Чем лесники Абайской области подкармливают суровой зимой диких животных

Сотрудники резервата "Семей Орманы" заготавливают тонны калорийного и полезного корма еще лето, а зимой угощают ими братьев наших меньших. Корреспондент Zakon.kz помог лесникам подкормить животных и подготовил фоторепортаж о том, как обедают лоси и косули.

Цель – спасти диких животных от голода и сохранить численность популяции. Ведь снежный покров "белой толстой скатертью" накрывает до весны всю природную лесную кормушку, добраться до которой в морозные и снежные зимы не так просто. Сотрудники резервата "Семей Орманы" намеренно не расчищают путь до точек питания, чтобы оградить лес и его обитателей от лишних глаз, и в первую очередь, от браконьеров.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Дорога к "лесным столовым" почти непреодолимая. Если трактор прошел весь путь без заминки, то водителям двух внедорожников пришлось помучиться.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Мы отправились в самый большой из десяти филиалов резервата – Семипалатинский. В его составе 6 лесничеств, общая площадь – свыше 104 тыс. га, это шестая часть всего предприятия. Подкормка диких животных, которая на профессиональном языке лесников называется биотехническим мероприятием, прошла в Краснокордонском лесничестве.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В двух его разных частях – в 62 и 158 кварталах – организованы две прикормочные площадки. Они состоят из деревянных кормушек и лотков для сыпучей пищи. Главные поклонники гостинцев от двуногих гостей – это лоси, косули и зайцы.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Подкормка производится до трех раз за холодное полугодие: в ноябре, феврале и марте.

"В ноябре, когда на земле еще есть трава и опавшая листва, мы привозим диким животным зерноотходы и соль-лизунец. В феврале и марте добавляем к этому рациону веточный корм – березовые веники. Их очень любят лоси и косули, потому что именно ими они питаются в теплое время года. Весь корм мы заготавливаем во второй половине лета, пока листва зеленая, свежая и крупная", – рассказывает лесник в третьем поколении, инженер по охране и защите леса Семипалатинского филиала государственного лесного природного резервата "Семей Орманы" Жигер Сауметов.

Его отец работал лесником, а дед – мастером по заготовке древесины.

Жигер Сауметов, фото: Zakon.kz/Бану Алиева

На специальные деревянные кормушки, очень похожие на мини-беседки, коллеги нашего собеседника развесили березовые веники. Они источают приятный запах тех самых предвестников "легкого пара", как в бане. Но эти веники намного крупнее, как и листья на них.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Рядом с кормушками стоят самодельные лотки. В них еще остались куски прошлогодней соли. Лесники поправляют сервировку, оставшуюся после предыдущей подкормки, и засыпают в деревянную посуду зерноотходы. Рядом раскладывают свежие порции соли – источник важных минералов.

А для того, чтобы животные могли без труда подойти к кормушкам, тракторист основательно расчищает участок от снега. Все условия для ненавязчивой трапезы созданы.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В одном только Семипалатинском филиале находится 16 таких прикормочных площадок. Но в целом по резервату их в 10 раз больше. Кормушки устанавливают только в ареале обитания диких животных, которые чаще всего формируются около природных водопоев. Охотоведы и инженеры находят самые оживленные точки, для этого подсчитывают численность диких обитателей при помощи учета следов. Помогают им в этом и фотоловушки.

"Дважды в год мы ведем учет численности животных. По нашему филиалу больше всего их обитает в Батпаевском и Краснокордонском лесничествах. Кроме копытных лосей, косуль и кабанов, встречаются также лисы и волки. Медведей у нас нет. В 2013 году был введен мораторий на охоту на территории резервата "Семей Орманы". Поэтому животные находятся под охраной государства", – говорит госинспектор Краснокордонского лесничества РГУ ГЛПР "Семей Орманы" Спандияр Суртаев, показывая дикий водопой в 10 м от кормушки.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В рамках биотехнических мероприятий по сохранению численности диких животных сотрудники резервата "Семей Орманы" помогают лесным жителям добыть воду. В лесу есть природные водопои – это небольшие ландшафтные углубления, где вода в силу невысокой глубины залегания просачивается наружу. В засушливые сезоны сотрудники при помощи спецтехники раскапывают небольшой слой грунта, чтобы живительная влага вышла на поверхность.

Рядом с одним из таких водопоев мы с лесниками разложили корм, после чего отправились на вторую площадку. Она расположена всего в нескольких километрах от Семея.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

По дороге видим сотни пней. Пять лет назад здесь сгорел внушительный участок соснового бора и едва не подобрался к жилой окраине города.

"В 2019 году здесь сгорело 250 га леса. Тогда мы думали, что это очень много, – вспоминает Жигер Сауметов. – В 2023 году сгорело 63 тыс. га, это 10% от всей территории резервата. Вот это действительно много".

В том катастрофическом пожаре, полтора года назад, погибло много животных, свыше 6 млн кубометров хвойной древесины превратилось в горельник. Из плюсов – на пепелище стали появляться новые виды растительности.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Это называется "смена пород". Примерно через месяц после тех пожаров 2023 года я объездил сгоревшие участки. К тому времени поднялась свежая трава, и, что удивительно, начали расти осинники там, где их раньше не было. А это очень важная часть рациона для лесных жителей", – заключил инженер резервата Жигер Сауметов.

Как выяснилось, на обширных территориях сгоревшего леса есть жизнь. Туда, куда еще не добрались пилы заготовщиков по вырубке гари, часто захаживают дикие звери за свежей зеленью.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

По данным руководства резервата "Семей Орманы", на холодный период 2024-2025 годов было заготовлено 4 тонны соли, 7,1 тонны зерноотходов, 17,5 тонн сена и 17,5 тысячи штук березового корма.