Топ-5 настольных игр для новогодних праздников

Зимние каникулы – время "рейдов" по родственникам и знакомым. Zakon.kz предлагает, отправляясь в гости или принимая оных у себя, запастись не только "шубами" и "гнездами глухаря", но и подходящими случаю настольными играми. Так вечер будет интереснее и уютнее.

"Мем батл"

Популярная "настолка", рассчитанная на веселую и шумную компанию. Игрокам выдается два типа карточек – одни описывают какие-либо жизненные ситуации, другие изображают известные интернет-мемы. Смысл в том, что вы должны подобрать наиболее подходящую предложенным обстоятельствам картинку, да так, чтобы ваш графический "панч" оказался смешнее и остроумнее, чем у соперников.

"Мем батл" существует в разных вариантах, но есть и новогоднее спецпредложение с соответствующими статусу ситуациями. Вот, к примеру, как выглядело бы ваше лицо после попыток переубедить кота, который считает, что елка должна лежать?

Фото: Instagram/chtozamem.ru

"Таверна "Красный дракон"

Персонажи игры – разномастная фэнтези-нечисть: жрицы, варвары, полурослики, маги. Казалось бы, причем здесь главная ночь года? Во-первых, атмосфера таверны отсылает к подзабытым в серых буднях ярким сказкам. Во-вторых, игра сама презентует себя как не настольную, а застольную. Потому что сюжет вращается не вокруг захватывающих приключений героев, а вокруг их посиделки в "Красном драконе", где "огненная вода" льется рекой, золотые монеты так и норовят покинуть карман, а сознание готовится ускользнуть от неудачливого выпивохи вместе с уважением собутыльников...словом, все, как на большинстве обыкновенных, не волшебных новогодних корпоративов.

Ваша задача – помочь своему персонажу сохранить лицо и кошелек до конца застолья.

Фото: Instagram/hobbygames_uz

"Квест по поиску подарка от Деда Мороза"

Если предыдущие образчики рассчитаны на взрослую аудиторию, то данный – самое оно для ребенка от шести лет. Потому что с его помощью банальный акт дарения подарка малышу превратится в увлекательную охоту. Наследник, как настоящий пират в поисках сундука сокровищ, должен будет разгадывать загадки, изучать шифры и подсказки. Игра стартует с письма от Деда Мороза, которое вам, как его "заместителю", предлагается оставить на видном месте.

Фото: pixabay

Новогодний "Имаджинариум"

Хорошая новость для любителей данной известной "настолки" – у нее есть праздничная версия! Тем же, кто впервые слышит слово "Имаджинариум", поясним: по сути, это игра в ассоциации. Ведущий выбирает карточку, заставившую всплыть в его голове какую-то интересную историю, рассказывает ее другим игрокам и кладет на стол "рубашкой" вверх. Игроки в свою очередь выбирают из своей колоды картинку, ассоциирующуюся у них с только что описанным явлением, и также выкладывают. После карты тасуются и переворачиваются "к лесу – передом". Участники должны угадать, какую именно карту бросил ведущий. Далее подсчитываются баллы и передвигаются фишки.

Фото: Instagram/imaginarium_game

Новогодняя игра на угадывание слов "Кто я?"

Несмотря на философское название, вовсе не про кризис личности и не про утро 1 января. Простое, но веселое развлечение, где вам придется угадывать, какую роль для вас выбрали другие игроки, задавая наводящие вопросы. Но думайте быстрее: время ограничено! К слову, в новогодней версии вы можете оказаться, допустим, Щелкунчиком, карамелькой или шоколадным яйцом. Подходит для всей семьи.