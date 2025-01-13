Переборщил с БАДами: история жителя Жетысуской области, который весил больше 300 кг

38-летний Шухрат Бакиев из города Жаркента Жетысуской области за год сбросил 150 кг. Ранее он весил вдвое больше. Zakon.kz поделится историей, как молодой человек набрал критическую массу и что ему помогло взять себя в руки.

У Шухрата Бакиева до 27 лет была самая обычная жизнь: работа, тренировки, отдых с друзьями. Но потом он задумался о том, что худощавый и решил пропить биологические активные добавки, чтобы набрать массу. После них пошли протеины, китайские таблетки. Они воздействовали на организм словно дрожжи: парень растолстел.

"Ходил в тренажерный зал, занимался спортом, качался. Хотел спортивное телосложение. Стал пить БАДы. Но из-за незнания – переборщил. Я работал дальнобойщиком, это тоже повлияло, потому что недостаточно уделял внимания здоровью: постоянно за рулем, часто сидел, мало спал, много уставал, жил перекусами". Шухрат Бакиев

Фото: из личного архива Шухрата Бакиева

Из-за лишнего веса Шухрат Бакиев участвовал в марафонах, пил таблетки для похудения. Но закон подлости: 20 кг сбрасывал, чуть позже моментально набирал 40 кг. И так кругами.

"Довел себя до того, что, когда встал на весы, они запикали, дав поняв, что больше они не могут взвесить. Это были электронные весы, и они максимум 300 кг показывали. Когда я увидел свой вес, то был в шоке. Я не думал, что до такой степени запущу себя. У меня ноги оттекали, воспаление было, трофические язвы появились и другие проблемы. Я побежал к врачам, они разводили руками, что все "болячки" из-за лишнего веса. А, как говорится, волшебной таблетки для похудения не существует". Шухрат Бакиев

Фото: из личного архива Шухрата Бакиева

С грустью молодой человек наблюдал, что одни показывали на него пальцем, а другие совсем не скрывали насмешек. Но сколько бы ни старался: спорт, диеты, марафоны – ничего уже не помогало.

"В 2021 году промелькнул шанс в Астане откачать жир. Из-за отчаяния я был готов даже лечь под нож. Но здоровье не позволило, и мне отказали в операции. Тогда у меня пропал интерес скидывать лишний вес. Я оказался в безвыходном положении. Думал, что все, на этом жизнь закончилась. Стал заедать свой стресс, сорвался и набрал еще больше". Шухрат Бакиев

Позже молодой человек, находясь за рулем, попал в аварию.

"Даже с гигантским весом я умудрился вылететь из машины через лобовое стекло. Был в тяжелом состоянии. Рука и нога травмировались. В это время как раз болела мама, поэтому мне было вдвойне тяжело. Дома восстанавливался. Но самое главное – от меня не отвернулись друзья. Они всегда были рядом, во всем поддерживали: поднимали, возили по нужным местам, одежду больших размеров приносили и даже финансово не отказывали. Это помогло мне не опустить руки, хотя почти пять лет я уже нигде не работаю. Жил с мамой и братишкой, еще у меня есть родная сестра". Шухрат Бакиев

Как раз сестра в прошлом году пришла к Шухрату Бакиеву и рассказала о проекте JanaMen в Астане, на котором толстячки-участники занимаются трансформацией.

"Я несколько раз писал руководителю проекта Айтыму Жакупову. Наблюдал за результатами участников, и у меня было желание попасть к ним. Попросил друга в Астане сходить в зал, найти Айтыма Жакупова и рассказать обо мне. Он выполнил мою просьбу и оставил мои данные. Айтым Жакупов через видео позвонил мне, рассказал о себе. Сказал, что на все готов, даже могу взамен хоть полы мыть, главное скинуть вес". Шухрат Бакиев

Фото: из личного архива Шухрата Бакиева

Однако сразу мужчину на проект не взяли, ему велели самостоятельно скинуть вес. Тогда он каждый день питался только куриным бульоном и за 14 дней скинул 28 кг. Снял результаты и отправил Айтыму Жакупову.

"На следующий день он позвал меня. Я так обрадовался, сразу маме позвонил, сказал, что еду в Астану. Обещал показать результаты". Шухрат Бакиев

Несмотря на усиленные тренировки и заметный результат, надолго Шухрата не хватило: у него случился приступ, и ему потребовалась помощь врачей.

"Оказалось, у меня панкреатит. Врачи сказали, что мне нужна диета, покой и не нагружать организм. Это было самое сложное. Я испугался, думал меня отправят домой. Но Айтым Жакупов заявил: "Мы сделаем все возможное". Эта поддержка и вера в меня мотивировали. Мне одновременно приятно и больно было". Шухрат Бакиев

Фото: из личного архива Шухрата Бакиева

Действенная формула красивого телосложения давно всем известна: правильное питание, физическая активность и здоровый сон. Но, как считает собеседник, похудеть ему помог именно Айтым Жакупов, который является наставником, психологом, другом и даже порой отцом.

"Я потерял отца 11 лет назад и сейчас Айтым мне его заменяет своими советами, поддержкой, тем, что рядом. Я даже говорю, что мама подарила мне жизнь, а он дал возможность полюбить ее. Потому что благодаря его мотивации я стал видеть добро вокруг себя. Я поставил себе цель: полностью выполнять все требования тренера, поэтому такой результат – 150 кг. При том, что я три месяца не посещал зал из-за операции. Для тех, кто хочет похудеть, советую правильно питаться. Мы едим все, но в меру, не переедаем. Конечно, жирное, фастфуд, газировка запрещены". Шухрат Бакиев

Лучшее с Шухратом Бакиевым произошло совсем недавно: впервые за полгода мама увидела его и не сдержала слез счастья.

"Маму полгода не видел. На Новый год Айтым Жакупов сделал сюрприз, купил нашим близким билеты в Астану и пригласил их к нам. Не передать словами, какие эмоции мы пережили. Мама говорит, что понимает, насколько мне тяжело, но хочет, чтобы я шел до конца. Я успокоил ее, что еще так никогда не был счастлив и намерен продолжать усиленно работать над собой". Шухрат Бакиев

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Участник проекта отмечает, что ощущает, как меняется не только внешне, но и внутренне: будто с лишним весом уходят его сомнения, тревоги и комплексы. Он намерен продолжить спортивную карьеру, реализовать себя как тренер и помогать людям правильно бороться с лишними килограммами.