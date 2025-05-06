Что посмотреть на майских праздниках всей семьей

В мае кинотеатры Казахстана готовят для зрителей яркую палитру премьер: от голливудских блокбастеров до отечественных комедий. Zakon.kz представляет подборку ожидаемых новинок месяца, которые стоит включить в свой киномарафон.

"Громовержцы"

Marvel представляет новый виток киновселенной. Мрачную и динамичную историю о команде антигероев, собранной для выполнения секретной и крайне опасной миссии. В центре сюжета Елена Белова, бывшая Черная вдова, Баки Барнс, известный как Зимний солдат, Красный Страж и другие персонажи, которые ранее оказывались по разные стороны закона. Под руководством загадочной Валентины де Фонтейн они сталкиваются с внутренними конфликтами, моральными дилеммами и внешними угрозами. Фильм сочетает напряженный сюжет, черный юмор и традиционную для Marvel зрелищность.

"Қызыл дамбал"

Казахстанская мелодрама, получившая признание критиков за искренность и глубокую проработку персонажей. Сюжет картины рассказывает о группе женщин, переживших домашнее насилие, которые объединяются в неуловимую "банду" с целью отомстить своим обидчикам. Их отличительным знаком становятся красные шаровары, в которых они совершают свои акции возмездия. Фильм поднимает актуальную и болезненную тему домашнего насилия, которая остается значимой на протяжении десятилетий.

"Сокровища гномов"

Легкая и веселая комедия для всей семьи, наполненная магией, авантюрами и юмором. Главный герой Рома, которого исполняет Никита Кологривый, обаятельный, но вечно в долгах авантюрист, который неожиданно сталкивается с волшебными гномами. Вместе они разрабатывают план по поиску древнего сокровища. Гномы способны находить клады, но только ради благих дел, и главному герою придется постараться, чтобы убедить их в своей "чистоте помыслов". Яркие спецэффекты, сказочная атмосфера и добрый юмор делают фильм отличным выбором для семейного просмотра.

"Серфер"

Насыщенная драма о возвращении к корням, испытании мужеством и отцовской любви. Главный герой, пожив несколько лет в США, возвращается в родной прибрежный город в Австралии вместе с сыном-подростком. Они решают провести день на пляже, катаясь на досках, но сталкиваются с группой серферов, которая считает это место своей территорией. Начинается жестокое противостояние, в ходе которого мужчина вынужден защищать не только себя, но и сына. Фильм поднимает темы семейных связей, справедливости и выживания в условиях враждебности.

"Лило и Стич"

культового мультфильма от Disney, созданный в формате живого действия. История рассказывает о маленькой гавайской девочке по имени Лило, которая находит необычного питомца, который оказывается инопланетным существом, сбежавшим из космической лаборатории. Несмотря на его разрушительный характер, между ними возникает настоящая дружба. Вместе они преодолевают множество испытаний и учатся, что семья – это не всегда про кровные узы, но всегда про любовь и доверие. В фильме сохранены любимые элементы оригинала, при этом добавлены современные визуальные эффекты и расширенные сюжетные линии.