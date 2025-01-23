Снова здорово: как уберечь ребенка от простуд зимой

Для мам и пап не секрет, что в холодный сезон отпрыски хворают особенно часто: "три дня в детском саду – две недели на больничном". Такой "график" не может не отражаться на успехах и самого малыша, и его вынужденных "прогуливать" работу родителей. Zakon.kz побеседовал с педиатром.

Вообще для профилактики простудных заболеваний у детей в сезон ОРВИ и гриппа важно учесть сразу несколько моментов, первый из которых – укрепление иммунитета.

А крепнет естественный "щит" растущего организма, когда:

Питание сбалансировано. Рацион ребенка должен быть богат витаминами и минералами, особенно железом (ищите его в морепродуктах, субпродуктах, красном мясе, шпинате, брокколи, бобовых, темном шоколаде), витамином С (ягоды шиповника, красная и черная смородина, облепиха, киви, цитрусовые, персик, цветная капуста), витамином D (рыбий жир и жирная рыба, печень трески, яичный желток, козье молоко, сливочное масло, твердые сыры). В целом, важно понимать, что красное мясо, фрукты, овощи, рыба, яйца и молочные продукты – обязательные позиции в меню чада. Исключение составляют лишь случаи индивидуальной непереносимости тех или иных наименований. Часов сна достаточно для восстановления. Физическая активность регулярна. Прогулки на свежем воздухе, игры на улице, спорт помогают поддерживать иммунитет. По словам специалистов, кровиночка болеет не от холода, а из-за вирусов и бактерий, посему не стоит исключать променады даже зимой .

"Вдобавок детям обязательно раз в полугодие нужно сдавать анализы, проходить чекапы по состоянию здоровья. Мы должны отслеживать дефицитные состояния у детей, к примеру, железодефицитную анемию, недостаточность витаминов", – объяснила педиатр Назерке Мукатаева.

Неменьшее значение имеет своевременная вакцинация:

против гриппа – советуют ежегодно, особенно для детей младшего возраста и тех, кто посещает "садики", школы, кружки и секции;

против пневмококка, гемофильной палочки: может помочь предотвратить серьезные осложнения ОРВИ, такие как пневмония, отиты, энцефалиты.

Вместе с тем одним из самых эффективных способов предотвращения распространения вирусов остается регулярное мытье рук с мылом. Как знать, может, "умывальников начальник и мочалок командир" ругал маленького грязнулю, у которого "такие руки, что сбежали даже брюки", руководствуясь не только эстетическими соображениями? Недаром же с ним абсолютно солидарны врачи.

Впрочем, важен и порядок, "погода в доме". Особенно когда за окном царствует стужа. Так, температуру в квартире лучше поддерживать на уровне +18+22°С, а влажность – на уровне 50-60%, дабы не пересушивать слизистые оболочки дыхательных путей. Не забывайте своевременно проветривать жилые помещения, ведь свежий воздух способствует снижению концентрации вирусов и бактерий.

Ограничьте социальные контакты наследников во время "вспышек" заразы: игнорируйте массовые мероприятия, минимизируйте общение с больными.

С младых ногтей приучайте одеваться по погоде, дабы избежать как переохлаждения, так и перегревания, а также постепенно закаляться. Рекомендации по грамотному закаливанию – здесь.

"Могу сказать, что сейчас активность вирусов идет на спад. Детки приходят с энтеровирусом, ветряной оспой. ОРВИ, гриппа и других сезонных вирусных состояний стало меньше. Тем не менее, если заметили у ребенка повышение температуры, слабость, обильные выделения из носа, откажитесь от похода в школу, детский сад и проконсультируйтесь с доктором", – говорит Назерке Мукатаева.

По ее словам, при соблюдении данных выше рекомендаций дите будет легче переносить заболевания, либо вовсе болеть куда реже.