Закаливание организма – это хороший способ повысить иммунитет и общую выносливость. Чтобы не нанести вред здоровью, перед процедурой рекомендуется узнать, как правильно закаляться. При этом помнить, что закаливание – это не лечение, а профилактика болезни.

Закаленный человек лучше переносит холодную погоду, жару, сквозняки и другие неблагоприятные факторы. Именно поэтому врачи рекомендуют систематично закаляться и включить это в повседневный распорядок дня. Причем лучший эффект от закаливания наблюдается у тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Как правильно начать закаляться

Во время закаливания нужно соблюдать несколько правил:

Постепенность. Это касается как температуры, так и времени процедур. Системность. Для лучшего эффекта закаливания рекомендуется проводить регулярно. Учет индивидуальных особенностей организма. Нельзя закаляться при воспалениях, простуде, хронических заболеваниях, а также в период менструации и беременности. Многофакторность. Использовать разные виды закаливания: водное, воздушное и солнечное и др.

Обтирание

Первый этап закаливания – это обтирание тела смоченным полотенцем, губкой или просто рукой. Проводить его нужно постепенно, начиная с шеи, рук, ног и туловища. Это занимает ориентировочно пять минут. После обтирания нужно насухо вытереть тело до красноты. Этот метод отлично подходит для закаливания в домашних условиях.

Как правильно закаляться холодной водой

Контрастный душ

Один из простых методов закаливания дома – это контрастный душ. Чтобы организм не получил сильный стресс, его рекомендуется начинать с сентября. Процедура улучшает кровообращение, работу сердца и сосудов. Для получения лучшего эффекта нужно правильно закаляться под душем и соблюдать временные рамки. Снижать температуру воды желательно постепенно. При этом первое время можно стоять под контрастным душем пять-шесть минут. Чередовать горячую и холодную воду предлагается 2-3 раза, затем увеличивать период.

Воздушные ванны

Воздушные ванны лучше принимать на открытом воздухе при температуре 20-22 градуса. При этом методе нужно, чтобы больше воздуха воздействовало на голое тело. Сначала можно принимать воздушные ванны по 10-15 минут, затем увеличивать продолжительность, а если есть возможность, и уменьшать температуру местонахождения. Причем одежда должна позволять циркулировать воздуху по телу, зачастую при воздушных ваннах надевают белье, купальник и хлопковую одежду.

Моржевание

Самым экстремальным и спортивным людям можно закаляться моржеванием. Это не только ныряние в прорубь, но и обтирание, и ходьба по снегу, обливание водой после бани и многое другое. Здесь также есть определенные правила, например, при погружении в прорубь нужно хорошо размяться. Новичкам желательно не погружаться с головой и находиться в воде не более пяти секунд. После купания нужно обтереться сухим полотенцем и отправиться в теплое место, выпить горячий напиток. При таком виде закаливания организм получает большой выброс адреналина, и все внутренние силы мобилизируются. Перед моржеванием рекомендуется обратиться к врачу, потому что здесь есть большие риски простудиться.

Почему полезно закаляться

Укрепляется иммунная система.

Поднимается настроение.

Нормализуется сон.

Повышается работоспособность.

Улучшается кровообращение и работа органов.