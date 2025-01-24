Тросы вместо металлических отбойников: как в Казахстане проходит новый дорожный эксперимент

Бураны и морозы, обрушившиеся на большую часть Казахстана, проверяют на прочность не только людей и технику. В Карагандинской области, на одном из самых заносимых снегом участков автодороги "Екатеринбург – Алматы", в эти дни проходит "боевое крещение" тросового дорожного ограждения.

Тросы установили вместо металлических отбойников, которые в период буранов срабатывают в качестве снегозадержателя. О том, как проходит совместный эксперимент Министерства транспорта и ученых, в материале корреспондента Zakon.kz.

Опытно-экспериментальный участок находится недалеко от Темиртау, его длина составляет 500 м. Предварительно согласовав место проведения эксперимента с МВД, ограждение смонтировали на разделительной полосе и правой (в направлении Караганды) обочине дороги. Научно-техническое сопровождение монтажа выполнили специалисты КаздорНИИ. Они же следят за состоянием тросового ограждения и его "поведением" в разных погодных условиях. И вот что показал последний видеоотчет, снятый в январе 2025 года пресс-службой АО "КаздорНИИ".

Как видно из отчета, тросы не препятствуют движению снега, его просто сдувает ветром. И это отличие особенно заметно в сравнении с аналогичным участком, оборудованным барьерным металлическим ограждением. Вот наглядный пример, опубликованный в паблике Instagram/vk_gazeta.

Это видео снято в период буранов на трассе "Екатеринбург – Алматы". Водитель показывает, как на одном из снегозаносимых участков металлическое ограждение приняло на себя большое количество снега, что значительно затруднило передвижение транспорта.

На этом фото корреспондента Zakon.kz видны металлические ограждения, но после очистки дороги от снега.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева

Тросы на дороге смонтировали в декабре 2024 года. Как сообщили в Министерстве транспорта, данные ограждения успешно прошли промежуточные испытания в период непогоды. Здесь также поделились информацией о том, что теперь планируется установка подобных ограждений на дорогах северных регионов Казахстана.

В целом, научно-техническое сопровождение проекта, осуществляемого в Карагандинской области, рассчитано на два года. Все это время ученые будут вести наблюдения за тем, как ограждения справляются с обеспечением безопасности движения и предотвращением накопления снега во время сильных снегопадов и ветра.

Ведущий научный сотрудник отдела стандартизации КаздорНИИ Есенбек Айдарбеков рассказал корреспонденту Zakon.kz о том, как проводятся испытания.

"В зимний период и вплоть до конца марта необходимо ежедневное наблюдение за изменением температуры и постоянное регулирование натяжения троса в зависимости от температурного режима. В остальное время года регулирование натяжения троса может проводиться ежемесячно или ежеквартально", – пояснил профессор Айдарбеков.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева/Металлическое ограждение на трассе

Результаты наблюдений помогут оценить, целесообразно ли массовое внедрение тросовых ограждений на снегозаносимых участках по всей территории Казахстана. Если эксперимент завершится успешно, в своем финальном отчете ученые будут рекомендовать замену традиционных металлических барьеров на снегозаносимых участках на тросовые ограждения.

К слову, этот тип ограждения успешно используется в США, Японии и Европе, а все благодаря своей эффективности и доступности.