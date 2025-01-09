Густой дым и сильный ветер: казахстанцы рассказали о ситуации в Лос-Анджелесе

В Калифорнии продолжает бушевать сильнейший пожар. Полностью сгорело около двух тысяч строений и погибли пять человек. О том, какая ситуация в зоне стихийного бедствия сейчас и какие знаменитости Голливуда лишились своих домов – в материале Zakon.kz.

Лесной пожар начался в округе Лос-Анджелес утром 7 января. Общая площадь возгорания на данный момент превысила 10 тыс. га и продолжает увеличиваться.

Очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, частном секторе Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс.

Спасатели предполагают, что пожар был вызван засухой, а сильные ветра способствовали его быстрому распространению. Площадь пожаров составляет более 117 квадратных километров.

Площадь самого сильного возгорания в районе Пасифик-Палисейдс уже превышает 60 квадратных километров. Там полностью сгорело более чем 1 тыс. строений.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

С огнем борются около 7500 спасателей при поддержке пожарной авиации. Также в ликвидации множества возгораний принимают участие 400 заключенных из ближайших исправительных колоний, которые имеют специальную подготовку.

Однако из-за сильного ветра локализовать возгорание пока не удается. В какой-то момент ветер ослабел и прибывшие на место спасатели со всей Калифорнии хотели сменить своих коллег, но ветер вновь поднялся с еще большей силой и сорвал ротацию пожарных. Им пришлось остаться и продолжить борьбу с огнем.

Фото: Facebook/Los Angeles Fire Department Foundation

Жители Лос-Анджелеса отмечают, что в городе качество воздуха значительно ухудшилось. Над многими районами мегаполиса клубится густой дым. Казахстанцы, живущие в этом штате, рассказывают, что пламя видно даже издалека.

"Я был на работе, когда начались эти события. Когда выехал на трассу, увидел дым. Он как стена стоит на окраине города. Его видно издалека", – рассказал казахстанец Берик Бакытбай.





На данный момент с окраин Лос-Анджелеса эвакуировали свыше 130 тыс. человек. Срочно покинуть свои особняки пришлось голливудским звездам, а именно Бену Аффлеку, Тому Хэнксу, Адаму Сэндлеру, Гвинет Пэлтроу и Стивену Спилбергу.



Добрался огонь и до Голливудских холмов. В зоне поражения оказались дома актеров Кэри Элвеса и Мэнди Мур. Из-за возгорания сильно пострадал бывший дом актера Леонардо Ди Каприо. Рядом находится недвижимость певицы Рианны и баскетболиста Леброна Джеймса.

Также сообщается, что в районе, охваченном огнем, находятся дома Майло Вентимильи, Линды Карделлини, Мэри Макдоннелл, Майлза Теллера, Дженнифер Лав Хьюитт, доктора Дре и Тайры Бэнкс.



When our family moved to Los Angeles 2 decades ago it was heaven on earth. Sure, the occasional earthquakes and late summer wild fires, but the rest of the year it’s the closest to Mediterranean or Middle Eastern heaven you can imagine.



My new home is burning down.

And no,… pic.twitter.com/Jl5vl8mQJk — Gazelle غزاله شارمهد (@GazelleSharmahd) January 9, 2025

Кто точно уже лишился своего особняка, так это актер Марк Хэмилл и певица и светская львица Пэрис Хилтон. Огонь уничтожил дома актеров Энтони Хопкинса и Юджина Леви.

В связи со сложной ситуацией в Калифорнии президент США Джо Байден отменил свой официальный визит в Италию и объявил в штате режим масштабного бедствия.

"В соответствии с распоряжением президента федеральное финансирование предоставляется пострадавшим жителям округа Лос-Анджелес. Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, льготные кредиты на покрытие убытков в случае с незастрахованным имуществом и другие программы, призванные помочь людям и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", – говорится в сообщении Белого дома.

По предварительным оценкам, огонь уничтожил более двух тысяч строений, включая жилые дома и коммерческие здания.

По данным правоохранительных органов, трех человек арестовали за мародерство.

Предварительный ущерб от разбушевавшейся стихии оценивается в 57 млрд долларов.