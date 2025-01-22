В Минобороны прокомментировали риск военных конфликтов для Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов 22 января 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал выводы Всемирного экономического форума (WEF) о том, что у Казахстана существуют высокие риски вооруженных конфликтов в ближайшие два года, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Спикер подчеркнул, что Всемирный экономический форум волен говорить и давать оценки.
"Они вольны говорить и давать оценки сами. Мы сейчас это мнение не разделяем. У нас есть своя точка зрения в этом вопросе", – дополнил он.
Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин дополнил, что Казахстан постоянно находится в боевой готовности и совершенствует обороноспособность страны.
В ежегодном докладе Global Risk Report, опубликованном Всемирным экономическим форумом (WEF), Казахстан оказался в числе 12 стран (Армения, Колумбия, Кот-Д Ивуар, Ирак, Израиль, Латвия, Румыния, Польша) с высоким риском вооруженных конфликтов в ближайшие два года.
Позже Центр военно-стратегических исследований РК опроверг выводы Всемирного экономического форума (WEF).
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