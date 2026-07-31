Что посмотреть в августе: 5 самых ожидаемых сериалов месяца

Август дарит нам не только возможность попрощаться с летом и подготовиться к холодному сезону. Он бывает удивительно щедр на интересные премьеры и новые сезоны уже полюбившихся сериалов. Подробнее о самых "вкусных" новинках и долгожданных продолжениях – в материале Zakon.kz.

"Фонари"

Да, фильм "Зеленый фонарь" образца 2011 года когда-то не сумел запасть в душу зрителям и был прохладно встречен критиками. Но сейчас у межгалактических полицейских появился шанс реабилитироваться.

Мировая премьера "Фонарей" назначена на 16 августа 2026 года. Проект поведает историю опытного бойца невидимого фронта Хэла Джордана и новичка Джона Стюарта. Как вы понимаете, конфликта поколений, равно как и взаимных подколов из серии "пока я жив, буду работать" и "ты стар, ты устал" здесь не избежать. Не избежать и вопросов к сюжету. К примеру, что забыли стражи самой вселенной, решающие задачки планетарного масштаба, в богом забытой американской глубинке? Поживем – увидим.

В актерском составе заявлены Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Где-то вздохнул с облегчением один Райан Рейнольдс.

"Тед Лассо", 4 сезон

Душевное "мыло" о тренере по американскому футболу, некогда вдохновившее на свершения не одного киномана. Напомним, изначальный конфликт в следующем: Теда приглашают менеджером в английскую команду ради того, чтобы по сути развалить ее. Однако главный герой хоть и неопытен в европейском футболе, но невероятно оптимистичен, благодаря чему в итоге ему все-таки удается заручиться поддержкой скептически настроенных болельщиков.

К четвертому сезону, который стартует 5 августа, обаятельный Лассо пришел со статусом тренера клуба, наконец избавившегося от клейма аутсайдера, и пониманием – пора уделить время семье. Но труба зовет! Теперь наставнику мечты предстоит помочь женской футбольной команде.

"Ричер", 4 сезон

Отставного военного Джека Ричера задерживают по подозрению в убийстве, которого он не совершал. Ошибка вскоре обнаруживается, но осадочек остается, да? Нет. Бравый майор на удивление отходчив. Аж до того, что соглашается помочь полицейским с поимкой настоящих преступников.

В новом сезоне Джек вновь окажется не в том месте не в то время. Зато мы получим свежую порцию забористого экшна и клубок заговоров впридачу! Осталось лишь дождаться 12 августа.

The Shards

Элитная школа – есть. Развеселые будни типичных детишек-мажоров – есть. Все 33 удовольствия – в открытом доступе. Казалось бы, живи да радуйся. Но тут в гламурную рутину богатых подростков вмешивается новенький, а с ним – череда странных убийств.

Шоу основано на одноименном романе Брета Истона Эллиса – автора "Американского психопата", на секундочку. Жанр – психологический триллер, сулящий зрителю напряжение и попытки разгадать истинные мотивы персонажей разной степени успешности. Что ж, беремся за разгадку с 6 августа.

"Темная материя", 2 сезон

Нашумевшая научная фантастика, приоткрывающая завесу тайны параллельных миров.

Физик Джейсон Дессен более чем доволен собственной судьбой. В прошлом он добровольно отказался от грандиозных амбиций ради тихой семейной жизни с красавицей-женой. Но что, если эта версия его реальности – не единственная? Что, если он – лишь один из Джейсонов Дессенов? Что будет, если встретить своего "клона"?

В первом сезоне главный герой дал бой копиям и вернул семью. Во втором ему придется биться с внезапной одержимостью тем, от чего бежал.

Впрочем, сериалы сериалами, а иногда лучший план на выходные – это включить хороший мультфильм. Ранее Zakon.kz собрал подборку из пяти историй, которые подарят настроение, улыбку и отличный повод на пару часов вернуться в детство.