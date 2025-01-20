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Общество

Астанчане возмутились высокой ценой на картофель: что ответил акимат

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 19:00 Фото: Zakon.kz
В Казнете астанчане пожаловались на высокую стоимость картофеля, которая достигла в одном из супермаркетов 433 тенге за килограмм, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате заверили, что в Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. Дефицита этого продукта нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются.

"АО "СПК "Astana" заключило контракты на поставку более 7 тыс. тонн картофеля, что позволяет удерживать фиксированные цены на продукт в ряде торговых точек. Стоимость картофеля варьируется от 185 до 250 тенге за килограмм", – говорится в сообщении.

Законтрактованные объемы распределены между несколькими поставщиками:

  • ТОО "Magnum Cash&Carry" – 4160 тонн;
  • ТОО "КазПромАгро" (Павлодарская область) – 2240 тонн;
  • КХ "Нурбек" (Туркестанская область) – 680 тонн.

Отмечается, что картофель из этих партий доступен в торговых сетях города, включая "Магнум", "Вкусмарт", "Аян", "Анвар", "Фермаг", а также на рынках "Сауран", "Шапагат" и других.

"Дополнительно АО "СПК "Astana" продолжает работу по заключению новых контрактов на поставку еще более 7 тыс. тонн картофеля. Уже определены поставщики из Туркестанской, Павлодарской и Алматинской областей. Особое внимание уделяется формированию запаса картофеля в сети Magnum по фиксированной цене – 185 тенге за килограмм", – рассказали в акимате.

Вместе с тем, как заверили в столичной администрации, региональная комиссия проводит мониторинг и постоянные проверки по необоснованному повышению цен на социально значимые продовольственные товары.

Ранее аналитики подсчитали, насколько выросли цены на некоторые продукты в январе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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