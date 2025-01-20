Астанчане возмутились высокой ценой на картофель: что ответил акимат

В Казнете астанчане пожаловались на высокую стоимость картофеля, которая достигла в одном из супермаркетов 433 тенге за килограмм, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате заверили, что в Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. Дефицита этого продукта нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются.

"АО "СПК "Astana" заключило контракты на поставку более 7 тыс. тонн картофеля, что позволяет удерживать фиксированные цены на продукт в ряде торговых точек. Стоимость картофеля варьируется от 185 до 250 тенге за килограмм", – говорится в сообщении.

Законтрактованные объемы распределены между несколькими поставщиками:

ТОО "Magnum Cash&Carry" – 4160 тонн;

ТОО "КазПромАгро" (Павлодарская область) – 2240 тонн;

КХ "Нурбек" (Туркестанская область) – 680 тонн.

Отмечается, что картофель из этих партий доступен в торговых сетях города, включая "Магнум", "Вкусмарт", "Аян", "Анвар", "Фермаг", а также на рынках "Сауран", "Шапагат" и других.

"Дополнительно АО "СПК "Astana" продолжает работу по заключению новых контрактов на поставку еще более 7 тыс. тонн картофеля. Уже определены поставщики из Туркестанской, Павлодарской и Алматинской областей. Особое внимание уделяется формированию запаса картофеля в сети Magnum по фиксированной цене – 185 тенге за килограмм", – рассказали в акимате.

Вместе с тем, как заверили в столичной администрации, региональная комиссия проводит мониторинг и постоянные проверки по необоснованному повышению цен на социально значимые продовольственные товары.

Ранее аналитики подсчитали, насколько выросли цены на некоторые продукты в январе.

