Густой дым и сильный ветер: казахстанцы рассказали о ситуации в Лос-Анджелесе

Лесной пожар начался в округе Лос-Анджелес утром 7 января. Общая площадь возгорания на данный момент превысила 10 тыс. га и продолжает увеличиваться.

Очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, частном секторе Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс.

Спасатели предполагают, что пожар был вызван засухой, а сильные ветра способствовали его быстрому распространению. Площадь пожаров составляет более 117 квадратных километров.

Площадь самого сильного возгорания в районе Пасифик-Палисейдс уже превышает 60 квадратных километров. Там полностью сгорело более чем 1 тыс. строений.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl