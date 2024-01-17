Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как правильно закаляться

Как правильно закаляться Фото: freepik
Закаливание организма – это хороший способ повысить иммунитет и общую выносливость. Чтобы не нанести вред здоровью, перед процедурой рекомендуется узнать, как правильно закаляться. При этом помнить, что закаливание – это не лечение, а профилактика болезни.

Закаленный человек лучше переносит холодную погоду, жару, сквозняки и другие неблагоприятные факторы. Именно поэтому врачи рекомендуют систематично закаляться и включить это в повседневный распорядок дня. Причем лучший эффект от закаливания наблюдается у тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Как правильно начать закаляться

Во время закаливания нужно соблюдать несколько правил:

  1. Постепенность. Это касается как температуры, так и времени процедур.
  2. Системность. Для лучшего эффекта закаливания рекомендуется проводить регулярно.
  3. Учет индивидуальных особенностей организма. Нельзя закаляться при воспалениях, простуде, хронических заболеваниях, а также в период менструации и беременности.
  4. Многофакторность. Использовать разные виды закаливания: водное, воздушное и солнечное и др.

Обтирание

Первый этап закаливания – это обтирание тела смоченным полотенцем, губкой или просто рукой. Проводить его нужно постепенно, начиная с шеи, рук, ног и туловища. Это занимает ориентировочно пять минут. После обтирания нужно насухо вытереть тело до красноты. Этот метод отлично подходит для закаливания в домашних условиях.

Как правильно закаляться холодной водой

Контрастный душ

Один из простых методов закаливания дома – это контрастный душ. Чтобы организм не получил сильный стресс, его рекомендуется начинать с сентября. Процедура улучшает кровообращение, работу сердца и сосудов. Для получения лучшего эффекта нужно правильно закаляться под душем и соблюдать временные рамки. Снижать температуру воды желательно постепенно. При этом первое время можно стоять под контрастным душем пять-шесть минут. Чередовать горячую и холодную воду предлагается 2-3 раза, затем увеличивать период.

Воздушные ванны

Воздушные ванны лучше принимать на открытом воздухе при температуре 20-22 градуса. При этом методе нужно, чтобы больше воздуха воздействовало на голое тело. Сначала можно принимать воздушные ванны по 10-15 минут, затем увеличивать продолжительность, а если есть возможность, и уменьшать температуру местонахождения. Причем одежда должна позволять циркулировать воздуху по телу, зачастую при воздушных ваннах надевают белье, купальник и хлопковую одежду.

Моржевание

Самым экстремальным и спортивным людям можно закаляться моржеванием. Это не только ныряние в прорубь, но и обтирание, и ходьба по снегу, обливание водой после бани и многое другое. Здесь также есть определенные правила, например, при погружении в прорубь нужно хорошо размяться. Новичкам желательно не погружаться с головой и находиться в воде не более пяти секунд. После купания нужно обтереться сухим полотенцем и отправиться в теплое место, выпить горячий напиток. При таком виде закаливания организм получает большой выброс адреналина, и все внутренние силы мобилизируются. Перед моржеванием рекомендуется обратиться к врачу, потому что здесь есть большие риски простудиться.

Почему полезно закаляться

  • Укрепляется иммунная система.
  • Поднимается настроение.
  • Нормализуется сон.
  • Повышается работоспособность.
  • Улучшается кровообращение и работа органов.

Главное при закаливании – постепенность и регулярность. Начинайте с умеренных нагрузок и постепенно увеличивайте интенсивность закаливающих процедур. Учитывайте, что во время закаливания вы должны быть абсолютно здоровы. Закаливание подходит для любых возрастов, но важно проконсультироваться с врачом, чтобы удостовериться, что закаливание подходит именно вам.

Читайте также

Что делать, если обувь в мастерской потеряли
Что делать, если обувь в мастерской потеряли
Неожиданное свойство кофе раскрыли ученые
Неожиданное свойство кофе раскрыли ученые
В чем убийственная опасность снюса
В чем убийственная опасность снюса
Аймира Муксулова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: