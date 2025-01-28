Состояние драйва: "моржи" Семея рассказали, как общее увлечение их сдружило

В разных городах Казахстана любители закаляться в ледяной воде объединяются с единомышленниками. В Семее клуб моржей сплотил людей разных профессий и возрастов. Корреспондент Zakon.kz в Семее сама нырнула в прорубь и испытала на себе, что значит быть моржом.

Семейских моржей объединил Айдар Турымбеков. Сейчас основателю местного клуба 39 лет. Он работает внештатным консультантом в банке и инженером-технологом на железной дороге. У него несколько десятков единомышленников в Семее и за его пределами. Впервые нырнуть в прорубь он решил в феврале 2021 года.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"На моржевание меня сподвигли мои друзья из Кокшетау и Петропавловска. Они купались в минус 35 и снимали видео. Я наблюдал за ними в течение года, потом в один прекрасный день решился. Разделить со мной компанию я предложил друзьям, но они не согласились. И в шесть утра я отправился на Святой ключ один. Это источник в Бескарагайском районе, вода в котором считается целебной", – рассказал Айдар.

По его словам, находиться утром одному у воды оказалось довольно страшно из-за темноты и самых разных природных звуков. Подключалось воображение и само дорисовывало картинку.

"Я спустился, достал телефон, чтобы запечатлеть на видео, но у меня тряслись руки. Я решил уйти и уже начал подниматься обратно. Но в этот момент появились мысли, что нельзя сдаваться. Я сказал себе: "Вперед!" Спустился уже без телефона, зашел в воду. Когда вышел, было так хорошо! Дышалось легко, и вообще не было холодно. Там вода чистая, идет очищение. Потом не спеша достал телефон, сказал пару слов и передал привет друзьям", – вспоминает Айдар свой первый опыт моржевания.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

На следующей неделе ему захотелось повторить успех. Айдар принялся искать единомышленников, однако среди его друзей и знакомых таковых не оказалось. Найти с помощью соцсетей семейчан, которые уже моржуют, тоже не удалось. Но один друг все же согласился составить компанию. Еще через неделю на источник приехало уже четыре человека, потом восемь, и так количество желающих постепенно увеличивалось.

Если сначала это были только знакомые из близкого окружения, то теперь люди приходят отовсюду. У клуба моржей Семея есть собственная страница в Instagram и WhatsApp-чат, где уже более 80 участников. В сообществе состоят не только семейчане.

Раньше они окунались в специально оборудованной купели на Святом ключе. Однако дорога туда занимает немало времени, поэтому в 2025 году они решили найти безопасное место для проруби. Ее соорудили на Иртыше в районе дамбы "Затон", в неглубоком месте, где нет сильного течения.

К слову, именно там в 2025 году проходили массовые городские купания на Крещение. По словам моржей, вода в проруби холоднее, чем в источнике. Это придает еще большую полноту ощущениям.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Среди местных моржей есть предприниматели, учителя, врачи и представители других профессий. Айгуль Тюпа работает оператором АЗС. Вместе с супругом Александром они моржуют с 2021 года.

"Для меня лично это какое-то внутреннее состояние драйва. Мечтаю побывать, где только можно. У нас в Семее есть Святой ключ, но и по Казахстану таких мест очень много. Я объездила 72 таких святых места и весь юг Казахстана. Там есть около 40 водоемов. Самый большой – на вершине горы по дороге в Тараз. Туда приезжает очень много людей. Вода там такая же ледяная, как у нас на Святом ключе, но она еще и минеральная. Это самое незабываемое место. А так все места по-своему хороши. Начинала я со Святого ключа в Семее, и я всегда верю, что сила этой воды велика", – поделилась Айгуль.

Альмира Бигазина – предприниматель. Она возглавляет образовательный центр. В моржевание она пришла в 2023 году.

"В минус 25 градусов я вдруг неожиданно решила идти моржевать, хотя раньше к закаливанию вообще никакого отношения не имела. К этому меня привели мои теперь уже друзья, и я им благодарна. Я заметила, что в прошлом году я вообще не болела. Иммунитет стал крепче, повысилась выносливость. Когда мы ездим на Святой ключ, перед тем, как нырнуть туда, я загадываю желания, и они сбываются", – рассказывает Альмира.

Семейчанка Меруерт Зикирина – многодетная мать. Она моржует на пару с супругом, вместе они воспитывают четверых детей. В будущем они планируют приобщать к своему увлечению и их. Пока же дети с гордостью наблюдают за успехами матери. А гордиться есть чем: впервые Меруерт рискнула окунуться почти в 30-градусный мороз.

"На улице было минус 29, я даже сама не знала, что такая температура, просто было очень большое желание нырнуть. Но в первый раз очень важна поддержка. Человек все равно боится, сомневается, а еще холод, и его посещают разные мысли. А когда тебе говорят: "Давай, у тебя получится". Ты такая: "Да!". И я погрузилась в воду. Ощущения, конечно, нереальные. Это просто нужно попробовать каждому", – советует Меруерт.

К делу она решила подойти с научной точки зрения и занялась изучением полезных свойств своего хобби.

"Я работаю с телом, мне очень интересно, как оно откликается, и я начала изучать эту тему – для чего полезно моржевание, какие процессы происходят в организме. Когда ты погружаешься, организм испытывает полезный стресс. Улучшаются обменные процессы, организм омолаживается, кровь обогащается кислородом. Люди, которые моржуют – веселые, спокойные, стрессоустойчивые. Многие мои друзья и подруги сначала просто наблюдали за мной, а теперь они уже просят сопроводить их, и это так приятно, когда ты становишься примером для своего окружения", – отметила она.

Таких примеров в этом клубе, где муж с женой приезжают окунаться в ледяную воду вместе – множество. Так что можно сказать, что клуб продвигает и семейные ценности.

Нуржан и Анна Урузбаевы занимаются торговлей запчастями. Хобби у них тоже одно на двоих.

"Муж у меня более активный в моржевании, я не так сильно, потому что у меня недавно была операция, я моржую с заботой о себе, есть определенные рекомендации по здоровью. Но всегда прихожу, чтобы пообщаться с ребятами, обменяться энергией", – рассказывает супруга Нуржана Анна.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Я начал активно моржевать с февраля 2024 года. Сначала состоял в WhatsApp-чате, но не присоединялся к ребятам. Они скидывали фото и видео, я получил от них заряд энергии, а потом решился сам. Не заболел. Теперь тоже езжу по субботам и дома обливаюсь ведрами", – поделился Максат Жумагазы.

Среди участников клуба – семейчане самых разных возрастов. Самому младшему моржу 16 лет. Самой старшей Дамегуль Булекбаевой – 65 лет. Пенсионерка в свои 65 легко даст фору молодежи.

"В клубе я уже года два. Занимаюсь спортом – бегаю, катаюсь на лыжах и плаваю. Воду я люблю. Мне нравится именно холодная. А в компании с жизнерадостными людьми еще лучше. Они дают мне азарт и энергию. Когда заходишь в воду, получаешь столько энергии, и так хорошо становится. Еще я в горы собираюсь, хочу подняться на пик", – рассказала она.

У клуба моржей Семея есть и собственная символика, которую они нанесли на футболки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Одна из последних встреч клуба проходила при температуре минус 25 градусов. Несмотря на мороз, корреспондент Zakon.kz решила воспользоваться случаем и окунуться в прорубь, чтобы испытать на себе все те эмоции, о которых говорили члены клуба.

Эмоции и ощущения при погружении в воду оказались непередаваемыми. С каждой секундой в воде как будто становилось все теплее, дыхание перехватывало, а окунувшись с головой, чувствуешь какую-то неожиданную радость и прилив сил. При выходе из воды холод уже не ощущается. Главное – сразу пойти в тепло и переодеться в сухую одежду. Но всех эмоций словами не описать, лучше один раз испытать это на себе.

После проруби компания еще какое-то время проводит вместе, друзья угощаются горячим чаем из термосов, играют и просто общаются.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Участники клуба признаются, что они уже стали как одна семья, постоянно обмениваются энергией, чему-то учатся друг у друга. Вместе они ходят в кино, завтракают в заведениях, посещают клубы по интересам, играют в "Мафию" и другие игры. А в конце декабря 2024 года отпраздновали Новый год корпоративом, который многие до сих пор вспоминают как самый лучший праздник в их жизни.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Я отвечаю за культурно-массовые мероприятия в клубе. Кидаю идеи, куда пойти, где собраться, какое мероприятие устроить. По моей инициативе сделали корпоратив. Нашли домик на Старой крепости. Был 41 человек. У нас такая компания: никто не пьет, но все на позитиве. Мы гуляли до шести утра, а утром 1 января устроили пробежку. А потом я предложил поехать кататься на лыжах в Риддер. На следующее утро мы уже выехали", – рассказал о новогодних приключениях член клуба Алмас Нургалиев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Моржи Семея активно поддерживают связь с клубами из других городов. В планах у них – организация дальних поездок, чтобы офлайн познакомиться с единомышленниками из других регионов и окунуться в проруби на их территории.

Редакция предупреждает, что данная статья не является рекомендацией к моржеванию и закаливанию через ныряние в зимнюю прорубь. Для отдельных категорий людей это может быть опасным.

Автор: Екатерина Бобко