Ораза айт-2025: что приготовить и сколько стоит накрыть праздничный стол

В какую сумму обойдется праздничный стол к Ораза айт в 2025 году и чем в этот день можно угостить родных и друзей, в материале Zakon.kz.

Ораза айт – один из самых значимых мусульманских праздников, завершающий месяц поста Рамазан. В 2025 году праздник приходится на 30 марта. Традиционно в этот день накрывают богатый праздничный стол и приглашают родственников, друзей, соседей или коллег в гости.

Как правило, праздничный дастархан к Ораза айт включает традиционные казахские блюда. Но, помимо этого, на столе могут присутствовать блюда и других кухонь: кавказской, уйгурской, европейской и т.д.

Основные горячие блюда

Часто именно бешбармак готовят в качестве главного угощения в этот день, так как он символизирует гостеприимство и уважение к гостям. В классическом варианте блюдо состоит из вареного мяса (конины, говядины, баранины), лапши, лука и подается с бульоном, казы и жая.

Манты из говядины также одно из самых популярных блюд на Ораза айт. Кроме того, на праздник часто готовят плов с говядиной, бараниной или курицей, добавляют морковь, лук и ароматные специи.

Среди традиционных блюд куырдак также нередко выбирают в качестве основного праздничного горячего.

Фото: Freepik

Также дастархан, накрытый к Ораза айт, не обходится без баурсаков и самсы, а в качестве закусок нередко выбирают популярные овощные или мясные салаты, свежие овощи и зелень и т.д. В качестве сладостей на столе могут присутствовать халва, цукаты, финики, орехи, свежие фрукты и также национальные казахские десерты. О некоторых из них мы упоминали в этой статье.

Сколько стоит накрыть праздничный стол в 2025 году?

Цены на продукты для перечисленных блюд варьируются довольно существенно, в зависимости от региона и места покупки того или иного товара. Но ориентировочные средние цены по стране выглядят так:

Мясо (конина, говядина, баранина) – от 3 000 до 4 500 тенге за кг.

Овощи (картофель, морковь, лук) – 200-400 тенге за кг.

Мука – 300-450 тенге за кг.

Рис – 600-900 тенге за кг.

Молоко – 500-700 тенге за литр.

Масло растительное – 850-1200 тенге за литр.

Фрукты (яблоки, бананы, цитрусовые) – 800-1500 тенге за кг.

В целом, если посчитать расходы из расчета: основное блюдо (7000-8000 тенге), закуски (5000-6000 тенге), сладости и десерты (3000-4000 тенге), то накрыть праздничный стол на компанию из 5-8 человек обойдется в 20 000 – 30 000 тенге. Соответственно, при большем количестве людей сумма может увеличиться кратно.

Ораза айт также можно отметить в халал кафе и ресторанах или заказать готовые блюда на доставку. Однако следует учитывать, что и траты в этом случае могут быть выше. К примеру, порция мант или плова в среднем обойдется в 3000 тенге. Стоимость блюд, рассчитанных на несколько человек, варьируется в пределах 10 000 – 20 000 тенге без учета закусок, сладостей и прочего.

Фото: Freepik

Отдельные заведения также предлагают специальные мясные наборы на большие компании, стоимость которых в среднем варьируется в пределах 20 000 – 40 000 тенге. К слову, некоторые кафе и рестораны на время проведения Ораза айт также сохранят специальное меню на Ауызашар, которое было доступно на протяжении всего священного месяца Рамазан.

Разумеется, кроме угощений, в священный праздник важно соблюдать и другие правила и традиции. К примеру, еще до праздничного намаза верующим необходимо выплатить фитр-садака нуждающимся. Садака также может быть выдан не только в денежном эквиваленте, но и в виде продуктов. Подробно о том, как подготовиться и правильно встретить Ораза айт, Zakon.kz рассказал имам Канатали Такиров.