эко-трендам.

"Раньше многие считали, что стол должен быть забит до краев. Но сейчас люди предпочитают минимализм и уделяют большое внимание оформлению стола. Это придает застолью праздничную атмосферу. Я думаю, лучше использовать натуральные ткани. Особенно сейчас в моде украшать стол раннером – узкой дорожкой вместо скатерти или в дополнение к ней. Оригинально будет выглядеть однотонная скатерть в таких оттенках, как бежевый, серый, красный, зеленый или оливковый", – считает шеф-повар.

Фото: freepik

Кулинар назвал несколько идей для оформления праздничного стола:

Сервировка в одной палитре: посуда в гармоничных оттенках.

Многоуровневый декор: использовать подставки для блюд, чтобы создавать композиции.

Живые цветы и зелень: небольшие композиции из хвойных веток и искусственных ягод.

Индивидуальные акценты: именные карточки или маленькие подарки для гостей (в виде тойбастар).

Смешение современной и традиционной посуды (например, фарфоровые тарелки с орнаментами и стеклянные бокалы соседствуют с деревянными кесе и астау с национальными узорами).

Что касается десертов и напитков, Руслан Ибрагимов рекомендует на выбор сочетать на столе современные торты (муссы, меренговый рулет и др.) с казахскими сладостями, такими как баурсаки с медом, жент и балкаймак.

Главное в подготовке праздничного стола – сохранить атмосферу домашнего уюта и немного погрузиться в детство, поскольку именно эти традиции создают ощущение праздника. Ведь 31 декабря – это день, когда предновогодний вечер дома наполняется запахами приготовленных блюд.