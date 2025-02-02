Доблесть, перелом и надежда: годовщина победы советских войск в Сталинградской битве

Сталинградскую битву называют одним из крупнейших и значимых сражений Великой Отечественной. Более того, по мнению некоторых историков, она отчасти предопределила исход войны. Zakon.kz вспоминает, как Красной армии удалось сдержать натиск врага, уверенного в своем скором триумфе.

Цели враг ставил перед собой весьма амбициозные. Для начала – взять под свой контроль сам Сталинград (ныне Волгоград. – Прим. авт.) и реку Волгу, что позволило бы перекрыть транспортный канал, важный в том числе для Кавказа. Затем – продолжить наступление и захватить кавказские месторождения нефти, то есть получить доступ к ресурсам, вместе с тем еще больше ослабив противника.

Впрочем, некоторые историки видят в этом и идеологическую подоплеку: Гитлер питал к Сталинграду особые чувства и находил в его захвате некий темный символизм, возможность пошатнуть авторитет генсека ЦК КПСС, а заодно стойкость советских солдат.

Вдобавок нацисты делали ставку на то, что противоборствующие силы достаточно ослаблены предыдущими столкновениями.

Как бы то ни было, замысел немцев и их союзников удалось разгадать. Поэтому в июле 1942 года советские войска заняли соответствующие оборонительные позиции, хотя источники указывают на недостаток боевого опыта, технического оснащения и даже боеприпасов.

Официально битва началась 17 июля, когда передовые отряды Сталинградского фронта схлестнулись с 6-й немецкой армией близ рек Чир и Цимпла. Последняя встретила весьма яростный отпор – как пишут, для прорыва вперед потребовалось не менее пяти суток.

На стороне немцев было как численное, так и техническое превосходство. Им удалось выйти к Дону и взять в окружение советские дивизии.

6-я армия была на подступах к Сталинграду. Параллельно другая часть вражеского войска продвигалась к Кавказу. Тем не менее план по стремительному захвату города провалился под весом упорного сопротивления.

23 августа 1942 года Сталинград подвергся массированной атаке с воздуха – взрывы погубили тысячи мирных жителей. Позже началась эвакуация гражданских из обломков города, но всех вытащить не смогли. Как итог – многие из оставшихся погибли позже от голода или холода.

В сентябре Гитлер потребовал взять наконец непокорный город – и впоследствии он почти оказался подконтрольным. Но советские войска пошли в контрнаступление.

Уже в ноябре 6-я армия вермахта попала в плотное окружение, вследствие чего быстро теряла запасы топлива и продовольствия. "Котел" пытались снабжать с воздуха, но ощутимых результатов это не дало: историки утверждают, что в тот период немецкие солдаты страдали от недоедания.

Имевшая место попытка деблокады не увенчалась успехом.

Последней фазой Сталинградской битвы в открытых источниках именуют операцию "Кольцо". Поскольку противник отклонил требование сдаться, 10 января 1943 года советские войска двинулись на него. Врага зажали в превращенном им же в пепелище городе. Говорят, немцы были готовы к капитуляции, но фюрер приказал сражаться до последнего солдата.

Дошло до того, что 31 января теряющему людей в схватке на смерть Фридриху Паулюсу, который и должен был привести своих к победе, было присвоено знание фельдмаршала, что специалисты расценивают как намек на желательное самоубийство со стороны вышестоящего руководства. Даже если так, Паулюс его проигнорировал и сдался в тот же день – беспрецедентный случай, ведь ранее фельдмаршалы в плен не попадали.

Окончательная точка в противостоянии была поставлена 2 февраля 1943 года.

Сталинградская битва до сих пор считается одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества. Потери что со стороны Красной армии, в составе которой, естественно, были и казахстанцы, что со стороны вермахта и союзников Германии оказались чудовищными.

Однако эта битва изменила расклад сил и повлияла на общий исход войны.