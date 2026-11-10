"Били и унижали": алматинка заявила об издевательствах над особенным ребенком

В Алматы разгорелся скандал вокруг частного коррекционного детского сада. Мать особенного ребенка заявила, что сотрудники учреждения жестоко обращались с ее сыном, а доказательством стала видеозапись, случайно отправленная родителям, сообщает Zakon.kz.

Поводом для скандала стало видео, которое работники дошкольного учреждения по привычке отправили матери из закрытого чата. На кадрах видно, как воспитатель грубо обращается с воспитанником и позволяет себе крики в его адрес.

По словам автора публикации в Threads под ником ovcharova.ga, сотрудники детсада, судя по всему, случайно прислали этот фрагмент, забыв его вырезать.

Женщина отметила, что ее сын – особенный ребенок, который не разговаривает и не может пожаловаться дома.

"Место, которому мы доверяли своего ребенка, стало местом, где, судя по видеозаписи, его обижали, били, оскорбляли и унижали. Он не может прийти домой и рассказать маме, что с ним сделали. Он не может словами попросить о помощи или защитить себя. Именно поэтому мы доверяем своих детей специалистам. Но кто защитит ребенка, если взрослый, которому доверили его безопасность, сам причиняет ему боль?" – написала возмущенная мать.

Она уточнила, что речь идет о филиале сети частных детских садов, расположенном на улице Торайгырова.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту уже начато расследование.

"Сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района изучаются видеоматериалы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также действия специалиста и руководства коррекционного центра", – рассказали Zakon.kz 10 ноября 2026 года в полиции.

В ведомстве также добавили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Ранее полиция Астаны начала расследование уголовного дела после скандального инцидента в частном детском саду "София 3". Там один из воспитанников несколько раз ударил другого ребенка по лицу металлическим стулом.