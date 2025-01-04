Как правильно подготовить себя к работе после длительных праздников

У новогодних праздников есть один недостаток – они заканчиваются. Кажется, только вчера вы доставали очередную порцию салата из холодильника и переключали сериалы, а уже завтра пора возвращаться к работе. Как безболезненно для организма вернуться к трудовым будням – в материале Zakon.kz.

Не ставьте перед собой сверхзадачи

Чтобы не "надорваться" в первый посленовогодний рабочий день, психологи рекомендуют погружаться в работу не сразу. Стоит начать с небольших задач и постепенно увеличивать нагрузку. Это поможет вам избежать переутомления и стресса.



"Позвольте себе плавный переход к рабочим будням. Стоит понимать, что после такого энергозатратного праздника, как Новый год, ваша мотивация к работе будет снижена. И это нормально. Поэтому не ставьте перед собой суперсложные задачи. Начинайте свою работу с небольших дел. Не нужно браться за все и сразу. Расставьте приоритеты", – порекомендовал гештальт-терапевт Артур Жумашев.

Важно заново настроить режим сна. После праздников довольно сложно вновь привыкнуть вставать по будильнику и с утра бежать по делам. Однако эксперт советует с первых же рабочих дней постараться ложиться спать пораньше и просыпаться утром в одно и то же время.



Придумайте ритуал завершения праздника

Очень важно дать понять организму, что праздник закончился. В этом вам помогут определенные ритуалы. Например, пообещайте себе приятные встречи на работе, дополнительный перерыв, какую-то "вкусняшку" или массаж после тяжелого дня. Это поможет наладить контакт с самим собой и выйти на работу с большим ресурсом.



"Сделайте ритуал завершения праздника. К примеру, начните убирать елку. Подведите итоги года, сделайте план на ближайшее время. Подумайте, чего вы хотели бы добиться в будущем году. Перед тем как выйти на работу, свяжитесь со своими коллегами, спросите, как у них дела и как они отметили праздник. Это поможет вам настроиться на рабочий лад", – рассказал Артур Жумашев.

Помните о правильном питании

Для многих новогодние праздники – это возможность позволить себе лишнего в еде. Если это про вас, то подумайте, как отойти от ставшего привычным за несколько дней праздничного рациона.

В первые рабочие дни в январе неплохо было бы взять с собой на работу обед из дома. Уделите особое внимание свежим овощам, а утром вместо крепкого кофе выпейте зеленый чай или натуральный питьевой йогурт. Специалисты также советуют запастись правильными перекусами, которые помогут быстро вернуться в рабочий ритм и с первых дней начать решать сложные задачи.

Найдите мотивацию

Еще один прием, благодаря которому вы с удовольствием придете на работу после долгих выходных, – это найти вещь, которой хотелось бы похвастаться. Вспомните, как хотелось вернуться поскорее в школу после каникул в новой подаренной Дед Морозом рубашке или с рюкзаком. С годами ничего не изменилось. Вам будет приятно надеть новую одежду или украшения. Используйте только что подаренные духи и захватите новогодний ежедневник. Кстати, новыми могут быть не только вещи, но и эмоции. Перед выходом на работу запаситесь новостями и интересными историями, которыми вы поделитесь со своими коллегами.

Думайте о работе еще во время отдыха

Совет на будущее. Чтобы уберечь свой организм и душевное здоровье, разбейте длинные каникулы на несколько этапов, постепенно приводя себя в норму. Условно, до 3-го числа идет первый, самый ударный в отношении нагрузок на системы организма период, после него можно уже начинать постепенно приводить себя в форму: питаться умереннее, больше времени проводить на свежем воздухе и высыпаться. Тогда на работу удастся вернуться отдохнувшим и полным сил.