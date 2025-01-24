#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Статьи

Тросы вместо металлических отбойников: как в Казахстане проходит новый дорожный эксперимент

Тросы на трассе: как в Казахстане проходит дорожный эксперимент , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 12:26 Фото предоставлено пресс-службой АО "КаздорНИИ"
Бураны и морозы, обрушившиеся на большую часть Казахстана, проверяют на прочность не только людей и технику. В Карагандинской области, на одном из самых заносимых снегом участков автодороги "Екатеринбург – Алматы", в эти дни проходит "боевое крещение" тросового дорожного ограждения.

Тросы установили вместо металлических отбойников, которые в период буранов срабатывают в качестве снегозадержателя. О том, как проходит совместный эксперимент Министерства транспорта и ученых, в материале корреспондента Zakon.kz.

Опытно-экспериментальный участок находится недалеко от Темиртау, его длина составляет 500 м. Предварительно согласовав место проведения эксперимента с МВД, ограждение смонтировали на разделительной полосе и правой (в направлении Караганды) обочине дороги. Научно-техническое сопровождение монтажа выполнили специалисты КаздорНИИ. Они же следят за состоянием тросового ограждения и его "поведением" в разных погодных условиях. И вот что показал последний видеоотчет, снятый в январе 2025 года пресс-службой АО "КаздорНИИ".

Как видно из отчета, тросы не препятствуют движению снега, его просто сдувает ветром. И это отличие особенно заметно в сравнении с аналогичным участком, оборудованным барьерным металлическим ограждением. Вот наглядный пример, опубликованный в паблике Instagram/vk_gazeta.

Это видео снято в период буранов на трассе "Екатеринбург – Алматы". Водитель показывает, как на одном из снегозаносимых участков металлическое ограждение приняло на себя большое количество снега, что значительно затруднило передвижение транспорта.

На этом фото корреспондента Zakon.kz видны металлические ограждения, но после очистки дороги от снега.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева

Тросы на дороге смонтировали в декабре 2024 года. Как сообщили в Министерстве транспорта, данные ограждения успешно прошли промежуточные испытания в период непогоды. Здесь также поделились информацией о том, что теперь планируется установка подобных ограждений на дорогах северных регионов Казахстана.

В целом, научно-техническое сопровождение проекта, осуществляемого в Карагандинской области, рассчитано на два года. Все это время ученые будут вести наблюдения за тем, как ограждения справляются с обеспечением безопасности движения и предотвращением накопления снега во время сильных снегопадов и ветра.

Ведущий научный сотрудник отдела стандартизации КаздорНИИ Есенбек Айдарбеков рассказал корреспонденту Zakon.kz о том, как проводятся испытания.

"В зимний период и вплоть до конца марта необходимо ежедневное наблюдение за изменением температуры и постоянное регулирование натяжения троса в зависимости от температурного режима. В остальное время года регулирование натяжения троса может проводиться ежемесячно или ежеквартально", – пояснил профессор Айдарбеков.
Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева/Металлическое ограждение на трассе

Результаты наблюдений помогут оценить, целесообразно ли массовое внедрение тросовых ограждений на снегозаносимых участках по всей территории Казахстана. Если эксперимент завершится успешно, в своем финальном отчете ученые будут рекомендовать замену традиционных металлических барьеров на снегозаносимых участках на тросовые ограждения.

К слову, этот тип ограждения успешно используется в США, Японии и Европе, а все благодаря своей эффективности и доступности.

Сандугаш Сарсембаева
Поделиться новостью
Читайте также
Почему в Костанае демонтируют водоразборные колонки, но жители просят их оставить
Статьи
12:00, Сегодня
Почему в Костанае демонтируют водоразборные колонки, но жители просят их оставить
Почему и как погибли 14 человек при тушении лесного пожара в Абайской области: итоги расследования
Статьи
11:41, Сегодня
Почему и как погибли 14 человек при тушении лесного пожара в Абайской области: итоги расследования
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: