"Били и унижали": алматинка заявила об издевательствах над особенным ребенком
Поводом для скандала стало видео, которое работники дошкольного учреждения по привычке отправили матери из закрытого чата. На кадрах видно, как воспитатель грубо обращается с воспитанником и позволяет себе крики в его адрес.
По словам автора публикации в Threads под ником ovcharova.ga, сотрудники детсада, судя по всему, случайно прислали этот фрагмент, забыв его вырезать.
Женщина отметила, что ее сын – особенный ребенок, который не разговаривает и не может пожаловаться дома.
"Место, которому мы доверяли своего ребенка, стало местом, где, судя по видеозаписи, его обижали, били, оскорбляли и унижали. Он не может прийти домой и рассказать маме, что с ним сделали. Он не может словами попросить о помощи или защитить себя. Именно поэтому мы доверяем своих детей специалистам. Но кто защитит ребенка, если взрослый, которому доверили его безопасность, сам причиняет ему боль?" – написала возмущенная мать.
Она уточнила, что речь идет о филиале сети частных детских садов, расположенном на улице Торайгырова.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту уже начато расследование.
"Сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района изучаются видеоматериалы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также действия специалиста и руководства коррекционного центра", – рассказали Zakon.kz 10 ноября 2026 года в полиции.
В ведомстве также добавили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
Ранее полиция Астаны начала расследование уголовного дела после скандального инцидента в частном детском саду "София 3". Там один из воспитанников несколько раз ударил другого ребенка по лицу металлическим стулом.