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Как недостаток солнечного света влияет на здоровье, и почему мы имеем неверное представление об авитаминозе

Осень, витамины, солнце, погода, авитаминоз, врачи , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:47 Фото: pexels
Осень уже вовсю вступила в свои права, принеся не только прохладные пасмурные дни, но и всевозможные сезонные "болячки" вкупе с общей апатией. Zakon.kz поинтересовался у врачей, почему так происходит, и как поддержать здоровье в этот непростой период.

Как объяснила заведующая центром первичной медико-санитарной помощи и диагностики КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Шолпан Жанибекова, недостаток солнечного света действительно способен оказывать определенное влияние на состояние человека.

"Дело в том, что солнечный свет играет важную роль в регуляции биологических ритмов организма, поддержании эмоционального состояния и естественном синтезе витамина D, который необходим для здоровья костной и мышечной систем, а также нормального функционирования иммунитета", – рассказала она.

Разумеется, эта проблема становится особенно актуальной в осенне-зимний период: "спасибо" снижению продолжительности дня.

Результат – повышенная утомляемость, снижение работоспособности, нарушение сна и попросту ухудшение настроения.

Впрочем, по словам врача, меры профилактики в данном случае элементарны и не требуют ни непосильных трудов, ни дополнительных вложений.

Она рекомендует:

  • стараться ежедневно гулять на свежем воздухе в светлое время суток;
  • поддерживать физическую активность;
  • соблюдать режим сна и бодрствования;
  • сбалансированно питаться.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:47
Здоровое питание: развенчиваем популярные мифы
"Важно понимать, что солнечный свет необходим организму, однако пребывание на солнце должно быть разумным и безопасным, с учетом необходимости защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Здоровье во многом зависит от наших ежедневных привычек, и даже небольшие изменения в образе жизни могут положительно сказаться на самочувствии", – подчеркнула Шолпан Умирбековна.

И добавила: при наличии показаний следует обратиться к врачу для оценки необходимости обследования на дефицит витамина D.

Зачем специалист? Почему бы просто не поглощать пачками распиаренные БАДы в надежде на чудо оздоровления? "Витаминки" ведь не зря навязывают в аптеках "в довесок" к лекарствам и помещают на красочные рекламные баннеры.

Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно. Во-первых, то, что мы привыкли с важным видом именовать "авитаминозом", им не является вообще.

Запоминаем. Недостаток витамина – гиповитаминоз. Он может ухудшить состояние, да, но смертельной опасности не представляет. Авитаминоз – серьезная, чреватая летальным исходом патология. Когда-то последний реально уносил жизни – люди заболевали цингой, пеллагрой. Однако время шло, питание становилось разнообразнее, уровень медицины повышался – авитаминоз встречаться практически перестал. Что, однако, не мешает фармкомпаниям продолжать культивировать страх перед ним в умах масс, считает кандидат медицинских наук, профессор Рафаиль Кипшакбаев.

Во-вторых, точно установить недостаток в организме способны только результаты анализов. Да и то их назначат, если терапевта или педиатра насторожат симптомы – они специфические и разнятся для каждого витамина.

Обычно назначают:

  • расширенный анализ крови;
  • анализ уровня жиро- и водорастворимых витаминов;
  • гормональные исследования.

Если проблема вызвана внутренними патологиями, понадобится участие врачей другого профиля: диетологов, гастроэнтерологов и т.д.

Хорошим способом профилактики гиповитаминоза Рафаиль Кипшакбаев назвал питание по принципу "гарвардской тарелки": большую ее часть занимают овощи, затем идут белки, цельнозерновые культуры и фрукты. А вот от самовольного приема витаминно-минеральных комплексов призвал отказаться.

"Это может спровоцировать другую болезнь – гипервитаминоз, приводящий к острому расстройству физиологических процессов организма. Гипервитаминоз возможен при злоупотреблении жирорастворимыми витаминами D, A, E и K. Для метаболизма этих витаминов важно, чтобы организм нормально усваивал жиры, так как запасы этой группы витаминов хранятся в печени. В результате может случиться отравление. Избыток витамина D может вызвать нарушение обмена веществ, а прием в повышенных дозах витаминов С, Е, А ухудшает течение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, влияет на развитие эмбриона и может быть токсичным. Передозировка жирорастворимых витаминов особенно опасна для человека. Она в основном проявляется симптомами, связанными с токсическим поражением печени, такими как слабость, вялость, снижение аппетита, боли в суставах, сухость кожи, боли в животе, нарушение сна".Рафаиль Кипшакбаев

Так что оставьте назначение и лечение медикам, а не себе, знакомым и Гуглу. А ранее врач-ортопед ответил на вопрос, почему суставы могут "стареть" быстрее вас.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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