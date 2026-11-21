В Шотландии 11-летний школьник поймал с берега гигантского ската весом почти 100 кг. Трофей стал одним из крупнейших в истории детской рыбалки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, Эван Грант вытянул рыбу на первом забросе с новой удочкой в городе Обан. Мальчик рыбачил вместе с отцом Стивом и гидом Майклом Ханной, когда на приманку из кальмара клюнул морской гигант и смотал около 137 метров лески.

Юному рыбаку пришлось бороться с добычей больше часа, чтобы вытащить ее на берег.

"Размеры плоского ската составили примерно 1,93 на 1,68 метра, а его примерный вес оценили в 214 фунтов (около 97 кг). Официальный британский рекорд для ската, выловленного с берега, держится уже 32 года и составляет около 76,8 кг", – говорится в сообщении.

Отдельного детского рекорда по стране нет, но улов школьника из Элгина считают выдающимся.

"Малыш уперся и не сдался в борьбе... Это отличное достижение для такого юного возраста", – отметил гид Майкл Ханна.

Отец мальчика рассказал, что после 40 минут ожидания катушка буквально затрещала от рывка. После фотосессии трофей отпустили обратно в воду, а у уставшего Эвана от напряжения заныли руки.

Ранее в городе Колобжег (Польша) на побережье Балтийского моря рыбак выловил из воды кусок янтаря весом около 150 граммов.