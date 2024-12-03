Битва с килограммами: проектом по похудению тяжеловесов в Астане заинтересовались за рубежом

Правительства Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана лично обратились к тренеру из Астаны Айтыму Жакупову с просьбой реализовать его авторский проект по снижению веса с их жителями-толстяками. Zakon.kz расскажет, как из года в год сезоны Janamen становятся все более интригующими.

В прошлом году мы писали, как супертяжеловесы Астаны объединились в команду, чтобы победить свою лень и похудеть.

А в этом им помогает незаурядный тренер Айтым Жакупов. Его проект Janamen напоминает многосерийный сериал, за которым в соцсетях с замиранием и любопытством следит теперь уже не только наша страна.

"Первый сезон проекта Janamen проходил в Казахстане, второй – мы организовали в Москве. У нас запущен третий сезон, он посвящен полностью нашей стране. Забегу наперед, в планах в 2025 году провести Janamen в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. Нам поступил запрос от руководства этих государств с просьбой трансформировать их жителей". Айтым Жакупов

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Айтым Жакупов пояснил, как будет реализован казахстанский проект за рубежом.

"Мы заранее объявим о сезоне, поедем на место, отберем 30-40 тяжеловесов. В течение двух-трех недель у нас будут проходить спортивные сборы. В период этого времени мы проверим здоровье участников, начнем тренировки и посмотрим, насколько они готовы к битве самим с собой. По результатам отсеем половину, оставив только самых замотивированных, имеющих желание похудеть, стать красивее и здоровее. Минимум полгода они будут жить на базе в Астане. В целом время реабилитации занимает от четырех месяцев до одного года, в зависимости от возраста и весовой категории человека". Айтым Жакупов

Оказалось, что только в третьем сезоне изъявили желание испытать судьбу 1200 казахстанцев.

Но отбор был слишком жестким, выбраны лишь 10 самых сложных судеб и критичных ситуаций от 200 до 300 кг.

"Мы берем в проект тех, которые самостоятельно уже не справятся. Попутно с гигантским весом у ребят много различных болезней. За них даже врачи не берутся, потому что это огромные риски". Айтым Жакупов

В настоящее время у Айтыма Жакупова 20 подопечных. 10 из них продолжают участие со второго сезона, столько же новеньких рискнули попытать удачу.

"Кроме того, во втором сезоне у нас было 10 выпускников, все они успешно его завершили: стали тренерами, марафонцами. То есть полностью сумели себя реализовать и каждый сейчас занимается дальнейшим своим развитием". Айтым Жакупов

В настоящее время лучший результат у Игоря, он участник из Риги, Латвия. Ему удалось избавиться от 150 лишних килограммов. Впечатляющее достижение и у Шухрата из поселка Жаркент Алматинской области, он победил 140 кг.

"В январе Шухрату будет проведена операция по подтяжке кожи. Есть еще один участник из Дагестана, его зовут Абдулла (-90 кг), он также сразу после Шухрата ложится на операцию по подтяжке кожи. Исмаил из российского Грозного уже прошел все хирургические вмешательства, реабилитацию по снижению веса и восстановился. Сейчас он является старшим тренером в нашей команде". Айтым Жакупов

Астанчанин признался, почему работает исключительно с мужским полом.

"У нас в проекте была одна единственная девушка, она, к сожалению, ушла с результатом -50 кг. Ее пригласили в компанию по снижению веса, но и там она долго не продержалась. На данный момент я веду только мужчин. Так как у нас все под тотальным контролем: проживание, питание, врачи, психологи. Этот проект полностью социальный и бесплатный, все участники ни за что не платят. Чтобы проводить такой женский проект, нужно создавать отдельную базу. Потому что я девушек не могу заселить вместе с мужчинами. Есть планы заняться представительницами женского пола, но не сейчас". Айтым Жакупов

Тренер отметил, что причина столь гигантского веса в первую очередь кроется в психологическом состоянии человека.

"Говоря о таком тревожном весе, мы должны понимать, что физическое телосложение напрямую связано с психологическим состоянием. В тот или иной промежуток жизни у человека случилась критичная ситуация, с которой он самостоятельно не справился. Мы видим, что проблема лишнего веса затрагивает детей и подростков. Как я ранее сказал, это происходит из-за проблем в отношениях, чаще с родителями. Поэтому я бы хотел, чтобы взрослые обратили на это внимание и помогли им". Айтым Жакупов

Собеседник признается, что не знает усталости, несмотря на то, что его работа достаточно энергозатратная. Ему приходится быть тренером, психологом, другом, мотиватором в одном лице.

"Мне кажется, никого не интересует, устал я или нет. Потому что кто-то должен это делать. Это непросто, как многие называют, какое-то шоу или программа, а реальные люди с очень тяжелыми судьбами. От лишнего веса страдает не только сам человек, но и его окружение. Самое главное – это мамы. Люди, которые любят нас просто так, они готовы идти до конца с верой и правдой. И я хочу поддержать мам таких людей. Наша задача – совместными усилиями облегчить им ношу, а также не забывать про главные человеческие качества, такие как любовь, взаимопонимание и поддержка". Айтым Жакупов

Житель Астаны просит помнить, что спорт, правильное питание и опытный наставник – лучший метод борьбы с лишним весом.

Предрассудки – люди засмеют, у меня не получится, нет времени, условий, средств тренироваться – пустые отговорки, которые могут усугубить нешуточную ситуацию.

Поэтому нужно найти в себе силы взяться за свое тело и начать посещать тренажерный зал. А там – это превратится в любимое дело и результат будет не только налицо, но и на фигуру.