Какое место в мире занял Казахстан по производству стали – рейтинг

По данным обновлённой статистики, Казахстан входит в топ-40 мировых производителей нерафинированной стали и активно продолжает наращивать свое производство, сообщает Zakon.kz.

Налаженное производство стали сегодня считается фундаментом для развития тяжелой промышленности, а само сырье – важным конструкционным материалом, используемым в строительной сфере (арматура, балки, швеллера и конструкции для возведения зданий и мостов), автомобильной промышленности, машиностроении, транспортно-логистической отрасли (ж/д рельсы и стальной прокат), нефтегазовой сфере и энергетике.

Кроме того, развитая сталелитейная и металлургическая отрасли, по своей сути, являются ключевым показателем экономической независимости государств, так как с их помощью стабильно пополняется бюджет от налогов, увеличивается количество рабочих мест, не тратится валюта на приобретение металла за рубежом, а излишки производства поставляются на экспорт.

На этом фоне эксперты канадской аналитической онлайн-платформы Visual Capitalist создали инфографику с рейтингом крупнейших производителей нерафинированной стали, на долю которых сегодня приходится свыше 97% всего мирового производства.

Методы производства

Нерафинированная (сырая) сталь, по сути, является сплавом железа с углеродами или другими элементами, полученным на первом этапе сталеплавильного производства из чугуна либо стального лома.

Для его получения сегодня в своем большинстве используется всего две технологии.

Первая – кислородно-конвертерный способ, когда расплавленный чугун заливают в конвертер (вращающаяся печь) и продувают техническим кислородом через специальную трубу, что позволяет окислить примеси и вывести их из сплава.

Вторая – электросталеплавильный способ, когда сырье, в основном стальной лом, плавится в электрических дуговых печах под воздействием мощных электрических разрядов.

Показатели Казахстана

Казахстан, по данным Visual Capitalist, сегодня занимает 32-е место в списке наиболее крупных производителей нерафинированной стали.

За 2025 год наша страна изготовила 4 271 850 тонн сырья (0,2% от всего мирового производства), что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Неплохие темпы производства казахстанская металлургия показывает и в текущем году, поскольку только за период с января по сентябрь производство нерафинированной стали в нашей стране было увеличено на целых 5%.

В списке крупнейших в мире производителей стали Казахстан обходит такие страны, как Аргентина, Швеция (обе изготовили по 4 млн тонн), Объединенные Арабские Эмираты (3,8 млн тонн), Финляндия и Словакия (обе – по 3,7 млн тонн).

Кроме того, наша страна входит в число основных производителей нерафинированной стали и на пространстве стран Содружества. В данном аспекте Казахстан сегодня уступает лишь России, которая в свою очередь является пятой в мире по этому показателю.

Меньшим количеством произведенной стали, чем у казахстанских металлургических предприятий, отмечаются Беларусь (1,8 млн тонн), Узбекистан (1 млн тонн) и Азербайджан (296 188 тонн). При этом в Армении, Кыргызстане и Таджикистане производство нерафинированной стали вообще не налажено.

Мировые лидеры

Первое место по производству стали в мире сегодня занимает Китай. Там только за 2025 год было изготовлено 960,8 млн тонн сырья, что составило 52% от всего мирового производства.

Второе место в мире по этому показателю, согласно данным специалистов вышеуказанной аналитической онлайн-платформы, занимает Индия (164,9 млн тонн – 8,9% от всего мирового производства), а третье – Соединенные Штаты Америки (82 млн тонн – 4,4%).

В первую десятку мировых производителей нерафинированной стали сегодня также входят – Япония (80,7 млн тонн – 4,4%), Россия (67,8 млн тонн – 3,7%), Южная Корея (61,9 млн тонн – 3,3%), Турция (38,1 млн тонн – 2,1%), Германия (34,1 млн тонн – 1,8%), Бразилия (33,3 млн тонн – 1,8%) и Иран (31,8 млн тонн – 1,7%).

Последнее 40-е место в списке крупнейших мировых производителей занимает Оман, где в 2025 году было изготовлено 3 млн тонн стали.