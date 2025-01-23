Снова здорово: как уберечь ребенка от простуд зимой
Вообще для профилактики простудных заболеваний у детей в сезон ОРВИ и гриппа важно учесть сразу несколько моментов, первый из которых – укрепление иммунитета.
А крепнет естественный "щит" растущего организма, когда:
- Питание сбалансировано. Рацион ребенка должен быть богат витаминами и минералами, особенно железом (ищите его в морепродуктах, субпродуктах, красном мясе, шпинате, брокколи, бобовых, темном шоколаде), витамином С (ягоды шиповника, красная и черная смородина, облепиха, киви, цитрусовые, персик, цветная капуста), витамином D (рыбий жир и жирная рыба, печень трески, яичный желток, козье молоко, сливочное масло, твердые сыры). В целом, важно понимать, что красное мясо, фрукты, овощи, рыба, яйца и молочные продукты – обязательные позиции в меню чада. Исключение составляют лишь случаи индивидуальной непереносимости тех или иных наименований.
- Часов сна достаточно для восстановления.
- Физическая активность регулярна. Прогулки на свежем воздухе, игры на улице, спорт помогают поддерживать иммунитет. По словам специалистов, кровиночка болеет не от холода, а из-за вирусов и бактерий, посему не стоит исключать променады даже зимой.
"Вдобавок детям обязательно раз в полугодие нужно сдавать анализы, проходить чекапы по состоянию здоровья. Мы должны отслеживать дефицитные состояния у детей, к примеру, железодефицитную анемию, недостаточность витаминов", – объяснила педиатр Назерке Мукатаева.
Неменьшее значение имеет своевременная вакцинация:
- против гриппа – советуют ежегодно, особенно для детей младшего возраста и тех, кто посещает "садики", школы, кружки и секции;
- против пневмококка, гемофильной палочки: может помочь предотвратить серьезные осложнения ОРВИ, такие как пневмония, отиты, энцефалиты.
Вместе с тем одним из самых эффективных способов предотвращения распространения вирусов остается регулярное мытье рук с мылом. Как знать, может, "умывальников начальник и мочалок командир" ругал маленького грязнулю, у которого "такие руки, что сбежали даже брюки", руководствуясь не только эстетическими соображениями? Недаром же с ним абсолютно солидарны врачи.
Впрочем, важен и порядок, "погода в доме". Особенно когда за окном царствует стужа. Так, температуру в квартире лучше поддерживать на уровне +18+22°С, а влажность – на уровне 50-60%, дабы не пересушивать слизистые оболочки дыхательных путей. Не забывайте своевременно проветривать жилые помещения, ведь свежий воздух способствует снижению концентрации вирусов и бактерий.
Ограничьте социальные контакты наследников во время "вспышек" заразы: игнорируйте массовые мероприятия, минимизируйте общение с больными.
С младых ногтей приучайте одеваться по погоде, дабы избежать как переохлаждения, так и перегревания, а также постепенно закаляться. Рекомендации по грамотному закаливанию – здесь.
"Могу сказать, что сейчас активность вирусов идет на спад. Детки приходят с энтеровирусом, ветряной оспой. ОРВИ, гриппа и других сезонных вирусных состояний стало меньше. Тем не менее, если заметили у ребенка повышение температуры, слабость, обильные выделения из носа, откажитесь от похода в школу, детский сад и проконсультируйтесь с доктором", – говорит Назерке Мукатаева.
По ее словам, при соблюдении данных выше рекомендаций дите будет легче переносить заболевания, либо вовсе болеть куда реже.